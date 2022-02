Roma – Una vittoria esterna e una interna nelle due partite – valide per la tredicesima partita del Peroni TOP10 – in calendario nel pomeriggio odierno. A Piacenza colpo esterno del Viadana che centra una vittoria nei minuti finali del match. Gara molto equilibrata che viene sbloccata al 4’ da un calcio piazzato di Ledesma con Ferrarini che pochi istanti più tardi ristabilisce la parità. Il tira e molla tra le due squadre prosegue per tutta la partita con i Lyons che chiudono in vantaggio – sull’11-9 – l’intervallo subendo poi il sorpasso definitivo al minuto 65 con la meta di Schiavon, trasformata da Ferrarini, che regala agli ospiti il successo. Nel secondo anticipo il Petrarca ritorna alla vittoria battendo 42-10 il Mogliano nel derby Veneto di giornata. Gara che gli uomini di Marcato mettono nella propria direzione chiudendo il primo tempo sul 28-10 per poi ampliare il divario con gli avversari nella ripresa con le mete di Zini e Carnio. Domani si chiuderà la tredicesima giornata di campionato con il derby romano tra Lazio e Fiamme Oro – in calendario alle 12.30 – e il match tra Colorno e Rovigo in programma alle 13.45. Peroni TOP10 - XIII giornata

11.02.22 - ore 19 - diretta Rai Sport

Transvecta Calvisano v Valorugby Emilia 26-13 (4-0)

12.02.22 - ore 14.00

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970 21-22 (1-4)

ore 15.00

Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 42-10 (5-0)

13.02.22 - ore 12.30

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

ore 13.45

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo Classifica: Petrarca Rugby* punti 53; Valorugby Emilia** 41; HBS Colorno 33; Femi-CZ*** 30; Transvecta Calvisano*** 29; Rugby Viadana 1970* 23; Sitav Rugby Lyons** 22; Fiamme Oro Rugby*** 21; Mogliano Rugby*** 11; Lazio Rugby 1927 6 Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 12 febbraio 2022 ore 14.00 Peroni TOP10, XIII Giornata Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 21-22 (11-9) Marcatori: p.t. 4’ cp Ledesma (3-0), 7’ cp Ferrarini (3-3), 9’ m Via A. (8-3), 13’ cp Ferrarini (8-6), 20’ cp Ledesma (11-6), 40’ cp Ferrarini (11-9) s.t. 47’ cp Ferrarini (11-12), 50’ cp Ledesma (14-12), 55’ cp Ferrarini (14-15), 62’ m Minervino tr Ledesma (21-15), 65’ m Schiavon tr Ferrarini (21-22), Sitav Rugby Lyons: Biffi (70’ Via G.); Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A (72’ Fontana); Portillo, Bance (56’ Cissè), Salvetti (vcap); Cemicetti (41’ Bottacci), Janse van Rensburg (65’ Lekic); Aloè (41’ Salerno), Rollero (45’ Cocchiaro), Acosta (61’ Minervino) all. Garcia Rugby Viadana 1970: Apperley (vcap); Massari, Modena, Jannelli, Galliano M.A. (51’ Dendi); Ferrarini, Gregorio (47’ Jelic); Casado Sandri (47’ Rossi), Locatelli, Wagenpfiel (cap); Caila (56’ Zottola), Schinchirimini; Galliano M.E., Ribaldi, Schiavon (74’ Sassi) all. Fernandez Arb.: Clara Munarini (Parma) AA1: Franco Rosella (Roma) AA2: Filippo Vinci (Rovigo) Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna) TMO: Stefano Pennè (Milano) Cartellini: al 19’ giallo a Locatelli (Rugby Viadana 1970), Calciatori: Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 4/8, Ferrarini (Rugby Viadana 1970) 6/6 Note: Giornata soleggiata con vento leggero, terreno in perfette condizioni, minuto di silenzio per Nina Moggi Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1 ; Rugby Viadana 1970 4 Peroni Player of the Match: Ferrarini Alberto (Rugby Viadana 1970) Padova, Stadio del Plebiscito – Sabato 12 febbraio 2022 ore 15 Peroni TOP10, XIII giornata Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 42-10 (28-10) Marcatori: p.t. 6’ m. Schiabel tr Ferrarin (7-0), 13’ m. Schiabel tr Ferrarin (14-0), 17’ m. Abanga tr Ormson (14-7), 24’ m. Hasa tr Ferrarin (21-7), 31’ cp Ormson (21-10), 35’ m. Panozzo tr Ferrarin (28-10). S.t. 45’ m. Zini tr Ferrarin (35-10), 80’ m. Carnio tr Faiva (42-10). Petrarca Rugby: Esposito; Zini (55' Scagnolari), Fou (63’ Panunzi), Broggin, Schiabel; Ferrarin, Tebaldi; Trotta (Cap.), Ghigo (67’ Faiva), Catelan (60’ Casolari); Panozzo, Galetto (55’ Beccaris); Hasa (55’ Pavesi), Cugini (60’ Carnio), Borean (51’ Franceschetto). All. Marcato Mogliano Rugby 1969: Fadalti; Pavan, Abanga, Cerioni (51’ Falsaperla), Guarducci; Ormson (55’ Jacono), Fabi (51’ Semenzato); Derbishire (Cap.), Vianello (4’ - 8’ Falsaperla) (15’ Lamanna), Finotto; Baldino, Carraro (63’ Franchin); Ceccato (63’ Spironello), Ferraro (5’- 11’ Bonanni)(55’ Bonanni), Ross. All. Costanzo Arb. Frasson (Rovigo) AA1 Spadoni (Padova), AA2 Erasmus (Treviso) Quarto Uomo: Falzone (Padova) Cartellini: al 76’ giallo a Panunzi (Petrarca Rugby) Note: pomeriggio soleggiato, campo in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Punti conquistati: Petrarca 5; Mogliano 0. Calciatori: Ferrarin (Petrarca Rugby) 5/5, Faiva (Petrarca Rugby) 1/1, Ormson (Mogliano Rugby 1969) 2/2 Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 5; Mogliano Rugby 1969 0 Peroni Player of the match: Andrea Trotta (Petrarca Rugby)