RINVIATA ROVIGO v CALVISANO PER POSITIVITA’ COVID-19 Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10, in calendario nel fine settimana del 4-6 febbraio. L’internazionale italiano Andrea Piardi dirigerà l’anticipo televisivo del venerdì sera, alle 20.40 in diretta Rai Sport dal Mirabello, dove il Valorugby Emilia ospita il Petrarca capolista nel match di punta della giornata. E’ invece rinviato a data da destinarsi l’incontro tra Femi-CZ Rovigo e Transvecta Calvisano, originariamente in calendario alle ore 15 di sabato 5 febbraio, in considerazione del perdurare di casi di positività nel Gruppo Squadra del Transvecta Calvisano in percentuale superiore al 35% dei componenti. Peroni TOP10 - XII giornata

04.02.22 - ore 20.40 - diretta Rai Sport

Valorugby Emilia v Petrarca Padova

arb. Piardi (Brescia)

g.d.l. Russo (Milano), Bertelli (Brescia)

quarto uomo: Vidackovic (Milano)

TMO: Liperini (Livorno) 05.02.22 - ore 14.00

Mogliano Rugby 1969 v HBS Colorno

arb. Munarini (Parma)

g.d.l. Angelucci (Livorno), Merli (Jesi)

quarto uomo: Giacomini-Zaniol (Treviso)

TMO: Liperini (Livorno) 06.02.22 - ore 13.00

Rugby Viadana 1970 v Lazio Rugby 1927

arb. Boraso (Rovigo)

g.d.l. Franco (Pordenone), Vinci (Rovigo)

quarto uomo: Bruno (Udine)

TMO: Roscini (Milano) Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons

arb. Rosella (Roma)

g.d.l. Chirnoaga (Roma), D’Elia (Taranto)

quarto uomo: Iavarone (Perugia)

TMO: Schipani (Benevento)