Roma – L’anticipo tra Rovigo e Colorno – in diretta su Rai Sport questa sera alle 19.35 – aprirà la quarta giornata del Peroni TOP10. I campioni d’Italia in carica andranno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato contro una delle squadre più in forma di questo inizio stagione. Nella giornata di domani alle 15.30 è in programma il derby romano tra Fiamme Oro e Lazio: la squadra di Presutti proverà bissare il successo della scorsa giornata contro i Lyons, mentre i biancocelesti hanno come obiettivo la prima vittoria in campionato. Alle 16 il Petrarca nel derby veneto contro il Mogliano punterà a consolidare il primato in classifica. Il Viadana ospiterà i Lyons, mentre alle 17 Valorugby-Calvisano chiuderà la giornata con un match che metterà in palio punti importanti per la zona play-off. Questo il programma della quarta giornata: Peroni TOP10 – IV giornata – 15.10.21 – ore 19.35 – diretta Rai Sport Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno Peroni TOP10 – IV giornata 16.10.21 – ore 15.30 Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Ore 16 Mogliano Rugby 1969 v Petrarca Rugby Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons Ore 17 Valorugby Emilia v Rugby Transvecta Calvisano La classifica: Petrarca Rugby 14, Valorugby Emilia 11; HBS Colorno 10; FEMI-CZ Rovigo* e Rugby Transvecta Calvisano 9; Fiamme Oro Rugby 7; Rugby Viadana 1970 6; Mogliano Rugby 1969* 2; Sitav Rugby Lyons e S.S. Lazio Rugby 1927 1 *Una partita in meno Ultime dalle sedi Rovigo, Stadio Battaglini – venerdì 15 ottobre 2021 ore 19.35 Peroni TOP10, IV giornata FEMI-CZ Rovigo v HBS Colorno FEMI-CZ Rovigo: Da Re; Sarto, Lertora, Diederich Ferrario, Ciofani; Van Reenen, Chillon; Cosi, Piantella, Lubian; Steolo, Ferro (cap.); Brandolini, Momberg, Rossi. A disposizione: Cadorini, Lugato, Swanepoel, Maran, Sironi, Visentin, Moscardi, Bacchetti. All. Coetzee HBS Colorno: Mey; Buondonno, Chibalie, Skelton, Gesi; Del Bono, Boscolo; Koffi, Odiase, Sarto (Cap); Cicchinelli, Butturini; Tangredi, Elrick, Singh A disposizione: Ferrara, Tica, Appiah; Rebussone, Mannelli; Sapuppo, Raffaele; De Santis All. Casellato Arb. Luca Trentin (Lecco) AA1 Alex Frasson (Bologna), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Francesco Russo (Milano) Roma, Caserma Gelsomini – sabato 16 ottobre 2021 ore 15.30 Peroni TOP10, IV giornata Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Gabbianelli, Vaccari, Forcucci, Guardiano; Di Marco, Marinaro (cap.); Cornelli M., De Marchi, Angelone; Fragnito, Chiappini; Tenga, Moriconi, Iovenitti A disposizione: Zago, Kudin, Iacob, D’Onofrio U., Chianucci, Piva, Cornelli S., Lai All. Presutti S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Donato D., Gianni, Baffigi; Santarelli, Montemauri, Loro (cap); Parlatore; Donato J., Marucchini; Cacciagrano, Margin; Leiger, Rosario, Maina. A disposizione: Careri, Paparone, Di Roberto, Riccioli, Ercolani, Del Valle, Vella, Bonavolontà F. All. De Angelis Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Fabio Taggi (Roma) Mogliano, Stadio Quaggia – sabato 16 ottobre 2021 ore 16 Peroni TOP10, IV giornata Mogliano Rugby 1969 v Petrarca Rugby Mogliano Rugby 1969: Ormson (v. Cap.); Fadalti, Drago, Cerioni, Dal Zilio; Sante, Garbisi; Derbyshire (Cap.), Meggiato, Finotto; Bocchi, Lamanna; Alongi, Ferraro, Ceccato A. A disposizione: Bonanni, Ros, Notariello, Ceccato N., Carraro/Zuliani, Semenzato, Falsaperla, Pratichetti All. Costanzo Petrarca Rugby: Lyle; Schiabel, De Masi, Sgarbi, De Sanctis; Ferrarin, Tebaldi; Trotta (cap.), Makelara, Ghigo; Canali, Galetto; Pavesi, Cugini, Borean. A disposizione: Spagnolo, Di Bartolomeo, Hasa, Michieletto, Goldin, Citton, Faiva, Broggin All. Marcato Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Elia Rizzo (Ferrara), AA2 Lorenzo Bruno (Udine) Quarto Uomo: Gianmarco Toneatto (Udine) Viadana, Stadio Zaffanella – sabato 16 ottobre 2021 ore 16 Peroni TOP10, IV giornata Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons Rugby Viadana 1970: Mateu, Jannelli, Zaridze, Modena, Massari, Ceballos, Di Chio, Casado Sandri, Wagenpfeil (cap.), Stavile, Caila, Schinchirimini, Galliano M., Denti Ant., Halalilo.



A disposizione: Gamboa, Fiorentini, Sassi, Denti And., Locatelli, Gregorio, Ferrarini, Quintieri. All. Fernandez Sitav Rugby Lyons: Via G; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Cissè; Salvetti, Janse van Rensburg; Scarsini, Rollero, Acosta A disposizione: Cocchiaro, Actis, Salerno, Cemicetti, Lekic, Bance, Fontana, Forte All. Garcia Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Filippo Vinci (Brescia) Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo Parma, Stadio Lanfranchi – sabato 16 ottobre 2021 ore 17 Peroni TOP10, IV giornata Valorugby Emilia v Rugby Transvecta Calvisano Valorugby Emilia: Antl; Bertaccini, Majstorovic, Schiabel, Cioffi; Castiglioni, Garcia (cap); Amenta, Mordacci, Dell’Acqua; Gerosa, Du Preez; Randisi, Luus, Sanavia. A disposizione: Silva, Diaz, Chistolini, Balsemin, Ortombina, Favaro, Colombo, Dominguez. All. Manghi Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Bronzini, Brighetti, Susio; Hugo, Consoli; Vunisa (cap), Grenon, Izekor; Lewis, Van Vuren; D'Amico, Luccardi, Brugnara. A disposizione: Marinello, Barducci, Leso, Zanetti, Maurizi, Bernasconi, Peruzzo Regonaschi. All. Guidi Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Carmine Marrazzo (Modena)