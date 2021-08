Roma – La Nazionale Italiana Beach Rugby si prepara a scendere in campo per il Rugby Europe Beach Tour Final, tappa conclusiva della manifestazione su sabbia organizzata da Rugby Europe, in programma a Mosca l’11 e 12 settembre. Sono otto i Paesi partecipanti: oltre l’Italia e la Russia, Paese ospitante, si contenderanno il Trofeo Georgia, Bulgaria, Croazia, Moldavia, Turchia e Romania. Gli Azzurri si ritroveranno a Torre San Giovanni, località balneare situata sulle coste del basso Salento, a partire da venerdì prossimo, 27 agosto e sotto la direzione tecnica di Enrico Gottardo sosterranno una tre giorni di preparazione fino a domenica 29 agosto. Di seguito la lista dei quindici atleti convocati nel leccese. Lorenzo BILOTTI (PRIMAVERA RUGBY) Marco BITETTI (FRASCATI RUGBY CLUB 2015) Simone BRUI (AMATORI RUGBY CAPOTERRA) Giuseppe CUSCITO (TIGRI BARI RUGBY 1980) Paolo DI GIAMMARCO (LAZIO RUGBY 1927) Gianmarco DUCA (LAZIO RUGBY 19279 Riccardo FARINA (FRASCATI RUGBY CLUB 2015) Alessandro GIANCARLINI (RUGBY ROVATO) Valerio LO SASSO (LAZIO RUGBY 1927) Umberto MAROCCHI (PRIMAVERA RUGBY) Simone MAZZI (FRASCATI RUGBY CLUB 2015) Andrea PAPA (RUGBY COLORNO 1975) Alberto PASTORE (TIGRI BARI RUGBY 1980) Lucio PRATI (PATAVIUM RUGBY UNION) Livio ROMANO (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)