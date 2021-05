[Johan Meyer in azione nell'ultima gara a Parma col Benetton Rugby - Amarcord Fotovideo] CINQUE CAMBI NEL XV DELLE ZEBRE SCELTO PER IL DERBY DI ANDATA DI GUINNESS PRO14 RAINBOW CUP COL BENETTON RUGBY JOHAN MEYER VICINO ALLE 100 PRESENZE CON LE ZEBRE: IL FLANKER AZZURRO SI APPRESTA A DIVENTARE IL DECIMO CENTURIONE DEL CLUB Parma, 6 maggio 2021 – Venerdì 7 maggio Zebre e Benetton Rugby si affronteranno nel terzo derby della stagione 2020/21, il primo della Guinness PRO14 Rainbow Cup dopo le due sfide di campionato celtico vinte a gennaio dagli atleti della franchigia federale. Si giocherà allo Stadio Lanfranchi di Parma nel match valevole per il 2° turno della nuova competizione internazionale che sarà trasmesso in diretta alle ore 19:00 sugli schermi di Dazn. In alternativa sarà possibile seguire la cronaca testuale della partita sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #ZEBvBEN. I multicolor sono reduci da una sconfitta di misura in casa dell’Edinburgh Rugby che ha comunque fruttato il punto di bonus difensivo nel finale. Questo venerdì scenderanno in campo nel loro 23° incontro in gara ufficiale con i Leoni, i quali siedono invece al primo posto del girone unico del torneo dopo il successo pieno del Monigo sui Glasgow Warriors. Clicca e scopri la classifica del girone unico della Guinness PRO14 Rainbow Cup Rispetto alla formazione schierata due settimane fa a Murrayfield, coach Bradley opta per cinque cambi nel XV iniziale scelto per andare a collezionare l’ottava vittoria in gara ufficiale sui cugini biancoverdi. Gradi di capitano per Tommaso Boni, fresco del raggiungimento delle 100 presenze con la maglia del club di base a Parma. Il centro 28enne è una delle novità sulla trequarti insieme al mediano di apertura genovese Paolo Pescetto e al giovane n° 9 aquilano Nicolò Casilio. Confermato anche lo zoccolo duro della mischia dove si rivedono i due Azzurri Luca Bigi e Danilo Fischetti. Seconda partita da titolare consecutiva per Johan Meyer che questo venerdì taglierà il traguardo delle 100 apparizioni ufficiali con le Zebre Rugby. Il flanker della Nazionale sarà il decimo centurione della franchigia federale dopo Andrea De Marchi, Guglielmo Palazzani, Dario Chistolini, Oliviero Fabiani, George Biagi, Giulio Bisegni, Andrea Lovotti, Tommaso Boni e Carlo Canna. Oltre ai lungodegenti Giulio Bisegni, Tommaso Castello, Junior Laloifi, restano ai box anche Maxime Mbandà e Jimmy Tuivaiti, alle prese con i rispettivi infortuni al piede e al perone. Giosuè Zilocchi prosegue il suo percorso di recupero dopo l’intervento alla spalla di due settimane fa, mentre si uniscono alla lista degli indisponibili Mattia Bellini, Andrea Lovotti, Giovanni Licata e Joshua Renton. L’ala padovana è fuori per un problema al piede, su cui dovranno ancora effettuarsi valutazioni mediche. Il pilone piacentino ed il terza linea agrigentino sono stati invece fermati in settimana per un problema rispettivamente alla cervicale e alla schiena. Il n° 9 neozelandese è stato infine costretto allo stop pochi giorni fa dopo aver sofferto uno stiramento muscolare alla coscia. Dirigerà l’incontro il bresciano Andrea Piardi, alla sua 13° partita in campionato celtico, la 7° con in campo le Zebre. Gli assistenti di gara sono Manuel Bottino e Riccardo Angelucci, mentre il TMO designato è Stefano Roscini. La formazione dello Zebre Rugby Club che venerdì 7 maggio alle ore 19:00 scenderà in campo contro il Benetton Rugby allo Stadio Lanfranchi di Parma nel 2° turno della Guinness PRO14 Rainbow Cup: 15. Michelangelo Biondelli* (24) 14. Pierre Bruno (27) 13. Federico Mori* (13) permit player del Rugby Calvisano 12. Tommaso Boni* (100) (Cap) 11. Gabriele Di Giulio* (46) 10. Paolo Pescetto (10) 9. Nicolò Casilio* (18) 8. Renato Giammarioli* (56) 7. Johan Meyer (99) 6. Potu Junior Leavasa (8) 5. Ian Nagle (24) 4. David Sisi (62) 3. Eduardo Bello (62) 2. Luca Bigi (15) 1.Danilo Fischetti* (26) A disposizione: 16. Oliviero Fabiani (128) 17. Paolo Buonfiglio* (9) 18. Matteo Nocera* (13) 19. Leonard Krumov* (60) 20. Iacopo Bianchi* (15) 21. Guglielmo Palazzani (144) 22. Carlo Canna (100) 23. Enrico Lucchin* (21) All. Michael Bradley Non disponibili per infortunio: Mattia Bellini, Giulio Bisegni, Tommaso Castello, Junior Laloifi, Giovanni Licata*, Andrea Lovotti*, Maxime Mbandà*, Joshua Renton, Jimmy Tuivaiti, Giosuè Zilocchi* Squalificati: Marco Manfredi *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Benetton Rugby: 15. Jayden Hayward, 14. Edoardo Padovani, 13. Ignacio Brex, 12. Marco Zanon, 11. Monty Ioane, 10. Paolo Garbisi, 9. Dewaldt Duvenage (Cap), 8. Toa Halafihi, 7. Michele Lamaro, 6. Riccardo Favretto, 5. Federico Ruzza, 4. Niccolò Cannone, 3. Filippo Alongi, 2. Corniel Els, 1. Thomas Gallo; All. Kieran Crowley

A disposizione: 16. Gianmarco Lucchesi, 17. Ivan Nemer, 18. Marco Riccioni, 19. Irné Herbst, 20. Sebastian Negri, 21. Manuel Zuliani, 22. Callum Braley, 23. Ratuva Tavuyara Arbitro: Andrea Piardi (Federazione Italiana Rugby) Assistenti: Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby) e Riccardo Angelucci (Federazione Italiana Rugby) TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby) La gara sarà prodotta da DAZN e sarà disponibile in diretta streaming all’indirizzo www.dazn.com Cronaca testuale della sfida sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #ZEBvBEN.