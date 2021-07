Campania, Marche e Veneto i Comitati interessati, in diciassette pronti a cominciare il nuovo mandato Roma. Nel corso della riunione dello scorso 16 luglio, il Consiglio Federale ha deliberato le nomine dei Delegati Provinciali dei Comitati Regionali di Campania, Marche e Veneto, provvedendo contestualmente alla definizione dell'incarico per la Delegazione della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Federale. Valutate le candidature presentate dagli organi territoriali, il Consiglio ha approvato i seguenti profili: C.R. CAMPANIA

Napoli: Mario Iodice

Benevento: Carlo Rossi

Caserta: Alessio Villano

Avellino: Annachiara Armonico

Salerno: Giovanni Cannoniero C.R. VENETO

Belluno: Gianantonio Spinelli

Treviso: Andrea Barattin

Padova: Devid Lanza

Rovigo: Attilio Marangoni

Venezia: Tomas Cibin

Vicenza: Beniamino Valle

Verona: Carlo Marcolongo C.R. MARCHE

Ascoli Piceno: Giorgio Valeri

Fermo: Yuri Seghetta

Macerata: Emanuele Panunti

Pesaro: Andrea Salvatori

Ancona: Daniele Battisti Per quanto riguarda la Delegazione della Valle d'Aosta, a seguito dell'elezione a Consigliere Federale della precedente Delegata Nicoletta Dalto, il Consiglio Federale ha deciso la nomina di Marco Curighetti per il quadriennio 2021-2024. Chiamati a svolgere un fondamentale ruolo di raccordo tra Club e organi di governo nell'ambito della nuova progettualità territoriale di FIR, ai Delegati l'auspicio di un mandato ricco di soddisfazioni in una fase particolarmente delicata per il rilancio del movimento rugbystico italiano. < Prec. Succ. >