Domani sabato 26 febbraio alle ore 15 allo Stadio Zaffanella i gialloneri si confronteranno con una delle squadre più temibili del campionato, attualmente al secondo posto in classifica, il Valorugby Emilia.

Due percorsi differenti per le squadre che scenderanno in campo, reggiani in zona playoff reduci dall'importante vittoria contro Padova, al vertice della classifica e poi inaspettatamente caduti a Mogliano nel recupero andato in scena la scorsa settimana. Viadana invece, in cerca di continuità, protagonisti di un campionato un po' sottotono ma reduce da due importanti vittorie contro Lazio e Piacenza che sicuramente hanno giovato al morale della squadra, che, partita dopo partita si sta dimostrando in continua crescita.

"È stata una settimana molto intensa in preparazione della partita contro il Valorugby. - Racconta l'estremo Keanu Apperley - Sappiamo che sara molto fisica ma siamo pronti per questa sfida.

Loro hanno molta pressione dopo aver perso due partite di fila e possiamo usare questo al nostro vantaggio. Per il resto dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e dare il meglio di noi."- conclude.

Alcuni cambi nella formazione che affronterà il Valorugby rispetto all'ultima scesa in campo. Scopriamo il XV scelto da coach Fernandez: Apperley, Massari, Ceballos, Quintieri, Jannelli, Ferrarini, Gregorio; Casado, Locatelli, Wagenpfeil, Caila, Boschetti, Galliano, Ribaldi, Schiavon. A disposizione: Denti Ant., Halalilo, Mignucci, Mannucci, Rossi, Jelic, Modena, Zaridze.

"Ora iniziamo una parte molto importante del campionato, questo blocco di 4 partite di fila è per noi una seconda parte di competizione dopo la ripresa del campionato – commenta coach Fernandez – dopo aver giocato una bella partita contro il Padova e avendo poi ottenuto due vittorie di fila ora è il momento di dimostrare che abbiamo lavorato duramente e mostrare continuità anche nei risultati. Questa partita contro il Valorugby è una sfida speciale per l'atteggiamento e il coraggio della squadra, dobbiamo vincere la battaglia di contatto perché è l'unico modo per vincere contro questa grande squadra."

La diretta streaming sarà affidata a Eleven Sport, piattaforma di live streaming.