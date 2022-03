Roma – La Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di ritorno del Campionato Italiano Peroni TOP10, quindicesimo turno di gare. Il programma del week-end si aprirà venerdì con la sfida del Plebiscito di Padova tra la formazione di casa ed il Transvecta Calvisano, incontro che Rai Sport HD (Canale 58 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta alle 20.40 (con collegamento alle 20.30): arbitrerà l’incontro Manuel Bottino. Il giorno seguente scenderanno in campo Lyons – Mogliano e Valorugby Rovigo, affidati rispettivamente a Gabriel Chirnoaga e Gianluca Gnecchi. Chiuderanno il quindicesimo turno di gare Lazio – Colorno (dirige Filippo Russo) e Viadana – Fiamme Oro (arbitro Federico Boraso). Di seguito il programma del week end e le designazioni rese note dal CNAr. Peroni TOP10

11/03/22 - ore 20.40 – diretta RAI SPORT

PETRARCA RUGBY v TRANSVECTA CALVISANO

Arb. Manuel Bottino (Cosenza)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Filippo Bertelli (Rovigo

Quarto uomo: Marco Vianello (Treviso)

TMO: Alan Falzone (Pordenone) 12/03/22 - ore 13.00 – diretta ELEVEN SPORT

SITAV RUGBY LYONS v MOGLIANO RUGBY 1969

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Francesco Meschini (Milano)

Quarto uomo: Davor Vidackovic (Milano)

TMO: Stefano Roscini (Milano) 12/03/22 - ore 18.00 – diretta ELEVEN SPORT

VALORUGBY EMILIA v FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Luca Trentin (Lecco), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Stefano Pennè (Lodi) 13/03/22 - ore 14.00 – diretta ELEVEN SPORT

LAZIO RUGBY 1927 v RUGBY COLORNO 1975

Arb. Filippo Russo (Treviso)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Leonardo Masini (Roma)

Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento) 13/03/22 - ore 15.00 – diretta ELEVEN SPORT

RUGBY VIADANA 1970 v FIAMME ORO

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Vincenzo Iavarone (Perugia)

TMO: Stefano Roscini (Milano)