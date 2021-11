Roma - Neanche la rivelazione Colorno riesce ad arginare il dominio del Petrarca Padova che, nell’ottava d’andata del Peroni TOP10, espugna con tanto di punto bonus il “Maini”.

Il 23-39 vale cinque punti per il Petrarca che sale a quota trentasette e mantiene pulito il proprio ruolino, mentre gli emiliani restano in terza posizione con una gara da recuperare.



A Roma, i Sitav Lyons espugnano il “Giulio Onesti” della solita, combattiva Lazio che sfiora il primo successo stagionale, si arrende per 33-34 e, ferma all’ultimo posto con quattro punti, vede ora allontanarsi la zona salvezza.

Peroni Top10 - VIII giornata

19.11.21

Transvecta Calvisano v Rugby Viadana 1970 45-18 (5-0)

21.11.21

Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons 33-34 (1-4)

HBS Colorno v Petrarca Rugby 23-39 (0-5)

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby - rinviata

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia - rinviata

Classifica: Petrarca Rugby punti 37; Valorugby Emilia 27; HBS Colorno* 20; Transvecta Calvisano* 19; Fiamme Oro Rugby* e Femi-CZ Rovigo** 16; Rugby Viadana 1970 14; Sitav Rugby Lyons* 13; Mogliano Rugby 1969** 10; Lazio Rugby 1927* 4

*partite da recuperare



Prossimo turno - 04.12.21 - IX giornata - ore 14.00

Sitav Rugby Lyons v Transvecta Calvisano

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Lazio Rugby 1927

05.12.21 - ore 15.30 - diretta Rai Sport

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Roma, “CPO Giulio Onesti” – Domenica 21 Novembre 2021

Peroni TOP10, VIII giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons 33-34 (9-21)

Marcatori: p.t. 3’ cp Cozzi (3-0), 15’ cp Cozzi (6-0), 24’ m. Acosta tr Ledesma (6-7), 32’ m. Via A. tr Ledesma (6-14), 35’ cp Cozzi (9-14) 39’ m. Salvetti tr Ledesma (9-21) s.t. 48’ m. Maina tr Cozzi (16-21), 52’ cp Ledesma (16-24), 59’ m. Cruciani tr Cozzi (23-24), 63’ m. Portillo tr Ledesma (23-31), 65’ m. Loro tr Cozzi (30-31) 68’ cp Ledesma (30-34), 70’ cp Cozzi (33-34)

S.S. Lazio Rugby 1927: Donato; Santarelli, Cruciani, Cozzi; Pancini (29’-31’ Careri) (34’-38’ Criach) Montemauri, Loro (cap) (38’-40’ Cristofaro); Parlatore (70’ DeLorenzi); Pilati, Donato; Cacciagrano (65’ Colangeli), Margin; Maina, Rosario, Leiger (77’ Criach)

all. Barba

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz, Conti (Via G.); Bruno (cap); Ledesma, Via A. (70’ Fontana); Portillo; Petillo (75’ Bottacci), Bance (51’ Cisse); Salvetti, Van Rensburg (72’ Moretto); Salerno (64’ Aloè), Rollero (69’ Cocchiaro), Acosta (78’ Actis)

All. Garcia

arb.: Franco (Pordenone)

AA1: Merli (Jesi)

AA2 : Palombi (Perugia)

Quarto Uomo: Pier’Antoni (Roma)

Cartellini: Al 28’ cartellino giallo per Maina (S.S. Lazio Rugby 1927), al 39’ giallo a Daniel Donato (S.S. Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Francesco Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 7/7, Maximo Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 6/6

Note: giornata soleggiata a Roma

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1; Sitav Rugby Lyons 4

Man of the Match: Santiago Portillo (Sitav Rugby Lyons)

Colorno, “HBS Rugby Stadium” – domenica 21 novembre 2021

Peroni TOP10, VIII giornata

HBS Colorno v Petrarca Rugby 23-39 (9-21)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Buondonno A.; 7’ m. di punizione (3-7); 24’ cp. Buondonno A. (6-7); 30’ m. di punizione (6-14); 35’ m. Ferrarin tr. Zini (6-21); 37’ cp. Buondonno A. (9-21) s.t. 48’ m. Del Prete tr. Buondonno A. (16-21); 52’ m. Zini tr. Zini (16-28); 57’ m. Van Tonder tr. Buondonno A. (23-28); 61’ m. Tebaldi (23-33); 74’ cp. Zini (23-36); 77’ cp. Zini (23-39)

HBS Colorno: Van Tonder; Buondonno A., De Santis (74’ Del Bono), Balocchi (62’ Batista), Gesi; Rodriguez, Del Prete (62’ Boscolo); Mannelli (41’ Sapuppo), Sarto (Cap), Odiase; Butturini (41’ Rebussone), Cicchinelli; Tangredi (7’ Valdes), Buondonno L. (41’ Ferrara), Appiah (71’ Singh).

All. Casellato

Petrarca Rugby: Tebaldi (75’ Beccaris); Zini, Broggin, Sgarbi; Schiabel, Ferrarin (68’ Scagnolari), Citton (65’ Panunzi); Galetto (75’ Navarra); Ghigo, Goldin (65’ Michieletto); Trotta (Cap), Canali; Hasa (61’ Di Bartolomeo), Cugini (61’ Mancini Parri), Spagnolo (75’ Borean)

All. Marcato

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Bertelli (Ferrara)

Cartellini: al 30’ giallo a Odiase (HBS Colorno)

Calciatori: Buondonno A. (HBS Colorno) 5/8; Zini (Petrarca Rugby) 4/5

Note: Giornata nuvolosa e molto fredda. Campo pesante. 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0, Petrarca Rugby 5

Peroni Player of the Match: Andrea Trotta (Petrarca Rugby)