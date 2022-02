Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il tredicesimo turno del Campionato Italiano Peroni TOP10, in calendario nel fine settimana dell’11-13 febbraio. L’anticipo di venerdì alle 19 tra Transvecta Calvisano e Valorugby Emilia, in diretta Rai Sport, sarà diretto dal rodigino Federico Boraso. Peroni TOP10 - XIII giornata

11.02.22 - ore 19 - diretta Rai Sport

Transvecta Calvisano v Valorugby Emilia

arb. Boraso (Rovigo)

assistenti: Bottino (Roma), Boaretto (Rovigo)

quarto uomo: Vidackovic (Milano)

TMO: Tomò (Roma) 12.02.22 - ore 14.00

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

arb. Russo (Milano)

assistenti: Munarini (Parma), Vinci (Brescia)

quarto uomo: Sergi (Bologna)

TMO: Pennè (Milano) ore 15.00

Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969

arb. Frasson (Rovigo)

assistenti: Spadoni (Padova), Erasmus (Treviso)

quarto uomo: Giacomini-Zaniol (Treviso)

TMO: Falzone (Padova) 13.02.22 - ore 12.30

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

arb. Bottino (Roma)

assistenti: D’Elia (Bari), Sironi (Colleferro)

quarto uomo: Meschini (Avezzano)

TMO: Liperini (Livorno) ore 13.45

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo

arb. Angelucci (Livorno)

assistenti: Merli (Jesi), Vagnarelli (Milano)

quarto uomo: Cilione (Reggio Calabria)

TMO: Trentin (Lecco)