Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che, in virtù delle positività al Covid-19 rilevate nella rose della Prima Squadra del Rugby Viadana 1970, Sitav Rugby Lyons e S.S. Lazio Rugby 1927, non si disputeranno le partite della terza giornata di Coppa Italia – inizialmente in programma sabato 8 gennaio 2022 – in cui le suddette squadre sono coinvolte. Facendo seguito alla delibera del Consiglio Federale – riunitosi in data 10 dicembre 2021 – in caso di rinvii di incontri della fase a gironi di Coppa Italia determinati da positività al Covid-19 ed in assenza di ulteriori date utili ai recuperi di tali incontri, la Società che ha determinato l’annullamento dell’incontro verrà dichiarata perdente d’ufficio con il punteggio di 20-0 e con la conseguente attribuzione dei cinque punti in classifica alla squadra opponente (5-0). Qui di seguito le partite che non si giocheranno nella giornata di domani: Girone 1 Ore 14.00 Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby



Ore 15.00 Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970



Girone 2 Ore 15.00 Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927