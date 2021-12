Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10, in programma venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021. In conformità con i protocolli vigenti relativi all’attività agonistica, la Federazione Italiana Rugby informa di aver ricevuto e accolto la richiesta di rinvio – in seguito al riscontro di casi di positività al COVID-19 – dell’incontro Fiamme Oro-Calvisano originariamente in programma sabato 11 dicembre 2021 e valido per il decimo turno del Campionato Italiano Peroni TOP10. Primo incontro in programma nella serata di venerdì 10 dicembre alle 20.30 con Gabriel Chirnoaga che dirigerà l’anticipo tra i Lyons e il Petrarca. Sabato 11 dicembre alle 14.30 Andrea Spadoni sarà l’arbitro di Valorugby-Lazio. Alle 15 di sabato chiuderanno la decima giornata Rovigo-Mogliano e Viadana-Colorno che saranno diretti rispettivamente da Clara Munarini e Riccardo Angelucci. Su tutti i campi di gioco nel fine settimana del 10-12 dicembre verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciana Amelia, una delle dipendenti di più lungo corso della FIR - scomparsa in settimana - che aveva gestito la segreteria della Commissione Organizzatrice Gare e le designazioni arbitrali. Queste le designazioni complete: Peroni TOP10 – X giornata – 10.12.21 – ore 20.30 Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna) 11.12.21 – ore 14.30 Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927 Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Carmine Marrazzo (Modena) Quarto Uomo: Alessio Vaccari (Reggio Emilia) 11.12.21 – ore 15 FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 Arb. Clara Munarini (Parma) AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto Uomo: Lorenzo Bruno (Udine) Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 (Teramo), AA2 Stefano Roscini (Milano) Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano)