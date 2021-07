DEFINITI PLANNING E LINEE GUIDA DELL’ATTIVITA’ DOMESTICA Roma - Il Consiglio Federale della FIR si è riunito venerdì 16 luglio presso la Sala Giunta del CONI. L’organo di governo del rugby italiano, preso atto del mancato raggiungimento della percentuale necessaria all’elezione del Presidente del Comitato Regionale lombardo in occasione dell’assemblea elettiva del 26 giugno, ha proceduto in base alle normative vigenti alla nomina del Commissario Straordinario, individuato nel Presidente uscente Angelo Bresciani. Il Commissario Straordinario procederà ad indire, entro centoventi giorni a far data dal 16 luglio, una nuova Assemblea per eleggere il Presidente ed il Consiglio del Comitato. Successivamente, il Consiglio ha ascoltato la presentazione del Direttore Tecnico Daniele Pacini che ha illustrato il planning e le linee guida che caratterizzeranno l’attività agonistica nazionale per la Stagione 2021/22. Formule e date verranno ufficializzate da FIR nella giornata di lunedì 19 luglio. Succ. >