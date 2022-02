Roma – Due partite emozionanti quelle in calendario nel pomeriggio odierno e valide per i recuperi dell’ottava giornata del Peroni TOP10. A Rovigo le Fiamme Oro espugnano il Battaglini nei minuti finali vincendo, in rimonta, 31-28. Prima frazione che vede il XV di Coetzee andare in vantaggio all’intervallo sul 19-3 grazie alla precisione sui calci piazzati di Van Reenen. Nella ripresa la squadra di Presutti inizia la rimonta con il calcio piazzato di Di Marco e la meta di Guardiano. Nei minuti finali – sul parziale di 28-21 per Rovigo – le Fiamme Oro in pochi minuti riescono a ribaltare il risultato con la meta di Marinaro, trasformata da Di Marco, e con un calcio piazzato dello stesso mediano di apertura dei cremisi che vale una vittoria importante ai fini della corsa play-off. Partita imprevedibile anche a Mogliano dove i padroni di casa superano il Valorugby con il risultato di 36-26. Sblocca la partita la meta di Dominguez al primo minuto di gioco. Il calcio piazzato di Sante accorcia momentaneamente le distanze per i padroni di casa che, alle mete di Favaro e Luus, rispondono con la doppietta di Guarducci. Il tira e molla tra le due squadre prosegue nella ripresa con il XV di Costanzo che trova il sorpasso decisivo nella parte finale del match con le mete di Ceccato e Bonanni. Questi i risultati dei recuperi giocati nel weekend: Peroni TOP10 – recupero X giornata – 18.02.22 – ore 19 Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 10-35 (0-5) Peroni TOP10 – recuperi VIII giornata – 19.02.22 – ore 15 FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 28-31 (1-4) Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia 36-26 (4-1) Classifica: Petrarca Rugby punti 58; Valorugby Emilia* 42; Femi-CZ** 35; HBS Colorno 34; Transvecta Calvisano*** e Fiamme Oro Rugby** 29; Rugby Viadana 1970* 23; Sitav Rugby Lyons* 22; Mogliano Rugby 1969** 15; S.S. Lazio Rugby 1927 7 Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 19 febbraio 2021 Peroni TOP10, recupero VIII giornata FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 28-31 (19-3) Marcatori: p.t. 15’ Di Marco (0-3), 17’ c.p. Van Reenen (3-3), 21’ c.p. Van Reenen (6-3), 26’ c.p. Van Reenen (9-3), 30’ m. Cadorini tr. Van Reenen (16-3), 38’ c.p. Van Reenen (19-3); s.t. 45’ Di Marco (19-6), 50’ m. Guardiano tr. Di Marco (19-13), 55’ c.p. Van Reenen (22-13), 60’ c.p. Di Marco (22-16), 67’ c.p. Van Reenen (25-16), 68’ m. Mba (25-21), 71’ c.p. Van Reenen (28-21), 76’ m. Marinaro tr. Di Marco (28-28), 80’ c.p. Di Marco (28-31). FEMI-CZ Rovigo : Diederich Ferrario (75’ Bordin) ; Sarto (49’ Lertora) ,Uncini, Moscardi, Bacchetti;Van Reenen, Visentin (61’ Chillon) ; Ruggeri, Lubian, Sironi; Ferro (cap.) (75’ Bur) , Steolo (61’ Maran) ; Swanepoel (61’ Pomaro) , Cadorini (61’ Momberg) , Quaglio (78’ Lugato) . all. Coetzee Fiamme Oro Rugby : Menniti-Ippolito (67’ Mba) ; Spinelli, Angelini (67’ Vaccari) , Forcucci, Guardiano; Di Marco, Marinaro (cap); Cornelli M. (41’ De Marchi) , D’Onofrio U., Vian; Fragnito (70’ Angelone) , Chiappini; Vannozzi (48’ Romano) , Moriconi (43’ Taddia) , Iovenitti (43’ Zago) . all. Presutti Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso) Calciatori: Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 8/9, Menniti-Ippolito (Fiamme Oro Rugby) 0/1, Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 5/6 Note: 200 presenze in rossoblù per Edoardo Lubian, giornata con circa 10°, circa 1100 spettatori Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 1; Fiamme Oro Rugby 4 Peroni Player of the Match: Di Marco (Fiamme Oro Rugby) Mogliano Veneto – Stadio Maurizio Quaggia – Sabato 19 febbraio 2022 Peroni TOP10, recupero VIII giornata Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia 36-26 (15-19) Marcatori: pt. 1' m. Dominguez (0-5); 11' cp Sante (3-5); 16' m. Favaro tr Newton (3-12); 29' m. Luus tr Newton (3-19); 36' m. Guarducci (8-19); 40' m. Guarducci tr. Fadalti (15-19); s.t. 49' m. Ceccato N. tr. Fadalti (22-19); 54' m. Sanavia tr Newton (22-26); 68' m. Ceccato A. tr Ormson (29-26); 77' m. Bonanni tr Ormson (36-26); Mogliano Rugby 1969: Fadalti; Falsaperla (6'-16' Pavan), Abanga (52' Ormson), Dal Zilio (Cap.), Guarducci; Sante (77' Pavan), Fabi (52' Semenzato); Finotto, Lamanna (77' Marini), Franchin (64' Zuliani); Baldino, Carraro; Ceccato N. (79' Spironello), Ferraro (62' Bonanni), Ceccato A. (69' Ros) all.: Salvatore Costanzo Valorugby Emilia: Farolini (cap); Leaupepe (70' Cioffi), Majstorovic, Castiglioni, Bertaccini; Newton (77' Dominguez P.), Dominguez T (42' Garcia); Amenta, Favaro, Mordacci (77' Messori); Du Preez (50' Dell'Acqua), Ortombina; Randisi (72' Mattioli), Luus (66' Silva), Sanavia (72' Zileri) all: Roberto Manghi Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto uomo: Francesco Cagnin (Venezia) Cartellini: al 29' giallo Ceccato N. (Mogliano Rugby 1969); al 73' giallo a Silva (Valorugby Emilia) Calciatori: Sante (Mogliano Rugby 1969) 1/3; Fadalti (Mogliano Rugby 1969) 2/2; Ormson (Mogliano Rugby 1969) 2/2 ; Newton 3/4 (Valorugby Emilia) Note: Pomeriggio umido e grigio, temperatura 12° C, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 400. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Vincenzo Ieracitano Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Valorugby Emilia 1 Peroni Player of the Match: Nicolò Ceccato (Mogliano Rugby 1969)