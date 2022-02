Piacenza – Va al Petrarca il primo dei tre recuperi del Peroni TOP10 programmati nel weekend. La squadra di Andrea Marcato ha superato con il punteggio di 35-10 i Lyons nell’incontro – giocato alle 19 – valido per la decima giornata di campionato. Partita che viene subito sbloccata al 2’ da una meta di Sgarbi trasformata da Ferrarin. Pochi minuti più tardi Ledesma accorcia le distanze su calcio piazzato ma è ancora Ferrarin – in meta al 31’ – ad allungare il divario chiudendo la prima frazione sul 3-14. Nella ripresa le mete di Hasa e Spagnolo – trasformate sempre dal mediano di apertura petrarchino – chiudono virtualmente il match. Nel finale le mete di Cocchiaro e Zini fissano il risultato finale sul 10-35. Domani alle 15 sono in programma i match Rovigo-Fiamme Oro e Mogliano-Valorugby, partite valide per l’ottava giornata di campionato. Peroni TOP10 – recupero X giornata – 18.02.22 – ore 19 Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 10-35 (0-5) Peroni TOP10 – recuperi VIII giornata – 19.02.22 – ore 15 FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia Classifica: Petrarca Rugby punti 58; Valorugby Emilia** 41; Femi-CZ*** 34; HBS Colorno 34; Transvecta Calvisano*** 29; Fiamme Oro Rugby*** 25; Rugby Viadana 1970* 23; Sitav Rugby Lyons* 22; Mogliano Rugby 1969*** 11; S.S. Lazio Rugby 1927 7 Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 18 febbraio 2022 ore 19.00 Peroni TOP10, X Giornata - recupero Sitav Rugby Lyons v Argos Petrarca Rugby 10-35 (3-14) Marcatori: p.t. 2’ m Sgarbi tr Ferrarin (0-7), 9’ cp Ledesma (3-7), 31’ m Ferrarin tr Ferrarin (3-14) s.t. 51’ m Hasa tr Ferrarin(3-21), 59’ m Spagnolo tr Ferrarin (3-28), 67’ m Cocchiaro tr Biffi (10-28), 80’ m Zini tr Ferrarin (10-35). Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma (56’ Via G.), Fontana (55’ Via A.); Portillo (48’ Bottacci), Cissè (54’ Moretto), Salvetti (vcap); Cemicetti (41’ Lekic), Janse van Rensburg ; Aloè (22’ Salerno, 31’ Aloè, 53’ Salerno), Rollero (55’ Cocchiaro), Acosta (53’ Minervino) all. Garcia Petrarca Rugby: Esposito; Zini, Fou, Sgarbi (64’ Broggin), Scagnolari; Ferrarin, Tebaldi (vcap) (66’ Panunzi); Trotta (cap), Ghigo, Makelara (55’ Casolari); Panozzo (56’ Michieletto), Galetto; Pavesi (49’ Hasa), Di Bartolomeo (54’ Carnio), Borean (46’ Spagnolo) all. Marcato Arb.: Clara Munarini (Parma) AA1: Federico Boraso (Rovigo) AA2: Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Alessandro Zerbinati (Rovigo) TMO: Rossano Faccioli (Rovigo) Cartellini: al 59’ giallo a Minervino (Sitav Rugby Lyons), al 63’ giallo a Spagnolo (Petrarca Rugby) Calciatori: Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 1/1, Biffi (Sitav Rugby Lyons) 1/1, Ferrarin (Petrarca Rugby) 5/5. Note: Serata fredda, terreno in perfette condizioni, minuto di silenzio per Vincenzo Ieracitano Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Petrarca Rugby 5 Peroni Player of the Match: Ferrarin Mattia (Petrarca Rugby)