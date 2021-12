Roma – Sono tre le partite in calendario nel weekend valide per la decima giornata – prima del girone di ritorno – del Peroni TOP10. Si parte alle 14.30 di sabato 11 dicembre con il testa-coda tra Valorugby e Lazio. Gli emiliani – con una partita da recuperare – hanno la possibilità di accorciare le distanze dalla vetta mentre i biancocelesti vanno a caccia del primo successo stagionale. Derby veneto in programma alle 15 allo stadio Battaglini di Rovigo con i Bersaglieri e Mogliano – entrambe le squadre con due partite da recuperare – che hanno come obiettivo il bottino pieno: i padroni di casa vogliono consolidare la propria posizione play-off mentre gli ospiti proveranno a migliorare la propria posizione in classifica. Stesso orario ed obiettivo del Mogliano per il Rugby Viadana che tra le mura amiche affronterà il Colorno reduce dalla sconfitta nel derby emiliano contro il Valorugby Emilia. Rinviate le partite Fiamme Oro-Calvisano - in seguito al riscontro di casi di positività al COVID-19 – e Lyons-Petrarca, programmata inizialmente per questa sera alle 20.30 con diretta su Rai Sport, a causa del perdurare delle avverse condizioni climatiche a Piacenza. Su tutti i campi di gioco nel fine settimana del 10-12 dicembre verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciana Amelia, una delle dipendenti di più lungo corso della FIR - scomparsa in settimana - che aveva gestito la segreteria della Commissione Organizzatrice Gare e le designazioni arbitrali. Peroni TOP10 – X giornata – 11.12.21 – ore 14.30 Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927 11.12.21 – ore 15 FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 1975 Rinviate Fiamme Oro Rugby v Rugby Transvecta Calvisano

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby

Classifica: Petrarca Rugby punti 42; Valorugby Emilia* 32; Rugby Transvecta Calvisano 25; HBS Colorno, FEMI-CZ Rovigo** e Sitav Rugby Lyons 21; Fiamme Oro Rugby** 16; Rugby Viadana 1970* 14; Mogliano Rugby 1969** 10; Lazio Rugby 1927 4

*partite da recuperare Ultime dalle sedi Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 11 dicembre 2021 ore 14.30 Peroni TOP10, X giornata Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927 Valorugby Emilia: Farolini; Paletta, Antl, Schiabel, Colombo; Newton, Garcia (cap); Amenta, Mordacci, Sbrocco; Du Preez, Ortombina; Randisi, Luus, Sanavia. A disposizione: Silva, Mattioli, Panerai, Balsemin, Favaro, Dominguez, Bertaccini. Teneggi All. Manghi S.S. Lazio Rugby 1927: Donato D; Pancini, Vella, Baffigi; Santarelli, Montemauri; Loro (cap); Asoli; Donato J., Marucchini; Cacciagrano, Margin; Maina, Rosario, Criach. A disposizione: Gentile, Paparone, Colangeli, Parlatore, Di Giammarco, Del Valle, Cozzi, Mattoccia. All. De Angelis Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Carmine Marrazzo (Modena) Quarto Uomo: Alessio Vaccari (Reggio Emilia) Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 11 dicembre 2021 ore 15 Peroni TOP10, X giornata FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 FEMI-CZ Rovigo: Borin; Uncini, Moscardi, Diederich Ferrario, Lertora; Van Reenen, Visentin; Ruggeri, Lubian, Sironi; Ferro (cap.), Steolo; Swanepoel, Cadorini, Leccioli. A disposizione: Bonan, Quaglio, Pomaro, Andreoli, Cosi, Chillon, Da Re, Bacchetti. All. Coetzee Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna, Abanga, Drago, Pavan; Sante, Fabi; Derbyshire (Cap.), Lamanna, Finotto; Baldino, Bocchi; Alongi, Ceccato N., Garziera A disposizione: Bonanni, Drudi, Notariello, Meggiato, Vianello, Semenzato, Dal Zilio, Guarducci All. Costanzo Arb. Clara Munarini (Parma) AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto Uomo: Lorenzo Bruno (Udine) Viadana, Stadio Zaffanella – sabato 11 dicembre 2021 ore 15 Peroni TOP10, X giornata Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno Rugby Viadana 1970: Mateu, Galliano A., Ceballos, Modena, Jannelli, Apperley, Jelic, Casado Sandri, Locatelli, Wagenpfeil (cap.), Mannucci, Boschetti, Denti Ant., Ribaldi, Halalilo. A disposizione: Schiavon, Sassi, Galliano M., Stavile, Rossi, Di Chio, Ferrarini, Quintieri All. Fernandez HBS Colorno: Van Tonder; Batista; De Santis, Pavese; Gesi; Rodriguez, Del Prete; Sapuppo; Koffi, Sarto (Cap); Butturini, Rebussone; Booysen, Buondonno L., Appiah A disposizione: Ferrara, Singh, Valdes; Granieri, Cicchinelli; Bertoni, Boscolo; Buondonno A. All. Casellato Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Francesco Meschini (Teramo), AA2 Stefano Roscini (Milano) Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano)