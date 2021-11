Roma - Sarà la Nazionale “Emergenti” di Alessandro Troncon a chiudere il 2021 azzurro ospitando la Romania al “Lanfranchi” di Parma sabato 18 dicembre. La seconda rappresentativa italiana disputerà l’appuntamento conclusivo del 2021 di fronte al pubblico di casa a meno di un mese dal test-match Italia v Uruguay delle Autumn Nations Series, per poi lasciare il palcoscenico del “Lanfranchi” alla Nazionale Femminile,che giocherà nell'impianto parmigiano le due gare interne del Sei Nazioni 2022. La scelta di Parma per l’ultimo appuntamento internazionale dell’anno è stata assunta da FIR dopo aver esplorato una serie di possibili opzioni volte a garantire la disputa di Italia Emergenti v Romania in un impianto dell’Area 4 quale ulteriore, tangibile segnale di attenzione al processo di rilancio del movimento nel meridione del Paese. Nonostante le numerose manifestazioni d’interesse pervenute, in particolare dalla Sicilia e dalla Puglia, la necessità di un impianto pienamente rispondente agli standard richiesti a livello internazionale quale il “Lanfranchi” hafatto propendere per lo stadio della città ducale. La Federazione e la Commissione Rilancio Sud continueranno a lavorare con i Comitati di riferimento per agevolare un ritorno del rugby internazionale nel Sud già nel 2022.