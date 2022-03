28 AZZURRINI CONVOCATI DAL HEAD COACH SANTAMARIA Roma – Lo Stadio Beltrametti di Piacenza, casa dei Sitav Lyons nel Peroni TOP10, ospiterà il prossimo 26 marzo l’incontro tra l’Italia Under 18 ed i pari età francesi. Il match che avrà inizio alle ore 15.00, sarà trasmesso in diretta streaming su Federugby.it e su youtube/federugby. Roberto Santamaria, responsabile Tecnico degli Azzurrini, ha selezionato per il primo incontro del 2022 ventotto atleti che si troveranno nella vicina Parma a partire da lunedì 21 marzo.



La preparazione avverrà presso l’impianto federale della Cittadella del Rugby; Santamaria sarà affiancato dai tecnici Giovanni Raineri e Luigi Ferraro. Di seguito l’elenco degli atleti convocati. Davide ASCARI (RUGBY COLORNO 1975)

Jacopo BOTTURI (TRANSVECTA CALVISANO)

Simone BRISIGHELLA (RUGBY VIADANA 1970)

Lorenzo CASILIO (WASPS ACADEMY)

Angelo CHARLES-VALENTINE (HENLEY COLLEGE RUGBY UNION, ING.

Giovanni CINQUEGRANI (BENETTON RUGBY TREVISO)

Olmo D'ALESSANDRO (U.S.FIRENZE RUGBY 1931)

Lorenzo ELETTRI (VERONA RUGBY)

Sam Luciano FERRARI (NORTHAMPTON SAINTS ACADEMY, ING)

Andrea FRATTOLILLO (RUGBY PETRARCA)

Ferdinando FUSARI (FIAMME ORO RUGBY)

Marcos Francesco GALLORINI (VASARI JUNIOR AREZZO)

Francesco GANDOSSI (RUGBY ROVATO)

Davide GARDINALE (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Nicholas GASPERINI (RUGBY PERUGIA)

Francesco IMBERTI (CUS TORINO)

Mattia JIMENEZ (RUGBY PETRARCA)

Lorenzo NANNI (LIVORNO RUGBY)

Vittorio PADOAN (BENETTON RUGBY TREVISO)

Marco SCALABRIN (BENETTON RUGBY TREVISO)

Valerio SICILIANO (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Tommaso SIMONI (VALPOLICELLA RUGBY 1974)

Leonardo Antonio SODO MIGLIORI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Federico TELANDRO (RUGBY PETRARCA)

Tommaso TONETTA (VERONA RUGBY)

Andrea TONINELLI (RUGBY ROVATO)

Giacomo VANZELLA (BENETTON RUGBY TREVISO)

Cesare ZUCCONI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)