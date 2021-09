Parma – Presentata allo Stadio Lanfranchi di Parma la stagione 2021/22 del Peroni TOP10.

Presso l’impianto della città ducale – che ospiterà la finale che assegnerà il novantunesimo Scudetto il 28 maggio 2022 – si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del massimo campionato italiano rugbistico per club.

Al tradizionale lancio di inizio stagione – con calcio d’inizio in programma alle 20.30 di venerdì 24 settembre per l’anticipo tra Calvisano e Fiamme Oro – sono intervenuti il presidente federale Marzio Innocenti, il direttore di Rai Sport – che trasmetterà in diretta un match per giornata – Auro Bulbarelli, Pierluigi Quattrini Sponsorship ed Events Manager di Peroni, il Responsabile dell’Alto livello FIR Franco Smith, il capitano della Nazionale Italiana Rugby Luca Bigi e i capitani di tutte le società partecipanti al torneo in relazione agli obiettivi della prossima stagione sportiva.

“La Riunione di Verona del giugno scorso ha ridato al Peroni TOP10 la dignità che compete al nostro massimo campionato, riportandolo al cuore della progettualità tecnica di FIR. Insieme alle Società vogliamo farlo crescere sotto il profilo tecnico, rendendolo a tutti gli effetti parte del percorso d’Alto Livello dei nostri giocatori e conseguentemente anche dal punto di vista commerciale e mediatico: l’accordo con RAI per riportate in chiaro ed in diretta un incontro a settimana, dopo la splendida Finale 2021 di Padova, è il termometro della qualità potenziale del prodotto Peroni TOP10” ha dichiarato il Presidente della FIR, Marzio Innocenti.

“Sappiamo che non sarà un processo semplice, ma siamo fortemente dedicati a guidare il Peroni TOP10 verso il miglior futuro possibile negli anni a venire, e la presenza oggi di Franco Smith, Kieran Crowley e Luca Bigi testimonia la centralità del progetto TOP10 nella visione del Consiglio Federale. In pochi mesi abbiamo alzato l’asticella del torneo sotto molteplici punti di vista, consapevoli che la transizione verso l’Alto Livello richiederà per FIR e per i Club che ambiscono a partecipare da protagonisti a questa progettualità tempo, impegno, risorse per raggiungere gli standard che ci siamo prefissati. La nostra volontà alla crescita del Peroni TOP10 è massima, così come la consapevolezza del tempo e delle sfide che questa comporta”

“Le regole sperimentali che saranno adottate nella prossima edizione del torneo, la regolamentazione dei permit players e l’inserimento dei “draft players”, l’accordo con RAI andranno ad incidere in modo positivo sulla competitività di un torneo che nella passata stagione ha ribadito la propria imprevedibilità, il radicamento con i territori, il ruolo formativo per i migliori prospetti del movimento. Le porte delle Nazionali sono aperte per chi gioca nel Peroni TOP10 al pari di chi veste la maglia delle nostre Franchigie e il ritorno dell’Italia “A” rappresenterà un ulteriore stimolo per tutti i ragazzi del campionato che ambiscono a un posto sul palcoscenico internazionale. Sono emozionato da quello che ci aspetta negli anni a venire” ha concluso il Presidente federale.

Gli fa eco Franco Smith – Responsabile dell’Alto livello FIR – che insieme al CT della Nazionale Italiana Rugby Kieran Crowley e allo staff tecnico azzurro ha iniziato il percorso che lo porterà a visitare tutti i club partecipanti al massimo campionato italiano rugbistico per club: “E’ una fase fondamentale di preparazione in vista della nuova stagione sportiva. Sin dalle prime riunioni, dove abbiamo condiviso le progettualità tecniche della FIR, abbiamo espresso l’importanza di impostare il lavoro in modo sinergico con gli allenatori e i preparatori delle squadre del TOP10 con l’obiettivo a medio-lungo termine di avere una base sempre più ampia di giocatori che possano avere un primo momento di confronto a livello internazionale con l’Italia A che ritornerà in campo a ottobre affrontando la Spagna”.

“Il sistema dei permit players e dei draft players è uno strumento ulteriore volto a identificare, monitorare e far crescere gli atleti creando un meccanismo dove tutti hanno l’ambizione di emergere alimentando da un lato la competitività del campionato e – dall’altro – incrementare il numero di giocatori a disposizione per l’Italia” ha concluso Smith.

“Siamo felici e orgogliosi di essere qui oggi al fianco di FIR e del rugby italiano per dare inizio ufficiale al campionato Peroni TOP10. Il rapporto che ci lega ormai da 15 anni è sempre più saldo e ci da l’occasione ancora una volta di ribadire la nostra vicinanza al mondo dello sport, ai tifosi, agli italiani e la volontà di condividere quei valori fondamentali di unione, rispetto, fair play che ci piace far rivivere nel nostro Peroni Terzo Tempo brindando alla competizione al di là del risultato” ha dichiarato Pierluigi Quattrini, Sponsorship ed Events Manager di Peroni.

Questo il sistema di identificazione dei Permit e Draft Players:

Permit Players

- Atleti contrattualizzati direttamente da FIR o Franchigie di URC.

- Assegnati dal Comitato Alto Livello a una Franchigia e associati ad un Club di Peroni TOP10.

- Svolgono allenamenti pre-stagionali con la Franchigia di appartenenza.

- Svolgono almeno due allenamenti a settimana con la Franchigia di appartenenza.

- Se non convocati dalla Franchigia di appartenenza per incontri di URC/Challenge Cup, sono a disposizione del Club di Peroni TOP10 a cui sono associati.

- Sono assicurati da FIR analogamente a quanto accade per i giocatori delle Franchigie.

Draft Players

- Atleti contrattualizzati con Club di TOP10 o altra categoria seniores.

- Svolgono allenamenti settimanali con il proprio Club di appartenenza.

- Partecipano all’attività agonistica del Club di appartenenza.

- Sono monitorati costantemente dal Comitato Alto Livello.

- Possono essere selezionati, in caso di necessità, da una Franchigia di United Rugby - Championship.

- Sono assicurati da FIR analogamente a quanto accade per i giocatori delle Franchigie per la durata del loro utilizzo in franchigia.

La corsa verso il titolo partirà nella serata di domani tra il Calvisano – arrivato alle semifinali play-off nella scorsa stagione – e le Fiamme Oro in diretta alle 20.30 su Rai Sport. I campioni in carica di Rovigo faranno visita al Mogliano nel primo derby veneto stagionale, mentre il Petrarca – la seconda finalista della passata stagione – esordirà tra le mura amiche contro i Lyons. La Lazio affronterà a Roma il Valorugby, mentre il Colorno ospiterà il Viadana.

Questo il programma della prima giornata di campionato:

Peroni TOP10 – I giornata – 24.09.21 – ore 20.30 – diretta Rai Sport

Rugby Transvecta Calvisano v Fiamme Oro Rugby

Peroni TOP10 – I giornata 25.09.21 – ore 16

S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia

Petrarca Rugby v Sitav Rugby Lyons

Mogliano Rugby 1969 v FEMI-CZ Rovigo