Roma – Il derby emiliano tra Valorugby e Colorno chiuderà la nona giornata del Peroni TOP10. Sarà una partita che metterà in palio punti importanti in chiave play-off con due squadre che fino a questo momento della stagione hanno mostrato bel gioco e sono distanti sei lunghezze in classifica. La partita è in calendario alle 15.30 di domenica 5 dicembre con diretta su Rai Sport e collegamento a partire dalle 15.20. Una gara da recuperare ancora per il Valorugby che, domani allo Stadio Mirabello, ha la possibilità di allungare il divario dalle dirette inseguitrici consolidando la propria posizione in classifica. “I ragazzi scalpitano per giocare. Sono stati fermi venti giorni e non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo. L’obiettivo è quello di dare continuità alla striscia positiva dell’ultimo periodo centrando la quarta vittoria consecutiva” ha commentato Roberto Manghi. Il Colorno è una delle squadre rivelazione di questo inizio campionato e ha la possibilità di confermare la propria posizione in zona play-off. Vogliamo riscattare la brutta sconfitta di Piacenza e al contempo chiudere il girone di andata con una prestazione positiva. Affrontiamo una vera e propria corazzata, dotata di una mischia pesante e una rosa profondissima” ha dichiarato Umberto Casellato. In conformità con i protocolli vigenti relativi all’attività agonistica, la Federazione Italiana Rugby informa di aver ricevuto e accolto la richiesta di rinvio – in seguito al riscontro di casi di positività al COVID-19 – degli incontri Fiamme Oro-Mogliano e Viadana-Rovigo, originariamente in programma sabato 4 dicembre 2021 Questo il programma della nona giornata di campionato: 04.12.21 – ore 14 Sitav Rugby Lyons v Rugby Transvecta Calvisano

04.12.21 – ore 14.30 Petrarca Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 05.12.21 – ore 15.30

Valorugby Emilia v HBS Colorno Classifica: Petrarca Rugby punti 37; Valorugby Emilia* 27; Rugby Transvecta Calvisano 24; HBS Colorno e FEMI-CZ Rovigo* 21; Sitav Rugby Lyons 17; Fiamme Oro Rugby* 16; Rugby Viadana 1970 14; Mogliano Rugby 1969* 10; Lazio Rugby 1927 4

*partite da recuperare Ultime dalle sedi: Reggio Emilia, Stadio Mirabello – domenica 5 dicembre ore 15.30 Peroni TOP10, IX giornata – diretta su Rai Sport dalle 14.20 Valorugby Emilia v HBS Colorno Valorugby Emilia: Castiglioni; Bertaccini, Majstorovic, Antl, Colombo; Newton, Garcia (cap); Amenta, Mordacci, Favaro; Gerosa, Dell’Acqua; Randisi, Luus, Diaz. A disposizione: Silva, Sanavia, Chistolini, Balsemin, Ortombina, Rimpelli, Dominguez, Schiabel/Paletta All. Manghi HBS Colorno: Van Tonder; Buondonno A.; De Santis, Pavese; Gesi; Rodriguez, Del Prete; Sapuppo; Odiase, Sarto (Cap); Rebussone, Butturini; Booysen, Buondonno L., Appiah A disposizione: Ferrara, Singh, Valdes; Granieri, Cicchinelli; Boscolo, Del Bono; Batista All. Casellato Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Gianluca Farinelli (Reggio Emilia)