Roma – E’ il Petrarca la capolista in solitaria del Peroni TOP10 dopo la terza giornata. La squadra di Andrea Marcato – in quello che può essere considerato un vero e proprio spareggio per il primato – ha superato il Valorugby Emilia 26-24 con un calcio piazzato di Lyle nei minuti finali. Nel replay della seconda semifinale Scudetto della scorsa stagione i Campioni d’Italia in carica di Rovigo hanno espugnato con il risultato di 29-21 il campo del Calvisano agganciando in classifica la squadra di Guidi. Partita equilibrata con i padroni di casa che hanno provato ad accorciare più volte durante il corso del match il divario dagli avversari non riuscendo a cambiare il risultato finale. Seconda vittoria consecutiva per il Colorno in campionato che batte 37-30 il Mogliano salendo al terzo posto in classifica. Gara in salita per il XV di Casellato che in rimonta è riuscita a superare gli avversari grazie alla precisione sui calci piazzati di Van Tonder. Successi esterni per Viadana e Fiamme Oro – entrambe alla prima vittoria in campionato – che superano rispettivamente Lazio e Lyons per 34-24 e 48-10. Questi tutti i risultati della terza giornata di campionato: Ore 15 HBS Colorno v Mogliano Rugby 1969 37-30 (4-2) Ore 15.30 Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 10-48 (0-5) Ore 15.45 Rugby Transvecta Calvisano v FEMI-CZ Rovigo 21-29 (0-4) Ore 16 Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 26-24 (4-1) S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 24-34 (1-4) La classifica: Petrarca Rugby 14, Valorugby Emilia 11; HBS Colorno 10; FEMI-CZ Rovigo* e Rugby Transvecta Calvisano 9; Fiamme Oro Rugby 7; Rugby Viadana 1970 6; Mogliano Rugby 1969* 2; Sitav Rugby Lyons e S.S. Lazio Rugby 1927 1 *Una partita in meno Questo il programma della quarta giornata di campionato: Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Mogliano Rugby 1969 v Petrarca Rugby Valorugby Emilia v Rugby Transvecta Calvisano Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons I Tabellini: Colorno, “HBS Rugby Stadium” – sabato 9 ottobre 2021 ore 15 Peroni TOP10, III giornata HBS Colorno v Mogliano Rugby 1969 37-30 (6-12) Marcatori: p.t. 11’ m. Ormson tr. Ormson (0-7), 15’ cp. Van Tonder (3-7), 29’ m. Ceccato (3-12), 35’ cp. Van Tonder (6-12) s.t. 41’ m. Chibalie tr. Van Tonder (13-12), 43’ cp. Ormson (13-15), 51’ cp. Van Tonder (16-15), 54’ cp. Ormson (16-18), 60’ m. Batista tr. Van Tonder (23-18), 70’ m. Ferrara tr. Van Tonder (30-18), 75’ m. Ferrara tr. Van Tonder (37-18), 79’ m. Bocchi (37-23), 80’ m. Fadalti tr. Ormson (37-30) HBS Colorno: Van Tonder; Batista (60’ Balocchi), Chibalie, Pavese, Gesi; Rodriguez, Boscolo (48’ Raffaele); Koffi (60’ Sapuppo), Odiase, Sarto (Cap) (76’ Del Bono); Cicchinelli, Butturini (47’ Rebussone); Tangredi (59’ Singh), Ferrara (25’ - 68’ Elrick), Appiah (71’ Tica). All. Casellato Mogliano Rugby 1969: Ormson; D’Anna, Dal Zilio, Drago (53’ Cerioni); Abanga (64’ Fadalti), Sante, Garbisi (70’ Fabi); Derbyshire (Cap); Meggiato (73’ Zuliani), Finotto (73’ Carraro); Baldino, Bocchi; Ceccato N. (51’ Alongi), Bonanni (41’ Ferraro), Drudi (51’ Ceccato A.) All. Costanzo Arb. Aimee Barret (RSA) AA1 Luca Trentin (Lecco), AA2 Filippo Russo (Treviso) Quarto Uomo: Matteo Giacomini (Treviso) Cartellini: al 67’ giallo a D’Anna (Mogliano Rugby 1969), al 70’ giallo a Ceccato A. (Mogliano Rugby 1969), al 79’ giallo a Cicchinelli (HBS Colorno) Calciatori: Van Tonder (HBS Colorno) 7/7; Ormson (Mogliano Rugby 1969) 4/8 Note: Giornata soleggiata e molto ventosa. Campo in ottime condizioni. Presenti 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 4, Mogliano Rugby 1969 2 Peroni Player of the Match: Jaco Van Tonder (HBS Colorno) Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 9 ottobre 2021 ore 15.30 Peroni TOP10, III Giornata Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 10-48 (3-12) Marcatori: p.t. 5’ c.p.Menniti-Ippolito (0-3), 15’ c.p. Menniti-Ippolito (0-6), 21’ drop Menniti-Ippolito (0-9) 43’ c. Ledesma (3-9), 46’ drop enniti-Ippolito (3-12); s.t. 48’ m Chiappini tr Ledesma (3-19) 53’ m. Van rensburg tr. Ledesma (10-19), 57’ c.p. Menniti-Ippolito (10-22) 74’ c.p Menniti-Ippolito (10-32) 75’ m. Cornelli tr. Menniti-Ippolito (10-39) 78’ m Biondelli tr. Menniti-Ippolito (10-43) 80’ m. Vian (10-48) Sitav Rugby Lyons: Biffi( 70’ G.Via); Filizzola (38’ Cuminetti), Paz (vcap), Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A (70’ Fontana); Portillo, Petillo, Salvetti(70’ Bance); Janse Van Rensburg, Cemicetti (55’ Lekic); Scarsini (70’ Salerno), Rollero (70’ Cocchiaro), Acosta (70’ Actis)

all. Garcia Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Guardiano (78’ Lai), Vaccari (80’ Di Marco), Forcucci, Cornelli S; Mennitti-Ippolito; Marinaro (cap) (80’ Piva); Cornelli M, Vian, Chianucci; D’Onofrio (78’ Angelone), Chiappini (64’ Fragnito); Vannozzi (64’ Moriconi), Kudin(45’ Iacob), Zago (vcap)(64’ Iovenitti)

all. Presutti Arb.: Federico Boraso (Rovigo) AA1: Alex Frasson (Treviso) AA2: Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso) Cartellini: al 30’ giallo a Biondelli (Fiamme Oro Rugby) Calciatori: Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 2/2, Mennitti-Ippolito (Fiamme Oro Rugby) 8/9 Note: Giornata calda e soleggiata, terreno in perfette condizioni, Un minuto di silenzio osservato in ricordo di Franco Mazzantini e Paolo Pescetto. Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Fiamme Oro Rugby 5 Peroni Player of the Match: Matteo Cornelli (Fiamme Oro Rugby) Calvisano, Stadio San Michele – sabato 9 ottobre 2021 ore 15.45 Peroni TOP10, III giornata Rugby Transvecta Calvisano v FEMI-CZ Rovigo 14-29 (7-9) Marcatori: p.t. 14’ c.p. Van Reenen (0-3); 27’ c.p. Van Reenen (0-6); 32’ c.p. Van Reenen (0-9); 37’ m. Izekor (5-9); 38’ tr. Van Zyl (7-9); s.t. 46’ cp. Van Reenen (7-12); 49’ Van Reenen (7-15); 50’ m. Vunisa (12-15); 51’ tr. Van Zyl (14-15); 71’ m. Ferro (14-20); 72’ tr. Van Reenen (14-22); 78’ m. Diederich (14-27); 79’ tr. Van Reenen (14-29); 80’ m. Izekor (19-29); 80’ tr. Van Zyl (21-29). Rugby Transvecta Calvisano: Peruzzo; Mastandrea, Bronzini, Brighetti, Susio; Van Zyl, Albanese-Ginammi (34’ Consoli); Vunisa, Bernasconi (41’ Grenon), Lewis; Ortis (34’ Izekor), Van Vuren (45’ Zanetti); D'Amico (49’ Leso), Morelli (cap.) (62’ Marinello), Brugnara (62’ Barducci). A disposizione non entrato: Regonaschi. All. Guidi FEMI-CZ Rovigo: Da Re; Ciofani, Lertora, Diederich Ferrario, Sarto (52’ Bacchetti); Van Reenen, Chillon; Ruggeri (18’ Cosi), Lubian (24’ Steolo) (27’ Lubian), Piantella; Andreoli (42’ Cadorini), Ferro (cap.), Brandolini (76’ Pomaro), Momberg (64’ Steolo), Leccioli (45’ Rossi). A disposizione non entrato: Visentin, Moscardi. All. Coetzee Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Elia Rizzo (Ferrara) Quarto Uomo: Lorenzo Imbriaco (Bologna) Cartellini: al 69’ giallo Grenonn (Rugby Transvecta Calvisano); al 79’ giallo Diederich (FEMI-CZ Rugby). Calciatori: Van Zyl (Rugby Transvecta Calvisano) 3/4 ; Van Reenen 7/7 (FEMI-CZ Rugby Rovigo). Note: Minuto di silenzio in onore a Franco Mazzantini e Paolo Pescetto, centocinquantesima presenza di Matteo Ferro con la maglia del Rovigo. Tempo soleggiato, campo in buone condizioni, spettatori 1005. Punti conquistati in partita: Rugby Transvecta Calvisano 0; FEMI-CZ Rugby Rovigo 4. Peroni Player of the Match: Matteo Ferro (FEMI-CZ Rugby Rovigo) Padova, Stadio del Plebiscito – Sabato 9 ottobre 2021 ore 16 Peroni TOP10, III giornata Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 26-24 (11-13) Marcatori: p.t. 11’ cp Farolini (0-3), 18’ m. tecnica Valorugby (0-10), 22’ cp Lyle (3-10), 35’ cp Lyle (6-10), 39’ cp Farolini (6-13), 43’ m. Scagnolari (11-13); s.t. 44’ cp Lyle (14-13), 52’ cp Farolini (14-16), 62’ cp Lyle (17-16), 65’ cp Farolini (17-19), 68’ cp Lyle (20-19), 71’ cp Lyle (23-19), 73’ m. Bertaccini (23-24), 75’ cp Lyle (26-24). Petrarca Rugby: Lyle; Scagnolari (63’ De Sanctis), De Masi, Sgarbi, Esposito; Faiva, Panunzi (46’ Tebaldi); Trotta (Cap), Casolari (79’ Goldin), Makelara (55’ Michieletto); Galetto, Canali,; Pavesi (62’ Hasa), Carnio (62’ Di Bartolomeo), Borean. All. Marcato, Jimez Valorugby Emilia: Farolini (Cap); Bertaccini, Majstorovic, Schiabel, Cioffi; Castiglioni, Garcia; Mordacci (53’ Amenta), Sbrocco, Dell'Acqua; Gerosa, Du Preez (76’ Ortombina); Chistolini (66’ Sanavia), Luus 76’ Silva), Randisi. All. Manghi Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Francesco Meschini (L'Aquila) Cartellini: al 18’ giallo a Casolari (Petrarca Rugby), al 43’ giallo a Mordacci (Valorugby Emilia), al 56’ giallo a Canali (Petrarca Rugby) Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 7/8, Farolini (Valorugby Emilia) 4/7, Castiglioni (Valorugby Emilia) 0/1 Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Osservato 1 minuto di silenzio in ricordo di Franco Mazzantini e Paolo Pescetto. Spettatori 700 circa. Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 4, Valorugby Emilia 1 Peroni Player of the match: Scott Lyle (Petrarca Rugby) Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 9 ottobre 2021 ore 16

Peroni TOP10, III giornata S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 24-34 (14-24) Marcatori: p.t. 4’ m. Cozzi tr. Montemauri (7-0); 6’ m. Ceballos tr. Ceballos (7-7); 12’ m. Santarelli tr. Cozzi (14-7); 15’ m. Boschetti tr. Ceballos (14-14); 21’ m. Janelli tr. Ceballos (14-21); 34’ c.p. Ceballos (14-24) s.t. c.p. 41’ Ceballos (14-27); 43’ m. Modena tr. Ceballos (14-34); 54’ m. Parlatore (19-34); 75’ m. Cozzi (24-34) S.S. Lazio Rugby 1927 Cozzi; Santarelli, Baffigi (64’ Cruciani), Gianni (67’ Bonavolontà); Donato D.; Montemauri, Loro (cap.); Parlatore (58’ Ercolani); Donato J. (62’ Pilati), Marucchini; Cacciagrano (58’ Colangeli), Margin; Careri (62' Paparone), Rosario, Leiger. all. De Angelis Rugby Viadana 1970: Mateu (54’ Ferrarini); Jannelli, Zaridze, Modena (61’ Quintieri); Massari; Ceballos, Jelic (60’ Di Chio); Casado Sandri (54’ Locatelli); Rossi (73’ Gamboa), Wagenpfeil (cap.); Caila, Boschetti (64ì Mannucci); Galliano M. (58’ Novindi), Denti Ant., Halalilo. All. Fernandez arb.: Clara Munarini (Parma) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Massimo Salierno (Napoli) Cartellini: al 49’ giallo a Marucchini (S.S. Lazio Rugby 1927; al 49’ giallo a Halalilo (Rugby Viadana 1970) Calciatori: Montemauri (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/3; Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/2; Ceballos (Rugby Viadana 1970) 6/7 Note: giornata soleggiata a Roma. Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1; Rugby Viadana 1970 4 Peroni Player of the Match: Ignacio Ceballos (Rugby Viadana 1970)