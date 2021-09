Roma – Inizierà nel primo pomeriggio di sabato 11 settembre l’edizione 2021/22 della Coppa Italia. Suddivise in due giorni da cinque squadre, le dieci squadre di punta del rugby italiano maschile si affronteranno nella prima fase (cinque turni di sola andata) che qualificherà le migliori di ciascuna poule alla Finale del 2 aprile (gara unica in campo neutro) per l’assegnazione del trofeo. Ad aprire le danze saranno Lazio e Calvisano che, nel match valido per la prima giornata del Girone 2, si affronteranno alle 15 sul campo del CPO Giulio Onesti di Roma. Nello stesso girone Colorno e Fiamme Oro, alle 16, giocheranno sul campo “Nelson Mandela” di San Benedetto del Tronto nella sfida che darà vita alla prima edizione del “Memorial Pierluigi Camiscioni”, ex azzurro sambenedettese. La parola “derby” andrà a caratterizzare il Girone 1: il Petrarca – finalista dell’ultima edizione del Peroni TOP10 – ospiterà il Mogliano mentre i Lyons affronteranno il Valorugby nel doppio scontro veneto/emiliano che andrà in scena alle 16. Turno di riposo per il Viadana e Rovigo – questi ultimi Campioni d’Italia in carica – inseriti rispettivamente nel Girone 1 e 2. Coppa Italia – Girone 2 – I Giornata – 11.09.21 – ore 15 S.S. Lazio Rugby 1927 – Rugby Transvecta Calvisano Girone 2 – I Giornata – 11.09.21 – ore 16 HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby Girone 1 – I Giornata – 11.09.21 – ore 16 Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia Questa la composizione dei gironi: Girone 1: Petrarca Rugby, Valorugby Emilia, Rugby Viadana 1970, Sitav Rugby Lyons, Mogliano Rugby 1969 Girone 2: Femi-CZ Rovigo, Rugby Transvecta Calvisano, HBS Colorno, Fiamme Oro Rugby, S.S. Lazio Rugby 1927. Ultime dalle sedi Roma, CPO Giulio Onesti – sabato 11 settembre ore 15 Coppa Italia, I giornata Girone 2 S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Transvecta Calvisano S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Santarelli, Baffigi, Vella; Pancini; Montemauri, Loro (cap); Parlatore; Ercolani, Marucchini; Colangeli, Cacciagrano; Careri, Conrado, Leiger A disposizione: Di Roberto, Gisonni, Gentile, Ferreira, Ulisse, Gianni, Cristofaro, Cruciani All. De Angelis Rugby Transvecta Calvisano: Garrido Panceyra; Vaccari, Bronzini, Mazza, Mastandrea; Albanese Ginammi, Consoli; Vunisa ( cap), Izekor, Lewis; Ortis, Zanetti; Gavrilita, Luccardi, Brugnara. A disposizione: Barducci, Marinello, D’Amico, Van Vuren, Bernasconi, Bozzoni, Peruzzo, Regonaschi. All. Guidi Arb. Dante D’Elia (Bari) AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma) San Benedetto del Tronto, Campo “Nelson Mandela” – sabato 11 settembre ore 16 Coppa Italia, I giornata Girone 2 HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby HBS Colorno: Van Tonder; Buondonno A., De Santis, Pavese, Gesi; Rodriguez, Del Prete; Koffi, Sapuppo, Sarto (Cap); Rebussone, Cicchinelli; Appiah, Elrick, Tica A disposizione: Goegan, Ferrara, Singh; Butturini, Popescu; Boscolo, Mey F.; Skelton All.: Casellato Fiamme Oro Rugby: Cornelli S.; Gabbianelli, Vaccari, Forcucci, Guardiano; Menniti-Ippolito, Marinaro (cap.); Cornelli M., Chianucci, Bianchi; D’Onofrio, Chiappini; Tenga, Taddia, Zago A disposizione: Kudin, Iovenitti, Iacob, Fragnito, De Marchi, Piva, Di Marco, Angelini All. Presutti Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Dario Merli (Ancona) Quarto Uomo: Carmine Marrazzo (Modena) Padova, Stadio Plebiscito – sabato 11 settembre ore 16 Coppa Italia, I giornata Girone 1 Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 Petrarca Rugby: Lyle; Esposito, Scagnolari, Broggin, Coppo; Faiva, Panunzi; Trotta (cap.), Nostran, Casolari; Canali, Ghigo; Pavesi, Makelara, Spagnolo. A disposizione: Borean, Di Bartolomeo, Mancini Parri, Galetto, Brevigliero, Citton, Ferrarin, De Sanctis. All. Marcato Mogliano Rugby 1969: Fadalti; Falsaperla, Dal Zilio, Cerioni, Abanga; Ormson, Semenzato; Derbyshire (Cap.), Baldino, Finotto; Sutto, Bocchi; Ceccato N., Bonanni, Ceccato A. A disposizione: Ros, Notariello, Zuliani, Vianello, Fabi, Sante/Jacono, Pavan All. Costanzo Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Alex Frasson (Treviso) Quarto Uomo: Simone Boaretto (Rovigo) Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – sabato 11 settembre ore 16 Coppa Italia, I giornata Girone 1 Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia Sitav Rugby Lyons: Biffi; Boreri, Cuminetti, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A (vcap); Salvetti, Petillo, Bance; Portillo, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta A disposizione: Cocchiaro, Cafaro, Scarsini, Lekic, Moretto, Cissè, Forte, Via G All. Garcia Valorugby Emilia: Farolini (cap); Bertaccini, Majstorovic, Antl, Cioffi; Castiglioni, Dominguez; Amenta, Sbrocco, Mordacci; Dell’Acqua, Gerosa; Chistolini, Luus, Sanavia. A disposizione: Silva, Mattioli, Randisi, Du Preez, Rimpelli, Esteki, Schiabel, Paletta/Favaro. All. Manghi Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)