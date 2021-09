FEDERICO ANGELONI NUOVO RESPONSABILE DEL 7s AZZURRO, GHILLANI MANAGER U18 Roma - Il Consiglio Federale della FIR, riunito sabato 4 settembre presso la Sala Giunta del CONI in Roma, ha approvato all’unanimità le liste dei Delegati Provinciali per i Comitati Regionali del Lazio, dell’Abruzzo e della Sicilia. Lazio: Massimiliano Bizzozzero (Roma), Alessandro Turetta (Rieti), Roberto Rossi (Viterbo), Massimo Casconi (Latina) Abruzzo: Davide Potere (Chieti), Giovanni Forcucci (L’Aquila), Francesco Santi (Pescara) Sicilia: Paolo Sartorio (Ragusa), Liborio Giovani (Enna), Danilo Italia (Agrigento), Francesco Anselmo (Trapani), Marcello Martelli (Siracusa), Francesco Castigliola (Palermo) Successivamente, il Consiglio Federale ha ratificato le nomine integrative delle Commissioni in precedenza definite.



Commissione Paritetica di Conciliazione

Carlo Festuccia - Presidente supplente Alberto Marusso - rappresentante dei Club Paola Zangirolami - rappresentante atleti Commissione Esame Statuti Avv. Antonio Gerardo - membro



Commissione Organizzatrice Gare

Marco Santamaria - membro Roberto Bortolato - membro Commissione Rilancio Sud

Riccardo Stazzone - membro Claudio Gaudiello - membro Commissione Atleti Andrea Lo Cicero - membro Daniela Gini - membro Nel corso della riunione del 4 settembre sono state inoltre definite le nomine di due Team Manager delle rappresentative azzurre: Sergio Ghillani sarà il nuovo Manager dell’Italia U18 e Federico Angeloni, attualmente impegnato in analoga posizione presso il Centro di Formazione Permanente U18 di Treviso, opererà quale Manager della Nazionale 7s Maschile e coordinatore del settore Seven.