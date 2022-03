Roma - Quindicesimo turno per il Peroni TOP10 al via con l’anticipo del venerdì sera tra Petrarca Padova e Transvecta Calvisano in diretta su Rai Sport canale 58, mentre sabato e domenica doppio appuntamento quotidiano su Eleven Sports per il massimo campionato nazionale.



Alle 13 di sabato gara fondamentale in chiave salvezza al “Beltrametti” di Piacenza tra i Sitav Lyons e Mogliano: ottanta minuti che possono valere l’aritmetica permanenza nella massima serie per gli emiliani.



Alle 18, dopo la sfida dell’Olimpico tra Italia e Scozia, sfida al vertice al Mirabello tra i padroni di casa del Valorugby, secondi in classifica, e la Femi-CZ Rovigo che insegue gli emiliani a due lunghezze.

Peroni TOP10 - XV giornata

11.03.22 - ore 20.50 - diretta Rai Sport

Petrarca Rugby v Transvecta Calvisano

12.03.22 - ore 13.00

Sitav Lyons v Mogliano Rugby

ore 18.00

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo

13.03.22 - ore 14.00

Lazio Rugby 1927 v HBS Colorno

ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

Classifica: Petrarca Rugby punti 63; Valorugby Emilia* 46; Femi-CZ Rovigo* 44; Fiamme Oro Rugby* 34; HBS Colorno 34; Transvecta Calvisano*** 33; Rugby Viadana 23; Sitav Lyons* 22; Mogliano Rugby* 19; Lazio Rugby 1927 7

*partite in meno



Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” - sabato 12 marzo, ore 13

Peroni TOP10, XV giornata - diretta Eleven Sports

Sitav Lyons v Mogliano Rugby 1969

Sitav Lyons: Biffi; Via A, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Cissè, Moretto; Salvetti, Lekic; Aloè, Rollero, Acosta

a disposizione: Cocchiaro, Minervino, Salerno, Cemicetti, Petillo, Bottacci, Via G, Efori

all. Garcia

Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna, Abanga, Falsaperla, Guarducci; Ormson, Semenzato; Finotto, Meggiato, Franchin/Fantini; Carraro, Baldino; Alongi, Bonanni, Drudi

a disposizione: Ferraro, Ros, Spironello/Cerioni, Ceccato N., Franchin/Pratichetti, Marini, Fabi, Caputo

all. Costanzo

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Francesco Meschini (Milano)

Quarto uomo: Davor Vidackovic (Milano)

TMO: Stefano Roscini (Milano)

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” - sabato 12 marzo, ore 18

Peroni TOP10, XV giornata - diretta Eleven Sports

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo Delta

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Cioffi, Antl, Schiabel, Bertaccini; Newton, Garcia; Amenta, Sbrocco, Dell’Acqua; Gerosa, Du Preez; Randisi, Luus, Diaz

a disposizione: Silva, Sanavia, Chistolini, Favaro, Messori, Dominguez, Paletta, Colombo

all. Manghi

Femi-CZ Rovigo: Diederich Ferrario; Sarto, Lertora, Moscardi, Bacchetti; Van Reenen, Chillon; Ruggeri, Lubian, Sironi, Ferro (cap.), Bur, Pomaro, Cadorini, Quaglio

a disposizione: Momberg, Leccioli, Swanepoel, Steolo, Cosi, Visentin, Bordin, Borin

all. Coetzee

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Luca Trentin (Lecco), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)

13/03/22

ore 14.00

Lazio Rugby 1927 v HBS Colorno

Arb. Filippo Russo (Treviso)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Leonardo Masini (Roma)

Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)

Ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Vincenzo Iavarone (Perugia)

TMO: Stefano Roscini (Milano)