Roma – E’ in programma questa sera alle 20.30 il calcio d’inizio della seconda giornata del Peroni TOP10. Allo Stadio Zaffanella si affronteranno i padroni di casa del Viadana e il Petrarca nell’anticipo che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. La squadra di Fernandez è reduce dal pareggio conquistato last minute sul campo del Colorno, mentre il XV di Marcato proverà a bissare il successo dopo la prima giornata di campionato lo scorso weekend. Alle 15 di domani – sabato 2 ottobre – faranno il proprio esordio in campionato i campioni in carica di Rovigo dopo il rinvio della prima giornata contro Mogliano. I Bersaglieri ospiteranno la Lazio che proverà a conquistare i primi punti nel torneo. Allo stesso orario a Roma le Fiamme Oro di Pasquale Presutti – dopo il match combattuto all’esordio in casa del Calvisano perso 19-17 – andranno a caccia del riscatto contro il Colorno. Il Mogliano – alla prima uscita stagionale in campionato – ospiterà il Calvisano alle 16 con la squadra di Guidi che ha come obiettivo la vetta della classifica dove attualmente, in coabitazione con il Petrarca, c’è il Valorugby che farà visita ai Lyons nel primo derby emiliano del Peroni TOP10. Su tutti i campi sarà osservato un minuto di silenzio in memoria Leonardo Mussini, Responsabile Comunicazione e Marketing delle Zebre Parma Rugby Club prematuramente scomparso mercoledì scorso. Questo il programma della seconda giornata di campionato: Peroni TOP10 – Ore 20.30 – 01.10.21 – diretta Rai Sport Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby Peroni TOP10 – Ore 15 – 02.10.21 FEMI-CZ Rovigo v S.S. Lazio Rugby 1927 Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno Peroni TOP10 – Ore 16 – 02.10.21 Mogliano Rugby 1969 v Rugby Transvecta Calvisano Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia La classifica Valorugby Emilia e Petrarca Rugby 5; Rugby Transvecta Calvisano 4; HBS Colorno e Rugby Viadana 1970 2; Fiamme Oro Rugby 1; S.S. Lazio Rugby 1927, Sitav Rugby Lyons, Mogliano Rugby 1969* e FEMI-CZ Rovigo* 0 *Una partita in meno Ultime dalle sedi Viadana, Stadio Zaffanella – venerdì 1 ottobre ore 20.30 Peroni TOP10, II giornata Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby Rugby Viadana 1970: Jannelli; Manganiello, Zaridze, Modena, Massari; Ceballos, Jelic; Casado Sandri, Wagenpfeil (cap.), Stavile; Caila, Schinchirimini; Galliano M., Denti Ant., Schiavon.

A disposizione: Fiorentini, Halalilo, Novindi, Mannucci, Denti And., Ferrarini, Scardamaglia, Boschetti All. Fernandez Petrarca Rugby: Lyle; Esposito, Scagnolari, Sgarbi, Coppo; Faiva, Tebaldi; Trotta (cap.), Makelara, Casolari; Canali, Galetto; Hasa, Cugini, Borean. A disposizione: Spagnolo, Carnio, Mancini Parri, Michieletto, Brevigliero, Panunzi, Ferrarin, De Sanctis All. Marcato Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Filippo Vinci (Brescia) Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano) Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 2 ottobre ore 15 Peroni TOP10, II giornata FEMI-CZ Rovigo v S.S. Lazio Rugby 1927 FEMI-CZ Rovigo: Da Re; Sarto, Lertora, Ferrario, Ciofani; Van Reenen, Chillon; Ruggeri, Lubian, Sironi; Piantella, Ferro (cap.); Brandolini, Momberg, Leccioli.



A disposizione: Cadorini, Rossi, Pomaro, Andreoli, Cosi, Visentin, Moscardi, Borin. All. Coetzee S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Santarelli, Coronel, Vella; Pancini, Montemauri, Loro (cap); Parlatore; Marucchini, Ercolani; Cacciagrano, Ferreira; Careri, Rosario, Leiger A disposizione: Criach, Paparone, De Lorenzi, Donato J., Margin, Cristofaro, Donato D., Bonavolontà. All. De Angelis Arb. Matteo Franco (Pordenone) AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Roma, Caserma Gelsomini – sabato 2 ottobre ore 15 Peroni TOP10, II giornata Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Cornelli S., Forcucci, Vaccari, Gabbianelli; Menniti-Ippolito, Marinaro (cap); Vian, Caffini, Chianucci; D’Onofrio, Fragnito; Tenga, taddia, Zago. A disposizione: Kudin, Iovenitti, Romano, Chiappini, De Marchi, Piva, Di Marco, Lai All. Presutti HBS Colorno: Van Tonder; Buondonno; Chibalie, De Santis; Gesi; Rodriguez, Boscolo; Sapuppo; Odiase, Sarto (Cap); Cicchinelli, Butturini; Tangredi, Ferrara, Appiah A disposizione: Ngeng, Patti, Tica; Rebussone, Mannelli, Koffi; Raffaele, Pavese All. Casellato Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Luigi Palombi (Perugia) Mogliano Veneto, Stadio Quaggia – sabato 2 ottobre ore 16 Peroni TOP10, II giornata Mogliano Rugby 1969 v Rugby Transvecta Calvisano Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna, Dal Zilio, Drago, Falsaperla; Ormson (Cap.), Semenzato; Finotto, Meggiato, Carraro; Bocchi, Baldino (v. Cap.); Ceccato N., Bonanni, Ceccato A. A disposizione: Drudi, Ferraro, Alongi, Vianello, Cerioni, Garbisi, Abanga, Pratichetti All. Costanzo Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Bronzini, Brighetti, Susio; Albanese Ginammi, Consoli; Vunisa, Maurizi, Lewis; Ortis, Van Vuren; Gavrilita, Morelli (Cap), Brugnara A disposizione: Marinello, Barducci, Leso, Zanetti, Bernasconi, Izekor, Regonaschi, Peruzzo. All. Guidi Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Gianmarco Toneatto (Udine) Piacenza, Stadio Beltrametti – sabato 2 ottobre ore 16 Peroni TOP10, II giornata Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Cissè; Salvetti, Cemicetti; Scarsini, Rollero, Cafaro A disposizione: Canderle Fe, Actis, Salerno, Janse van Rensburg, Bance, Fontana, Cuminetti, Via G All. Garcia Valorugby Emilia: Farolini (cap); Bertaccini, Majstorovic, Antl, Cioffi; Castiglioni, Esteki; Sbrocco, Rimpelli, Favaro; Dell’Acqua, Du Preez; Chistolini, Luus, Sanavia. A disposizione: Silva, Diaz, Randisi, Balsemin, Mordacci, Amenta, Dominguez, Schiabel. All. Manghi Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Lorenzo Sacchetto (Rovigo) Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)