Roma – E’ in programma domani alle 15 il calcio d’inizio della seconda giornata della Coppa Italia. Si parte con il match tra Calvisano e Colorno con i padroni di casa reduci dalla vittoria esterna a Roma – contro la Lazio – che punteranno a consolidare il primato, mentre gli emiliani proveranno a conquistare i primi punti nel Girone 2. Nello stesso gruppo alle 16 banco di prova importante per le Fiamme Oro che dopo il successo di sabato scorso – proprio contro il Colorno nella cornice di San Benedetto del Tronto – affronteranno Rovigo con i Campioni d’Italia in carica alla prima uscita stagionale nella Coppa dopo il turno di riposo. Nel Girone 1 Mogliano e Lyons – reduci da sconfitte nella prima giornata – andranno a caccia del bottino pieno mentre il Viadana – alla prima partita nel Girone 1 – ospiterà il Petrarca che guida il gruppo insieme al Valorugby che osserverà un turno di riposo insieme alla Lazio (nel Girone 2). Questo il programma della seconda giornata: Girone 1 Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons - ore 16 Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby – ore 16 Girone 2 Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo – ore 16 Rugby Transvecta Calvisano v HBS Colorno – ore 15 La classifica Girone 1: Petrarca Rugby e Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons, Mogliano Rugby 1969, Rugby Viadana 1970* 0 Girone 2: Fiamme Oro Rugby e Rugby Transvecta Calvisano 5; S.S. Lazio Rugby 1927 1; HBS Colorno e Femi-CZ Rovigo 0* *Una partita in meno Ultime dalle sedi: Calvisano , Stadio San Michele – sabato 18 settembre ore 15 Coppa Italia, II giornata Girone 2 Rugby Transvecta Calvisano v HBS Colorno Rugby Transvecta Calvisano: Peruzzo; Vaccari, Bronzini, Mazza, Mastandrea; Brighetti, Consoli; Vunisa (cap), Bernasconi, Lewis; Ortis Van Vuren; D'Amico, Marinello, Barducci. A disposizione: Brugnara, Luccardi, Gavrilita, Zanetti, Izekor, Maurizi, Bozzoni, Regonaschi. All. Guidi HBS Colorno: Van Tonder; Gesi; Mey, Skelton; Balocchi; Rodriguez, Del Prete; Koffi; Odiase, Sarto (Cap); Rebussone, Butturini; Appiah, Buondonno L., Singh A disposizione: Ferrara, Goegan, Tica; Zecchini, Bertoni, Mannelli; Pasini, Del Bono All.: Casellato Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Luca Trentin (Lecco), AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna) Roma, Caserma Gelsomini, sabato 18 settembre ore 16 Coppa Italia, II giornata Girone 2 Fiamme Oro Rugby v FEMI-CZ Rovigo Fiamme Oro Rugby: Cornelli S.; Guardiano, Vaccari, Forcucci, Lai; Menniti-Ippolito, Marinaro (cap.); Cornelli M., Chianucci, Vian; D’Onofrio U., Fragnito; Tenga, Kudin, Zago (v. cap.) A disposizione: Moriconi, Iovenitti, Vannozzi, Chiappini, De Marchi, Piva, Di Marco, Angelini All. Presutti FEMI-CZ Rovigo: Borin; Sarto, Lertora, Ferrario, Bacchetti; Van Reenen, Chillon; Ruggeri, Lubian, Sironi; Ferro (cap.), Steolo; Brandolini, Cadorini, Leccioli. A disposizione: Momberg, Quaglio, Pomaro, Andreoli, Cosi, Visentin, Moscardi, Da Re. All. Coetzee Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Leonardo Masini (Roma) Mogliano Veneto, Stadio Quaggia – sabato 18 settembre ore 16 Coppa Italia, II giornata Girone 1 Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna, Dal Zilio, Jacono, Pavan; Ormson, Fabi; Finotto, Zuliani, Baldino; Carraro, Bocchi; Ceccato N., Bonanni, Ceccato A. A disposizione: Ros, Notariello, Cerioni, Franchin, Garbisi, Sante, Drago all. Costanzo Sitav Rugby Lyons: Biffi; Via G, Cuminetti, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A (vcap); Salvetti, Petillo, Bance; Portillo, Lekic; Scarsini, Rollero, Cafaro A disposizione: Canderle Fe, Actis, Aloè, Cemicetti, Cissè, Bottacci, Boreri, Perazzoli All. Garcia Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Alex Frasson (Treviso) Quarto Uomo: Filippo Vinci (Brescia) Viadana, Stadio Zaffanella – sabato 18 settembre ore 16 Coppa Italia, II giornata Girone 1 Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby Rugby Viadana 1970: Apperley; Massari, Zaridze, Modena, Jannelli; Ceballos, Jelic; Denti And., Wagenpfeil (cap.), Stavile; Caila, Schinchirimini; Galliano M., Denti Ant., Halalilo.



A disposizione: Schiavon, Fiorentini, Novindi, Zottola, Casado, Ferrarini, Scardamaglia.

All. Fernandez Petrarca Rugby: Lyle; Esposito, Scagnolari, Sgarbi (vc), Coppo; Faiva, Panunzi; Trotta (cap.), Goldin, Casolari; Galetto, Canali; Pavesi, Makelara, Borean. A disposizione: Spagnolo, Carnio, Hasa, Michieletto, Brevigliero, Citton, Ferrarin, De Masi All. Marcato Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Stefano Roscini (Milano) Quarto Uomo: Filippo Bertelli (Brescia)