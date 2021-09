Segni (Roma) - Vicina ai propri Club, la governance della Federazione Italiana Rugby prosegue nel mantenere un forte legame con tutti i territori anche al di fuori dei contesti più istituzionali. Venerdì 3 settembre i vertici della FIR - il Presidente Innocenti, affiancato dai vice Morelli e Luisi e dal Presidente del CR Lazio Amedei - hanno partecipato alla serata conviviale organizzata dal Rugby Segni per festeggiare l’inaugurazione della nuova Club House, intitolata al fondatore del sodalizio rossoverde Mario Fagiolo. Nella nuova struttura costruita al “Paparozzi”, storico campo del rugby segnino, la comunità rugbistica locale ha accolto i massimi dirigenti federali per la prima volta in cinquantatré anni di storia del Club: un momento di festa e un entusiasmo contagioso, con brindisi e foto che hanno accompagnato la serata.







Sabato sera, conclusi i lavori del Consiglio Federale presso la Sala Giunta del CONI di Roma, Innocenti e Luisi hanno invece fatto tappa ad Anzio, giusto in tempo per vivere le battute conclusive dell'Open Day organizzato dal Club del litorale romano in vista della ripresa dell'attività e festeggiare insieme alla Società l'imminente inizio della Stagione 2021/22. Succ. >