Verona – Seconda giornata di lavoro sul campo del Payanini Center a Verona per la Nazionale Italiana Rugby Maschile nella settimana di avvicinamento al prossimo appuntamento nelle Autumn Nations Series. Gli Azzurri sabato 13 novembre alle 14 affronteranno l’Argentina nel secondo Test Match della finestra internazionale autunnale in programma allo Stadio Monigo di Treviso con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Il gruppo al completo, nella giornata di ieri e oggi, ha seguito due giornate speculari di lavoro con mattinata tra riunioni, palestra e allenamento nella struttura indoor divisi per reparti mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto un allenamento collettivo sul campo del Payanini Center. “Abbiamo affrontato una delle squadre più forti al mondo sabato scorso – ha dichiarato Marco Riccioni nell’incontro stampa odierna – mostrando lati positivi nonostante la sconfitta che sicuramente è un aspetto che non ci soddisfa. Tra i nostri obiettivi, oltre a centrare risultati positivi, c’è anche quello di creare una identità precisa e guadagnare il rispetto a livello internazionale: questi fattori sono emersi in modo forte. Abbiamo tracciato una linea e adesso vogliamo guardare avanti”. “L’Argentina non sta vivendo un ottimo momento sotto il profilo dei risultati ma hanno una rosa molto forte a disposizione. Sarà un incontro molto fisico dove i singoli episodi potrebbero decidere l’andamento della partita” ha concluso Riccioni. Queste le partite della Nazionale Italiana Rugby programmati a Novembre: Italia v Nuova Zelanda 9 - 47 Italia v Argentina – 13.11.21 – ore 14 – Treviso, Stadio Monigo – diretta Sky Sport e Cielo Italia v Uruguay – 20.11.21 – ore 14 – Parma, Stadio Lanfranchi – diretta Sky Sport e TV8 Questi gli atleti convocati: Piloni Pietro CECCARELLI (Brive, 15 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 13 caps) Andrea LOVOTTI (Zebre Parma, 47 caps) Ivan NEMER (Benetton Ruby, 1 cap) Marco RICCIONI (Saracens, 16 caps) Tallonatori Luca BIGI (Zebre Parma 38 caps) Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, esordiente) Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 7 caps) Seconde Linee Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 14 caps) Marco FUSER (Newcastle Falcons, 34 caps) Federico RUZZA (Benetton Rugby, 23 caps) David SISI (Zebre Parma, 16 caps) Terze Linee Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 5 caps) Michele LAMARO (Benetton Rugby, 8 caps) - capitano Giovanni LICATA (Zebre Parma, 11 caps) Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 34 caps) Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente) Mediani di Mischia Callum BRALEY (Benetton Rugby, 11 caps) Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, esordiente) Stephen VARNEY (Gloucester Rugby 8 caps) Mediani di Apertura Carlo CANNA (Zebre Parma, 53 caps) Paolo GARBISI (Montpellier, 11 caps) Centri Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 6 caps) Tommaso BONI (Zebre Parma, 11 caps) Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps) Marco ZANON (Benetton Rugby, 7 caps) Ali/Estremi Montanna IOANE (Benetton Rugby, 7 caps) Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 23 caps) Federico MORI (Bordeaux, 10 caps) Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 28 caps)