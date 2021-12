Roma – Lo staff tecnico della Selezione Italiana U20 guidato da Massimo Brunello ha convocato Sebastiano Battara – in sostituzione dell’indisponibile Alessandro Garbisi – per il raduno di Parma in preparazione del match contro la Selezione Irlanda U20 Sperimental in programma a Dublino sabato 18 dicembre alle 14 locali (15 italiane). Questa la lista aggiornata dei convocati: Riccardo ANDREOLI (FEMI-CZ Rovigo) Riccardo BARTOLINI (Florentia Rugby) Sebastiano BATTARA (Federazione Italiana Rugby) Matteo BERNARDINELLO (Petrarca Rugby) Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano 1976) Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby) Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina) Paul Marie FORONCELLI (Rangers Vicenza) Lapo FRANGINI (U.S Firenze Rugby) Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby) Riccardo GENOVESE (Cus Torino) Filippo LAZZARIN (Petrarca Rugby) Filippo MARCHETTI (Rugby Bassano 1976) Giulio MARUCCHINI (S.S. Lazio Rugby 1927) Francois Carlo MEY (HBS Colorno) David ODIASE (HBS Colorno) Alessandro ORTOMBINA (Valorugby Emilia) Dewi PASSARELLA (Ruggers Tarvisium) Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina) Pietro RODINA (Biella Rugby) Giovanni SANTE (Mogliano Rugby 1969) Tommaso SCRAMONCIN (Petrarca Rugby) Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia) Gianluca TOMASELLI (Fiamme Oro Rugby) Flavio Pio VACCARI (Rugby Transvecata Calvisano) Ross Michael VINTCENT (Accademia Nazionale Ivan Francescato)