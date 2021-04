Roma – Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista degli atleti che prenderanno parte al raduno di Roma in calendario da lunedì 26 a giovedì 29 aprile. La sede del raduno sarà il CPO Giulio Onesti dove gli azzurrini hanno in programma allenamenti su campo e palestra. Nella giornata di mercoledì 28 aprile è in calendario un test contro le Fiamme Oro. “Il raduno di Roma rappresenta una nuova tappa nella nostra marcia di avvicinamento verso l'attività internazionale. Le indicazioni che abbiamo avuto dai precedenti raduni - oltre che nel match contro la Francia nel gennaio scorso - sono buone e abbiamo più elementi sugli aspetti su cui bisogna lavorare in vista del futuro. Sarà anche l'occasione per migliorare la confidenza con il piano di gioco e cementare l'intesa tra gli atleti che hanno una nuova opportunità di mettersi alla prova, oltre che di poter visionare nuovi giocatori per ampliare la base del gruppo a disposizione” ha dichiarato Massimo Brunello. Questa la lista degli atleti convocati: Andrea ANGELONE (Fiamme Oro Rugby) Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano)* Fabrizio BOSCHETTI (Rugby Viadana 1970) Michele BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)* Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)* Tommaso DI BARTOLOMEO (Argos Petrarca)* Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969) Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina)* Mattia FERRARIN (Argos Petrarca) Lapo FRANGINI (Toscana Aeroporti I Medicei) Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby) Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969) Luca Filippo GRUTTADAURIA (Stade Toulousain) Leonardo MARIN (Mogliano Rugby 1969)* Giulio MARUCCHINI (S.S. Lazio Rugby 1927) Ion NECULAI (Cavalieri Union Prato)* Nicola PIANTELLA (Rangers Vicenza)* Pietro RODINA (Biella Rugby)* Joaquin SOLDEVILA (Usap Rugby) Mirco SPAGNOLO (Camposampiero Rugby)* Dorin TICA (HBS Colorno) Gianluca TOMASELLI (Livorno Rugby)* Flavio Pio VACCARI (Unione Rugby Capitolina)* Micheal VINTCENT (Accademi Nazionale Ivan Francescato)* Tobias WILLIAMS (Uson Nevers Rugby)