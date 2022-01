Roma – Sono tre le partite in calendario nella quarta giornata di Coppa Italia in programma nel pomeriggio di sabato 15 gennaio. Alle 14 aprirà il turno la sfida tra Colorno – reduce dalla sconfitta in casa di Rovigo – e Lazio con i capitolini che proveranno a conquistare il primo successo nel Girone 2. Alle 15 allo Stadio Battaglini di Rovigo andrà in scena il match tra Rovigo e Calvisano che metterà in palio punti importanti con entrambe le squadre che hanno il mirino puntato sul primo posto attualmente occupato dalle Fiamme Oro. Nel Girone 1 alle 15 a Padova i padroni di casa del Petrarca ospiteranno il Valorugby in una sfida fondamentale per il primato nel gruppo: con una vittoria la squadra di Marcato conquisterebbe matematicamente il primo posto, mentre un successo degli ospiti lascerebbe aperte la possibilità per gli emiliani di superare in classifica il Petrarca. Non si disputerà la partita tra Mogliano e Viadana a causa della rinuncia da parte della squadra di casa a disputare l’incontro. Questo il programma della quarta giornata: Coppa Italia – Girone 1 – 15.01.22 – ore 15 Petrarca Rugby v Valorugby Emilia Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970, annullata per rinuncia del Mogliano Riposa: Sitav Rugby Lyons Classifica: Petrarca Rugby 15, Valorugby Emilia 10, Mogliano Rugby 1969 5, Rugby Viadana 1970 e Sitav Rugby Lyons 0 Girone 2 Ore 14 HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927 Ore 15 FEMI-CZ Rovigo V Rugby Transvecta Calvisano Classifica: Fiamme Oro Rugby 12, FEMI-CZ Rovigo 7, Rugby Transvecta Calvisano 6, HBS Colorno 5, S.S. Lazio Rugby 1927 1 Ultime dalle sedi Padova, Stadio Plebiscito – sabato 15 gennaio ore 15 Coppa Italia, IV giornata Girone 1 Petrarca Rugby v Valorugby Emilia Petrarca Rugby: Lyle; Zini, De Masi, Broggin, Schiabel; Faiva, Citton; Trotta (cap.), Catelan, Goldin; Galetto, Ghigo; Pavesi, Di Bartolomeo, Spagnolo. A disposizione: Franceschetto, Carnio, Hasa, Michieletto, Brevigliero, Scramoncin, Sgarbi, De Sanctis All. Marcato Valorugby Emilia: Castiglioni; Colombo, Paletta, Antl, Cioffi; Newton, Garcia; Amenta (cap), Dell’Acqua, Mordacci; Gerosa, Balsemin; Randisi, Luus, Diaz. A disposizione: Silva, Chistolini, Sanavia, Braglia, Messori, Dominguez, Schiabel, Esteki. All. Manghi Arb. Federico Boraso (Rovigo) Colorno, HBS Arena – sabato 15 gennaio ore 14 Coppa Italia, IV giornata Girone 2 HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927 HBS Colorno: Van Tonder (Cap); Del Bono; Mey F., Pavese; Buondonno A.; Pescetto, Del Prete; Sapuppo; Odiase, Bertoni; Cicchinelli, Mtyanda; Valdes, Buondonno L., Appiah A disposizione: Goegan, Singh, Zecchini; Popescu, Maggiore; Pasini, Cantoni; Gorni All.: Casellato S.S. Lazio Rugby 1927: Leveratto; Di Giammarco, Gianni, Pancini; Mattoccia; Cozzi (cap), Cristofaro; Asoli; Parlatore, Marucchini; Colangeli, Broglia; Maina, Rosario, Moscioni A disposizione: Gisonni, Gentile, Ulisse, Donato J., Loro, Montemauri, Cruciani All. De Angelis Arb. Matteo Franco (Pordenone) Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 15 gennaio ore 15 Coppa Italia, IV giornata Girone 2 FEMI-CZ Rovigo v Rugby Transvecta Calvisano FEMI-CZ Rovigo: Borin; Uncini, Lertora, Diederich Ferrario, Sarto; Van Reenen, Chillon; Greeff, Lubian (cap.), Cosi; Michelotto, Steolo; Pomaro, Momberg, Quaglio.

A disposizione: Bonan, Rossi, Brandolini, Andreoli, Chimera, Lucchin, Smit, Bacchetti. All. Coetzee Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Garrido-Panceyra (cap), Bronzini, Susio; Hugo, Consoli; Grenon, Izekor, Bernasconi; Lewis, Zanetti; Leso, Luccardi, Brugnara. A disposizione: Morelli, Gavrilita, D'amico, Vunisa, Maurizi, Albanese-Ginammi, Regonaschi, Brighetti All. Guidi Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)