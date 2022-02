Roma - Annunciate le formazioni per i due incontri di Peroni TOP10 di sabato 12 febbraio validi per la tredicesima giornata del massimo campionato, entrambi disponibili in diretta streaming sui canali social della Federazione Italiana Rugby. Alle 14.00 i Sitav Lyons ospitano il Rugby Viadana 1970: per gli emiliani la gara può rappresentare forse l’ultima chiamata per tentare, con un rush finale, di riagganciare il treno play-off, mentre Viadana, con ampio margine sulla zona retrocessione e un divario ancor più ampio dei piacentini con le prime quattro piazze sembra navigare ormai verso la prossima stagione. Un’ora dopo, derby veneto al Plebiscito tra il Petrarca primo della classe e deciso a ripartire dopo il primo scivolone stagionale della settimana scorsa a Reggio Emilia ed il Mogliano Rugby, penultimo ma con cinque punti di vantaggio e tre partite in meno rispetto alla Lazio, fanalino di coda. Peroni TOP10 - XIII giornata

11.02.22 - ore 19 - diretta Rai Sport

Transvecta Calvisano v Valorugby Emilia

12.02.22 - ore 14.00

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

ore 15.00

Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969

13.02.22 - ore 12.30

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

ore 13.45

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo Classifica: Petrarca Rugby* punti 48; Valorugby Emilia** 41; HBS Colorno 33; Femi-CZ*** 30; Transvecta Calvisano*** 25; Fiamme Oro Rugby*** e Sitav Lyons** 21; Rugby Viadana* 19; Mogliano Rugby*** 11; Lazio Rugby 1927 6 Piacenza, Stadio “Beltrametti” - sabato 12 febbraio, ore 14.00

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

Sitav Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Salvetti, Bance; Janse van Rensburg, Cemicetti; Aloè, Rollero, Acosta

a disposizione: Cocchiaro, Minervino, Salerno, Lekic, Cissè, Bottacci, Fontana, Via G.

all. Garcia

Rugby Viadana 1970: Apperley; Massari, Modena, Jannelli, Galliano A.; Ferrarini, Gregorio; Casado-Sandri, Locatelli, Wagenpfeil; Caila, Schinchirimini; Galliano M., Ribaldi, Schiavon

a disposizione: Denti Ant., Sassi, Mignucci, Zottola, Rossi, Jelic, Ceballos, Zaridze.

arb. Russo (Milano)

assistenti: Munarini (Parma), Vinci (Brescia)

quarto uomo: Sergi (Bologna)

TMO: Pennè (Milano) Padova, Stadio Plebiscito - sabato 12 febbraio, ore 15.00

Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969

Petrarca Rugby: Esposito; Schiabel, Fau, Broggin, Zini; Ferrarin, Tebaldi; Trotta (cap.), Ghigo, Catelan; Panozzo, Galetto; Hasa, Cugini, Borean

a disposizione: Franceschetto, Carnio, Pavesi, Beccaris, Casolari, Panunzi, Faiva, Scagnolar

Mogliano Rugby 1969: Fadalti; Pavan, Abanga, Cerioni, Guarducci; Ormson, Fabi; Derbyshire (Cap.), Vianello, Finotto; Carraro, Baldino; Ceccato N., Ferraro, Ros

a disposizione: Bonanni, Spironello, Lamanna, Bocchi, Franchin, Semenzato, Falsaperla

all. Costanzo

arb. Frasson (Rovigo)

assistenti: Spadoni (Padova), Erasmus (Treviso)

quarto uomo: Giacomini-Zaniol (Treviso)

TMO: Falzone (Padova)