Roma - Sesto turno per il Peroni TOP10, con appuntamento domenicale all’indomani del debutto dell’Italia nelle Autumn Nations Series. Si parte alle 14 al “Maini” di Colorno dove i padroni di casa guidati da coach Casellato vanno a caccia di una vittoria pesante che consolidi le ambizioni d’alta classifica e l’attuale terza posizione alle spalle della capolista Petrarca e dei cugini del Valorugby: di fronte la Lazio, attualmente a fondo classifica ma capace, come sempre, di strappare con le unghie punti bonus preziosi nella lotta per la salvezza. Dopo la sfida al vertice tra Rovigo e Valorugby nell’anticipo del venerdì sera, il big-match di giornata è quello che vede il Petrarca Rugby, imbattuto leader della graduatoria, far visita ad un Transvecta Calvisano chiamato a scuotersi dopo un avvio di stagione altalenante, che vede i gialloneri bresciani attualmente fuori dai primi quattro posti. In una situazione analoga a quella del Calvisano le Fiamme Oro Rugby, che ricevono alla “Gelsomini” il Rugby Viadana: i poliziotti, sesti a quota dodici, devono recuperare terreno ma devono fare i conti contro un XV lombardo che, attualmente ottavo, non vuole farsi invischiare nella lotta per le piazze meno nobili della graduatoria. A completare il calendario di giornata Mogliano Rugby v Sitav Lyons, con i veneti che possono provare a creare il gap con la Lazio ma devono guardarsi dagli emiliani, capaci di fermare i Campioni d’Italia nelle scorse settimane e a loro volta decisi a tenersi alla larga dalle zone più pericolose di classifica. Peroni TOP10 - VI giornata

05.11.21

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 20-21 (1-4)

07.11.21 - ore 14.00

HBS Colorno v Lazio

ore 15.00

Transvecta Calvisano v Petrarca Rugby

Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 Classifica: Petrarca Rugby punti 23; Valorugby Emilia 22; HBS Colorno e Femi-CZ Rovigo* 15; Transvecta Calvisano 13; Fiamme Oro Rugby 12; Sitav Lyons 9; Rugby Viadana 1970 7; Mogliano Rugby 1969* 6; Lazio Rugby 1927 3

*una in meno Colorno, Stadio “Maini” - domenica 7 novembre, ore 14.00

HBS Colorno: Van Tonder; Buondonno A.; De Santis, Pavese; Batista; Rodriguez, Raffaele; Koffi; Sarto (Cap), Odiase; Rebussone, Butturini; Tangredi, Buondonno L., Appiah

a disposizione: Ferrara, Zecchini, Valdes; Cicchinelli, Bertoni; Boscolo, Del Bono; Mey

all. Casellato

Lazio Rugby: Montemauri; Bonavolontà, Cruciani, Baffigi; Donato D., Cozzi, Loro (cap); Ercolani; Donato J., Pilati; Riccioli, Margin; Maina, Rosario, Leiger

a disposizione: Criach, Gisonni, Careri, Parlatore, Cacciagrano, Cristofaro, Pancini, Santarelli

all. De Angelis

arb. Vedovelli (Sondrio) Calvisano (BS), Peroni Stadium San Michele - domenica 7 novembre, ore 15.00

Transvecta Calvisano v Petrarca Rugby

Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Garrido-Panceyra, Bronzini, Susio; Hugo, Albanese; Vunisa (cap), Izekor, Grenon; Lewis, Van Vuren; D'Amico, Luccardi, Brugnara

a disposizione: Marinello, Morelli, Leso, Zanetti, Maurizi, Bernasconi, Consoli, Brighetti

all. Guidi

Petrarca Rugby: Lyle; Schiabel, Fau, Broggin, De Sanctis: Ferrarin, Tebaldi; Trotta (cap.), Ghigo, Makelara; Galetto, Canali; Pavesi, Di Bartolomeo, Borean

a disposizione: Spagnolo, Carnio, Hasa, Michieletto, Goldin, Panunzi, Citton, Zini

all. Marcato

arb. Boraso (Rovigo)



Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” - domenica 7 novembre, ore 15.00

Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons

Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna, Falsaperla, Drago, Dal Zilio; Sante, Garbisi; Derbyshire (Cap.), Lamanna, Finotto; Baldino, Bocchi; Alongi, Bonanni, Drudi

a disposizione: Ceccato N., Ros, Spironello, Carraro, Zuliani, Semenzato, Cerioni, Abanga

all. Costanzo

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Petillo, Salvetti; Lekic, Cemicetti; Scarsini, Rollero, Acosta

a disposizione: Rollero, Actis, Salerno, Cissè, Moretto, Bance, Via A, Boreri

all. Garcia

arb. Spadoni (Padova) Roma, Caserma “Gelsomini” - domenica 7 novembre, ore 15.00

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Guardiano, Angelini, Forcucci, D’Onofrio G.; Menniti-Ippolito, Marinaro (cap.); Vian, Bianchi, D’Onofrio U.; Stoian, Fragnito; Tenga, Moriconi, Zago (v. cap.)

a disposizione: Kudin, Iovenitti, Iacob, Chiappini, Chianucci, Piva, Di Marco, Spinelli

all. Presutti

Rugby Viadana 1970: Mateu, Jannelli, Ceballos, Modena, Massari, Apperley, Jelic, Casado Sandri, Locatelli, Wagenpfeil, Caila, Schinchirimini, Galliano M., Ribaldi, Halalilo

a disposizione: Denti Ant., Fiorentini, Novindi, Boschetti, Stavile, Di Chio, Ferrarini, Galliano A.

all. Fernandez

arb. Angelucci (Livorno)