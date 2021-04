Roma – La lotta per la definizione della zona play-off sarà il tema più interessante della sedicesima giornata del Peroni TOP10 con tutte le partite che saranno trasmesse in diretta su Youtube, Facebook e App FIR. Si parte alle 14.30 con Rovigo che si giocherà le ultime carte per raggiungere la vetta – distante ora nove lunghezze – affrontando in casa i Lyons reduci dalla vittoria interna contro la Lazio che alle 15 al CPO Giulio Onesti ospiterà il Calvisano a caccia di punti per consolidare la propria posizione play-off. Alle 16 trittico di partite in calendario con la capolista Petrarca che farà visita al Mogliano nel derby veneto di giornata, mentre il Valorugby contro le Fiamme oro ha nel mirino il secondo posto attualmente occupato da Rovigo. Chiuderà il turno di campionato il match tra Viadana e Colorno. Su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Lorenzo Riccioni, azzurro n.121 scomparso all’età di 91 anni a Roma. Questo il programma della sedicesima giornata: Ore 14.30 Femi-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons Ore 15 S.S. Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano Ore 16 Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 63; Femi-CZ Rovigo punti 52; Valorugby Emlia punti 50*; Kawasaki Robot Calvisano* punti 46; Mogliano Rugby 1969* punti 36; Rugby Viadana 1970* punti 32; Fiamme Oro Rugby* punti 28; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno** punti 13; Lazio Rugby 1927* punti 4. Ultime dalle sedi Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 10 aprile ore 14.30 Peroni TOP10, XVI giornata FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons FEMI-CZ Rovigo: Cozzi; Barion, Antl, Uncini, Borin; Menniti-Ippolito, Citton; Greeff, Ruggeri, Vian; Ferro (cap.), Sironi; Swanepoel, Momberg, Lugato. A disposizione: Cadorini, Rossi, Brandolini, Steolo, Lubian, Visentin, Moscardi, Cioffi. All. Casellato Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz (vcap), Forte, Bruno (cap); Katz, Via A., Bottacci, Cissè, Bance; Salvetti, Cemicetti; Salerno, Borghi, Acosta A disposizione: Rollero, Cafaro, Canderle Fi., Tedeschi, Moretto, Efori, Via G, Perazzoli All. Garcia arb. Bottino (Roma)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Favaro (Venezia)

quarto uomo: Smussi (Brescia) Roma, CPO Giulio Onesti – sabato 10 aprile ore 15 Peroni TOP10, XVI giornata S.S. Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano S.S. Lazio Rugby 1927: Bonavolontà; De Gaspari, Gianni, Scardamaglia; Santarelli; Montemauri, Loro; Asoli; Riccioli (cap), Marucchini, Cacciagrano, Damiani; Paparone, Ferrara, Di Roberto A disposizione: Liguori, Gisonni, Giusti, Leiger, Colangeli, Ulisse, Bossola, Cristofaro. All. Pratichetti Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Trulla, De Santis, Bronzini, Garrido-Panceyra; Hugo, Abanese-Ginammi; Vunisa, Koffi, Martani; Izekor, Van Vuren; Leso, Morelli (cap), Gavrilita. A disposizione: Michelini, Brugnara, Luccardi, Venditti, Zambonin, Maurizi, Consoli, Ragusi. All. Guidi arb. Chirnoaga (Roma)

AA1 Rosella (Roma), AA2 Benvenuti (Roma)

quarto uomo: Salierno (Napoli) Viadana, Stadio Zaffanella – sabato 10 aprile ore 16 Peroni TOP10, XVI giornata Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno Rugby Viadana 1970: Apperley, Manganiello, Ceballos, Pavan, Ciofani, Ferrarini, Jelic, Casado Sandri, Wagenpfeil, Denti And. (cap.), Grassi, Schinchirimini, Novindi, Ribaldi, Schiavon. A disposizione: Silvestri, Denti Ant., Sassi, Boschetti, Cosi, Gregorio, Leonardi, May. All. Fernandez HBS Colorno: Van Tonder; Canni; Massari, Chibalie; Gesi; Kearns, Pasini; Sapuppo; Cicchinelli, Sarto (Cap); Chiappini, Parolo; Alvarado, Buondonno, Singh A disposizione: Gemma, Goegan, Chalonec; Zecchini, Boccardo; Mozzato, Tomaselli; Ceresini All. Prestera arb. Munarini (Parma)

AA1 Liperini (Livorno), AA2 Russo (Milano)

quarto uomo: Marrazzo (Modena) Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 10 aprile ore 16 Peroni TOP10, XVI giornata Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby Valorugby Emilia: Farolini (cap); Leaupepe, Majstorovic, Bertaccini, Paletta; Newton, Chillon; Amenta, Conforti, Favaro; Gerosa, Dell’Acqua; Chistolini, Gatti, Randisi. A disposizione: Luus, Sanavia, Romano(Mattioli); Balsemin, Rimpelli, Rodriguez (Costella), Falsaperla, Fusco. All. Manghi Fiamme Oro Rugby: Azzolini; Mba, Fusari, Forcucci, Lai; Di Marco, Marinaro; Caffini, Cristiano (cap.), Chianucci; Fragnito, Stoian; Vannozzi, Moriconi, Zago A disposizione: Kudin, Mariottini, Tenga, Angelone (Faccenna), D'Onofrio U. (Cornelli M.), Fusco, Spinelli, Cornelli S. All. Green arb. Gnecchi (Brescia)

assistenti: Angelucci (Livorno), Merli (Jesi)

quarto uomo: Annoni Mogliano Veneto, Stadio Quaggia – sabato 10 Aprile ore 16 Peroni TOP10, XVI giornata Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Mogliano Rugby 1969: Guarducci; D'Anna, Cerioni, Drago, Dal Zilio; Ormson, Garbisi; Derbyshire, Corazzi (Cap.), Finotto; Sutto, Lamanna; Ceccato N., Bonanni, Ceccato A. A disposizione: Pagotto, Michelini, Spironello, Bocchi, Zago, Fabi, Stella, Pratichetti All. Costanzo Argos Petrarca: Lyle; Scagnolari, Colitti, Broggin, Fadalti; Faiva, Tebaldi (vice cap.); Trotta (cap.), Ghigo/Panozzo, Catelan; Bonfiglio, Beccaris; Mancini Parri, Carnio, Borean. A disposizione: Braggiè, Cugini, Pavesi, Panozzo/Galetto, Cannone, Michieletto, Panunzi, Ferrarin. All. Marcato arb. Vedovelli (Sondrio)

assistenti: Piardi (Brescia), Russo Fi. (Treviso)

quarto uomo: Bruno (Udine)