Roma - Il Valorugby Emilia pone fine all’imbattibilità stagionale del Petrarca nell’anticipo serale del dodicesimo turno del Peroni TOP10. In fondo ad ottanta minuti tra i più emozionanti della stagione i Diavoli di Roberto Manghi centrano una vittoria di misura, 24-23, dopo un incontro di grande equilibrio e bel gioco su ambo i fronti. Due gli episodi decisivi, entrambi nelle battute finali del match. A due minuti dall’ottantesimo il Valorugby, sotto di un punto, ribalta il risultato grazie a un’intuizione del primo centro Diego Antl, abile a trovare il varco giusto nella linea avversaria e ad involarsi dai ventidue in mezzo ai pali per il 24-18. Il Petrarca però non si arrende, si riversa in attacco, mostra i muscoli con il proprio pacchetto di mischia che costringe al fallo ripetuto la difesa emiliana, sfonda su avanzato penetrante quando il tempo è rosso da un pezzo: è 24-23, ma Faiva da posizione defilata fallisce il piazzato del controsorpasso. Valorugby può festeggiare l’ottavo centro stagionale e consolidare ulteriormente il secondo posto, mentre il Petrarca deve, per una sera, accontentarsi del punto bonus ma rimane al comando della stagione regolare. Sabato alle 14, in diretta sui canali social di FIR, Mogliano v Colorno mentre domenica sono in calendario alle ore 13, sempre in streaming, Viadana v Lazio e Fiamme Oro v Sitav Lyons. Peroni TOP10 - XII giornata

Valorugby Emilia v Petrarca Padova 24-23 (4-1)

Mogliano Rugby 1969 v HBS Colorno

Rugby Viadana 1970 v Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons

Rinviata

Femi-CZ Rovigo v Transvecta Calvisano



Classifica: Petrarca Rugby* punti 48; Valorugby Emilia** 41; Femi-CZ Rovigo*** 30; HBS Colorno 29; Transvecta Calvisano*** 25; Sitav Rugby Lyons** 21; Fiamme Oro Rugby*** 17; Rugby Viadana* 15; Mogliano Rugby 1969*** 10; Lazio Rugby 1927 5

*partite in meno Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Venerdì 4 febbraio 2022

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Rugby 24 - 23 (14-08)

Marcatori: p.t. 2’ c.p. Faiva (0-3), 7’ meta tecnica (7-3), 23’ m. Zini (7-8), 36’ m. Sbrocco tr. Newton (14-8); s.t. 46’ m. Citton tr. Faiva (14-15), 51’ c.p. Newton (17-15), 58’ c.p. Faiva (17-18), 77’ m. Antl tr. Newton (24-18), 83’ m. Tebaldi (24-23).

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Colombo, Majstorovic (63’ Cioffi), Antl, Bertaccini; Newton, Garcia (69’ Dominguez); Amenta, Sbrocco (70’ Rimpelli), Mordacci (61’ Favaro); Balsemin (54’ Gerosa), Dell’Acqua; Randisi (66’ Mattioli)(79’ Randisi), Luus (57’ Silva), Sanavia (47’ Diaz). all. Manghi

Argos Petrarca Rugby: Tebaldi; Zini, Sgarbi, Broggin, Esposito (64’ De Sanctis)(; Faiva, Panunzi (41’ Citton)(64’ Scagnolari); Trotta (cap), Ghigo, Makelara (54’ Catelan); Panozzo (68’ Beccaris), Galetto; Pavesi (51’ Hasa), Di Bartolomeo (64’ Carnio), Borean (42’ Braggie’). all. MarcatoArb.: Piardi (Brescia)

AA1 Russo, AA2 Bertelli

Quarto Uomo: Vidackovic

TMO: Liperini

Cartellini: al 14’ giallo a Zini (Argos Petrarca Rugby), al 80’ giallo a Farolini (Valorugby Emilia).

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 0/1, Newton (Valorugby Emilia) 3/3; Faiva (Argos Petrarca

Rugby) 3/4

Note: giornata fredda con circa 2 gradi, circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 , Argos Petrarca Rugby 1

Player of the Match: Mirko Amenta (Valorugby Emilia)

Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” - sabato 5 febbraio, ore 14.00

Peroni TOP10, XII giornata - diretta Youtube.com/fedrugby

Mogliano Rugby 1969 v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969: Abanga; D'Anna, Dal Zilio, Cerioni, Guarducci; Ormson, Semenzato; Derbyshire (Cap.), Lamanna, Finotto; Baldino, Bocchi; Ceccato N., Bonanni, Ceccato A.

a disposizione: Ferraro, Ros, Spironello, Carraro, Vianello/Franchin, Fabi, Falsaperla, Fadalti

all. Costanzo

HBS Colorno: Van Tonder; Batista; Buondonno A., Pescetto; Gesi; Rodriguez, Boscolo; Sapuppo; Koffi, Sarto (Cap); Mtyanda, Butturini; Tangredi, Buondonno L., Appiah

a disposizione: Ngeng, Singh, Booysen; Rebussone, Cicchinelli; Del Prete, Balocchi; Del Bono

all. Casellato

arb. Munarini (Parma)

g.d.l. Angelucci (Livorno), Merli (Jesi)

quarto uomo: Giacomini-Zaniol (Treviso)

TMO: Liperini (Livorno)