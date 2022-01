Roma - Il Petrarca mantiene immacolato il proprio ruolino di marcia ed inanella il decimo successo consecutivo nel Peroni TOP10, con una gara da recuperare, nel secondo turno del girone di ritorno del massimo campionato. Al “Plebiscito” due mete per tempo dei padroni di casa consegnano ai tuttineri la vittoria per 29-10 ed il punto di bonus sul Viadana, a cui non basta la meta di Sassi a metà della ripresa per provare a ricucire il divario prima che, al sessantanovesimo minuto, la meta di Michieletto fissi il punteggio e consolidi il primato di Trotta e compagni. Domani alle 14 la Lazio ospita la Femi-CZ Rovigo al “Giulio Onesti” di Roma, mentre le Fiamme Oro fanno visita all’HBS Colorno alle 14.30, entrambi gli incontri in diretta su federugby.it e sui social FIR. Peroni Top10 - XI giornata

28.01.22

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons - sospesa per nebbia

29.01.22

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970 29-10 (5-0)

30.01.22 - ore 14.00 - diretta facebook.com/federugby

Lazio Rugby 1927 v Femi-CZ Rovigo

ore 14.30 - diretta facebook.com/federugby

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

Rinviata

Classifica: Petrarca Rugby* punti 47; Valorugby Emilia** 37; Femi-CZ Rovigo**, Transvecta Calvisano** e HBS Colorno 25; Sitav Rugby Lyons** 21; Fiamme Oro Rugby*** 16; Rugby Viadana* 15; Mogliano Rugby 1969*** 10; Lazio Rugby 1927 5

*partite in meno

*partite in meno Padova, Stadio del Plebiscito – Sabato 29 gennaio 2022

Peroni TOP10, XI giornata

Marcatori: p.t. 17’ cp Lyle (3-0), 20’ m. Zini (8-0), 29’ cp Zaridze (8-3), 36’ m. De Sanctis tr Lyle (15-3). S.t. 44’ m. Lyle tr Lyle (22-3), 58’ m. Sassi tr Zaridze (22-10), 69’ m. Michieletto tr Lyle (29-10).

Petrarca Rugby: Lyle; Zini, Fou (41’ Broggin), Sgarbi, De Sanctis; Faiva, Panunzi (53’ Tebaldi); Trotta (Cap), Goldin (37’ Michieletto), Makelara (56’ Panozzo); Beccaris (63’ Esposito), Galetto; Hasa (59’ Pavesi), Cugini (54’ Di Bartolomeo), Spagnolo (39’ Braggiè).

All. Marcato, Jimez

Rugby Viadana 1970: Zaridze; Massari, Modena, Jannelli, Panizzi (62’ Mateu); Ceballos (72’ Ferrarini), Gregorio; Casado Sandri (57’ Locatelli), Stavile, Wagenpfeil (Cap) (62’ Boschetti); Caila (46’ Zottola), Schinchirimini; Galliano (46’ Denti), Ribaldi (68’ Mignucci), Schiavon (57’ Sassi).

All. Fernandez

Arb. Chirnoaga (Roma)

AA1 Russo (Treviso), AA2 Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Tomò (Roma)

Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 4/5, Ceballos (Rugby Viadana 1970) 0/1, Zaridze (Rugby Viadana 1970) 2/2

Peroni Player of the match: Luca Zini (Petrarca Rugby)

Note: pomeriggio soleggiato, campo in buone condizioni. Spettatori 300 circa. Punti conquistati: Petrarca 5; Viadana 0. ULTIME DALLE SEDI

Roma, CPO “Giulio Onesti” - domenica 30 gennaio, ore 14.00

Peroni TOP10, XI giornata - diretta facebook.com/Federugby

Lazio Rugby 1927 v Femi-CZ Rovigo

Lazio Rugby: Cozzi; Donato D., Cruciani, Pancini; Santarelli, Montemauri, Loro (cap); Donato J.; Pilati, Ulisse; Riccioli, Margin; Gentile, Rosario, Leiger.

a disposizione: Gisonni, Criach, Cacciagrano, Asoli, Parlatore, Cristofaro, Di Giammarco

Femi-CZ Rovigo: Borin; Bacchetti, Moscardi, Diederich Ferrario, Lertora; Van Reenen, Visentin; Ruggeri, Lubian, Cosi; Ferro (cap.), Steolo; Swanepeol, Momberg, Quaglio.

a disposizione: Cadorini, Rossi, Pomaro, Maran, Sironi, Chillon, Uncini, Sarto L..

all. Coetzee

arb. Frasson (Treviso) Colorno, Stadio “Maini” - domenica 30 gennaio, ore 14.30

Peroni TOP10, XI giornata - diretta facebook.com/Federugby

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

HBS Colorno: Van Tonder; Batista; De Santis, Pescetto; Gesi; Rodriguez, Del Prete; Sapuppo; Koffi, Sarto (Cap); Butturini, Mtyanda; Tangredi, Buondonno L., Appiah

a disposizione: Ferrara, Singh, Booysen; Cicchinelli, Rebussone; Mattioli, Raffaele; Buondonno A.

all. Prestera

Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Mba, Forcucci, Angelini, Guardiano; Di Marco, Marinaro (cap.); Vian, Chianucci, Angelone; Chiappini, Fragnito; Vannozzi, Kudin, Zago

a disposizione: Moriconi, Mariottini, Iacob, Stoian, De Marchi, Piva, Cornelli S., Vaccari

all. Presutti

arb. Munarini (Parma)