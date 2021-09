Parma - Inizierà nel pomeriggio odierno a Parma la nuova stagione della Selezione Italiana Under 20 guidata da Massimo Brunello. Un raduno di due giorni, con riunioni e allenamenti, ma soprattutto un primo momento di conoscenza e confronto tra lo staff degli Azzurrini e gli atleti che inizieranno a lavorare per conquistare un posto nell’Italia U20 negli impegni internazionali calendarizzati durante la stagione sportiva. "Il primo raduno della nuova stagione dell'Italia U20 ha una grande importanza nel processo di formazione del nuovo gruppo con atleti reduci dallo scorso anno ed altri che proseguono il proprio cammino con le Nazionali Giovanili FIR. Sarà un momento fondamentale per porre le basi del lavoro in vista degli impegni Internazionali della nuova stagione sportiva" ha sottolineato Brunello. Questa la lista degli atleti convocati: Filippo BOZZONI (Rugby Calvisano) Manuel CORCELLI (Pescara Rugby) Alessio CREA (Fiamme Oro Rugby) Federico CUMINETTI (Sitav Rugby Lyons) Alessandro FILONI (Unione Rugby Capitolina) Enrico GALANTI (Verona Rugby) Alex MATTIOLI (HBS Colorno) Leonardo MAZZONE (Ruggers Tarvisium) Gabriele MOSCIONI (S.S. Lazio Rugby 1927) Dewi PASSARELLA (Rugby Riviera 1975) Matteo RUBINATO (Benetton Rugby) Giovanni SANTE (Mogliano Rugby 1969) Betim SHARKU (Benetton Rugby) Emanuele TANI (Unione Rugby Capitolina) Gianluca TOMASELLI (Fiamme Oro Rugby)