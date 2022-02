Roma - Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata di Peroni TOP10 in programma tra sabato 26 e domenica 27 febbraio. Aprirà il week-end di gare sabato alle 14.00 il match in programma in programma presso la caserma Gelsomini di Roma tra il XV della Polizia di Stato e la formazione capolista del Petrarca Rugby. Dirigerà il sig. Dante D’Elia di Bari. Un’ora dopo scenderanno in campo allo Zaffanella di Viadana la formazione di casa ed il Valorugby, incontro diretto dal romano Manuel Bottino. Tre i postici domenicali: prime a scendere alle 13.50 al Maurizio Quaggia Mogliano e Lazio dirette dal fischietto bresciano Andrea Piardi. Gabriel Chirnoaga (Roma) e Matteo Franco (Pordenone) dirigeranno alle 14.00 rispettivamente Transvecta Clavisano – Rugby Colorno e Femi-CZ Rovigo – Sitav Lyons. La quinta giornata di ritorno del massimo campionato maschile segna il debutto del Peroni TOP10 su Eleven piattaforma di live streaming che affiancando l’offerta di Rai Sport, va ad implementare la visibilità del torneo. L’emittente di stato accenderà i propri riflettori sul match di Mogliano mentre le altre quattro gare del week-end saranno disponibili in modalità freemium su Eleven. Di seguito il programma completo. Peroni TOP10 26.02.22 - ore 14.00 – diretta ELEVEN

FIAMME ORO v PETRARCA RUGBY

Arb. D’Ante D’Elia (Bari)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Massimo Salierno (Napoli)

Quarto uomo: Vincenzo Iavarone (Perugia)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento) 26.02.22 - ore 15.00 – diretta ELEVEN

RUGBY VIADANA 1970 v VALORUGBY EMILIA

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Filippo Vinci (Mantova)

Quarto uomo: Gianluca Farinelli (Reggio Emilia)

TMO: Federico Boraso (Rovigo) 27.02.22 - ore 13.50 – diretta RAI Sport

MOGLIANO RUGBY 1969 v LAZIO RUGBY 1927

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto uomo: Matteo Zaniol Giacomini (Treviso)

TMO: Stefano Roscini (Milano) 27.02.22 - ore 14.00 – diretta ELEVEN

TRANSVECTA CALVISANO v RUGBY COLORNO 1975

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto uomo: Marco Vianello (Treviso)

TMO: Stefano Pennè (Lodi) FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA v SITAV RUGBY LYONS

Arb. Matteo Franco (Pordenone)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Matteo Liperini (Livorno)