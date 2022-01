Roma – Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Verona – in calendario a partire da domenica 23 gennaio – in preparazione dei primi due match del Guinness Sei Nazioni 2022 contro Francia e Inghilterra in calendario rispettivamente domenica 6 febbraio alle 16 allo Stade de France di Parigi e domenica 13 febbraio alle 16 contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport. Trentatre gli atleti selezionati dallo staff tecnico azzurro per il debutto nell’edizione numero ventitre del torneo più antico del mondo dedicato alla palla ovale. Predominanza per il gruppo Benetton rappresentato da 23 giocatori, mentre 5 giocatori provengono dalle Zebre e altrettanti militano nei campionati stranieri. Sei i giocatori esordienti presenti all’interno della lista (altrettanti hanno esordito sotto la guida di Crowley nelle Autumn Nations Series) con Nicotera, Halafihi, Da Re, Marin, Menoncello – che a novembre hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra con la maglia dell’Italia A e Italia Emergenti – e Zuliani che proveranno a conquistare la prima presenza in maglia Azzurra. In prima linea si rivedono Pasquali e Zilocchi le cui ultime presenze con l’Italia risalgono rispettivamente alla Rugby World Cup 2019 (22 settembre, Italia-Namibia) e al Sei Nazioni 2021 (20 marzo, Scozia-Italia). Confermata l’ossatura del gruppo Azzurro che fatto parte della rosa dell’Italia durante le Autumn Nations Series nello scorso novembre. “Ripartiamo dalla vittoria contro l’Uruguay. Abbiamo davanti a noi cinque partite importanti in un torneo che rappresenta un momento della stagione che tutti gli addetti ai lavori e appassionati di rugby aspettano con grande interesse. Proseguiremo nel nostro percorso di rafforzamento dell’identità di squadra cercando di migliorare i meccanismi nel nostro gioco soprattutto nella prima parte del raduno di Verona che sarà fondamentale in preparazione dell’esordio al Sei Nazioni contro la Francia” ha dichiarato Kieran Crowley. Questo il calendario delle partite dell’Italia: I giornata – 06.02.22 – Parigi, Stade de France – Ore 16 CET Francia v Italia II giornata – 13.02.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 16 CET Italia v Inghilterra III giornata – 27.02.22 – Dublino, Aviva Stadium – Ore 16 CET Irlanda v Italia IV giornata – 12.03.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 15.15 CET Italia v Scozia V giornata – 19.03.22 – Cardiff, Principality Stadium – Ore 15.15 CET Galles v Italia Questo l’elenco dei giocatori convocati: Piloni Pietro CECCARELLI (Brive, 17 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 15 caps) Ivan NEMER (Benetton Rugby, 3 caps) Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 21 caps) Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 12 caps) Giosuè ZILOCCHI (Zebre Parma, 15 caps) Tallonatori Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 1 cap) Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 8 caps) Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, esordiente) Seconde Linee Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 15 caps) Marco FUSER (Newcastle Falcons, 36 caps) Federico RUZZA (Benetton Rugby, 25 caps) David SISI (Zebre Parma, 18 caps) Terze Linee Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, esordiente) Michele LAMARO (Benetton Rugby, 10 caps) – capitano Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 36 caps) Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 1 cap) Braam STEYN (Benetton Rugby, 46 caps) Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, esordiente) Mediani di Mischia Callum BRALEY (Benetton Rugby, 12 caps) Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 2 caps) Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 9 caps) Mediani di Apertura Giacomo DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby, esordiente) Paolo GARBISI (Montpellier, 13 caps) Leonardo MARIN (Benetton Rugby, esordiente) Centri Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 8 caps) Luca MORISI (Benetton Rugby, 36 caps) Marco ZANON (Benetton Rugby, 7 caps) Ali/Estremi Pierre BRUNO (Zebre Parma, 1 cap) Montanna IOANE (Benetton Rugby, 9 caps) Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, esordiente) Federico MORI (Bordeaux, 11 caps) Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 30 caps) Atleti non considerati per infortunio: Riccardo Favretto (Benetton Rugby) Simone Ferrari (Benetton Rugby), Johan Meyer (Zebre Parma), Matteo Nocera (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma) Jake Polledri (Gloucester), Marco Riccioni (Saracens)