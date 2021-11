Roma - Due appuntamenti per il Peroni TOP10 nell’ottava giornata in calendario domenica 21 novembre alle 14.



La Lazio fanalino di coda riceve al “Giulio Onesti” i Sitav Rugby Lyons, che precede i biancocelesti in graduatoria, per cercare a ricucire il divario con la zona salvezza: ottanta minuti che possono avere un peso specifico elevato nella lotta per evitare l’ultimo posto. Alla stessa ora, sul campo di casa, l’HBS Colorno testa le proprie ambizioni d’alta classifica - gli emiliani sono al momento terzi con una gara da recuperare - ospitando il Petrarca, capolista e imbattuto dopo i primi sette turni. Peroni Top10 - VIII giornata

19.11.21

Transvecta Calvisano v Rugby Viadana 1970 45-18 (5-0)

21.11.21 - ore 14.00

Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno v Petrarca Rugby

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby - rinviata

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia - rinviata Classifica: Petrarca Rugby punti 32; Valorugby Emilia 27; HBS Colorno* 20; Transvecta Calvisano* 19; Fiamme Oro Rugby e Femi-CZ Rovigo* 16; Rugby Viadana 1970 14; Mogliano Rugby 1969* 10; Sitav Rugby Lyons* 9; Lazio Rugby 1927* 3

*una partita da recuperare Roma, CPO “Giulio Onesti” - domenica 21 novembre, ore 14.00

Peroni TOP10, VIII giornata

Lazio Rugby v Sitav Rugby Lyons

Lazio Rugby 1927: Donato D.; Santarelli, Cruciani, Cozzi; Pancini, Montemauri; Loro (cap); Parlatore; Donato J, Pilati; Cacciagrano, Margin; Maina, Rosario, Leiger

a disposizione: Criach, Gisonni, Careri, Colangeli, De Lorenzi, Cristofaro, Baffigi, Gianni

all. Barba

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Bance; Salvetti, Janse van Rensburg; Salerno, Rollero, Acosta

a disposizione: Cocchiaro, Actis, Aloè, Cissè, Moretto, Bottacci, Fontana, Via G

all. Garcia

arb. Franco (Pordenone)

g.d.l. Merli (Jesi), Palombi (Perugia)

quarto uomo: Pier’Antoni (Roma) Colorno, Stadio “Maini” - - domenica 21 novembre, ore 14.00

Peroni TOP10, VIII giornata

HBS Colorno v Petrarca Rugby

HBS Colorno: Van Tonder; Buondonno A.; De Santis, Balocchi; Gesi; Rodriguez, Del Prete; Mannelli; Odiase, Sarto (Cap); Cicchinelli, Butturini; Tangredi, Buondonno L., Appiah

a disposizione: Ferrara, Singh, Valdes; Rebussone, Sapuppo; Boscolo, Del Bono; Batista

all.: Casellato

Petrarca Rugby: Lyle; Zini, Sgarbi, Broggin, Schiabel; Ferrarin, Citton; Trotta, Ghigo, Goldin; Canali, Galetto; Hasa, Cugini, Spagnolo

a disposizione: Borean, Di Bartolomeo, Mancini Parri, Beccaris, Michieletto, Panunzi, Tebaldi, Scagnolari

all. Marcato

arb. Angelucci (Livorno)

g.d.l. Chrinoaga (Roma), Locatelli (Bergamo)

quarto uomo: Bertelli (Ferrara)