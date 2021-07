Roma – Roberto Santamaria, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno in calendario a Parma dal 5 all’8 luglio. Sarà un momento di formazione importante per i 30 atleti convocati – in rappresentanza di ben 19 Club diversi e delle quattro strutture federali di categoria – nel primo raduno della nuova stagione con gli Azzurrini che si alleneranno presso il campo della Cittadella di Parma. Sempre la città ducale sarà la base dell’attività giovanile con una attività congiunta che coinvolgerà 60 giocatori provenienti dai Centri di Formazione Permanente. L’Italia U18 tornerà a radunarsi in altre due occasioni ad agosto dove lo staff tecnico avrà la possibilità di visionare altri giovani atleti prima di volare in Inghilterra dove a– a conclusione dell’ultimo dei raduni di agosto – è in programma uno stage formativo, con sedute tecniche congiunte ed un no-cap match contro i pari età inglesi. “Quello di Parma sarà il primo, importante, appuntamento a livello giovanile nel corso della nuova stagione. Avremo modo di visionare con lo staff tecnico tanti ragazzi – provenienti da tante squadre diverse – che avranno a disposizione tre giorni per allenarsi insieme. Durante l’estate sono in calendario altri due raduni con l’obiettivo di allargare quanto più possibile il gruppo, dando l’opportunità a tanti ragazzi di mettersi in gioco mostrando le proprie qualità. A conclusione dell’ultimo dei raduni programmati ad agosto è in programma una partita con l’Inghilterra. Sarà un appuntamento di grande importanza sia dal punto di vista formativo che tecnico con gli atleti convocati che avranno una prima opportunità di rappresentare l’Italia in campo internazionale” ha dichiarato Roberto Santamaria. Questi gli atleti convocati: Michele ARTUSIO (Pesaro Rugby)

Alex Valentino ARTUSO (Benetton Rugby)

Jacopo BARBI (FEMI-CZ Rovigo)

Riccardo BARTOLINI (Florentia Rugby)

Sebastiano BATTARA (Benetton Rugby)

Carlos BERLESE (Ruggers Tarvisium)

Matteo BERNARDINELLO (Argos Petrarca)

Filippo BOZZONI (Kawasaki Robot Calvisano)

Christian CALABRO’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Diego DE ROSSI (Livorno Rugby)

Filippo ESPOSITO (Unione Rugby Capitolina)

Alessandro FILONI (Unione Rugby Capitolina)

Alessandro GESI (Livorno Rugby)

Francesco KRSUL (Mogliano Rugby 1969)

Matteo MAMO (Rugby Parabiago)

Alex MATTIOLI (Rugby Parma 1931)

Leonardo MAZZONE (Ruggers Tarvisium)

Francois Carlo MEY (HBS Colorno)

Gabriele MOSCIONI (S.S. Lazio Rugby 1927)

David ODIASE (HBS Colorno)

Giovanni QUATTRINI (Cus Milano)

Giacomo ROMEI (Cus Siena)

Matteo RUBINATO (Benetton Rugby)

Giovanni SANTE (Mogliano Rugby 1969)

Gabriele SCATTOLIN (Rugby Paese)

Matteo SOLDA’ (Mogliano Rugby 1969)

Emanuele TANI (Unione Rugby Capitolina)

Pietro TURRISI (Wasps Academy)

Gabriele VENTURINI (Pesaro Rugby)

Tommaso ZULIAN (Mogliano Rugby 1969)