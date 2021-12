Roma – Prenderà il via nella serata di domani la decima giornata – prima del girone di ritorno – del Peroni TOP10. Alle 20.30 di venerdì 10 dicembre allo Stadio Beltrametti di Piacenza di affronteranno Lyons e Petrarca in un match con tanti spunti interessanti che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. Due tra le squadre più in forma del campionato: il Petrarca, Campione d’Inverno che ha conquistato nove vittorie in altrettante partite, farà visita ai Lyons reduci da 3 vittorie consecutive, cinque nelle ultime sei partite disputate. “Siamo in un periodo di grande forma e veniamo da 3 vittorie consecutive. Stiamo prendendo fiducia nei nostri mezzi e ogni fine settimana abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Venerdì sera avremo di fronte la prima forza del campionato ma abbiamo dimostrato che se diamo tutto e lottiamo per 80 minuti possiamo giocare alla pari con tutti. Vogliamo una grande cornice di pubblico, perchè il nostro campo di casa si sta dimostrando difficile per ogni avversario e la carica dei tifosi ci spinge sempre a dare tutto” ha dichiarato il pilone dei piacentini, Matteo Salerno, che raggiungerà quota 100 presenze con la maglia dei Lyons. “Sarà una partita estremamente difficile. Siamo pronti alla battaglia fisica, specie con gli avanti. Piacenza è in un ottimo momento di forma, anche mentale. Hanno battuto tutte le big in casa, quindi fare punti sul loro campo sarà difficile e se ci riusciremo saranno punti che valgono doppio. Rigore tattico, disciplina e gioco territoriale faranno la differenza. Sono una squadra molto solida, specie davanti, e si appoggiano molto all’asse argentino, affidabile. Dovremo mettere pressione al loro gioco, specie se ci sarà un campo pesante e temperature basse, puntando molto su disciplina e gioco territoriale” ha dichiarato Marcato, allenatore del Petrarca. Su tutti i campi di gioco nel fine settimana del 10-12 dicembre verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciana Amelia, una delle dipendenti di più lungo corso della FIR - scomparsa in settimana - che aveva gestito la segreteria della Commissione Organizzatrice Gare e le designazioni arbitrali. Questo il programma completo della X giornata Peroni TOP10 – X giornata – 10.12.21 – ore 20.30 Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 11.12.21 – ore 14.30 Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927 11.12.21 – ore 15 FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 1975 Fiamme Oro Rugby v Rugby Transvecta Calvisano – rinviata Classifica: Petrarca Rugby punti 42; Valorugby Emilia* 32; Rugby Transvecta Calvisano 25; HBS Colorno, FEMI-CZ Rovigo** e Sitav Rugby Lyons 21; Fiamme Oro Rugby** 16; Rugby Viadana 1970* 14; Mogliano Rugby 1969** 10; Lazio Rugby 1927 4

*partite da recuperare Piacenza, Stadio Beltrametti – venerdì 10 dicembre 2021 ore 20.30 Peroni TOP10, X giornata Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby Sitav Rugby Lyons: Via G; Boreri, FIlizzola, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Cissè, Moretto; Salvetti, Janse van Rensburg; Aloè, Rollero, Acosta A disposizione: Cocchiaro, Actis, Salerno, Cemicetti, Bance, Bottacci, Fontana, Forte All. Garcia Petrarca Rugby: Lyle; Scagnolari, Fou, Sgarbi, Zini; Faiva, Tebaldi; Trotta (cap), Ghigo, Goldin; Galetto, Canali; Pavesi, Cugini, Spagnolo. A disposizione: Borean, Carnio, Hasa, Panozzo, Michieletto, Catelan, Citton, Broggin All. Marcato Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)