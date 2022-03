Treviso – Il Commissario Tecnico della Nazionale Under 20, Massimo Brunello, ha deciso la formazione per il quinto ed ultimo turno del Torneo, con gli Azzurrini impegnati domenica al Parc Eirias di Calwyn Bay (kick-off alle ore 14 locali, le 15 in Italia). L’obiettivo dichiarato è la terza vittoria dopo i due straordinari successi interni contro Inghilterra e Scozia, puntando ad un risultato che segnerebbe un record storico e la migliore performance di sempre nel Torneo. Dopo l’ottima prova contro la Scozia, il tecnico rodigino conferma la mediana moglianese Sante-Garbisi, con l’estremo Pani totalmente recuperato dopo l’infortunio muscolare di venerdì scorso che aveva fatto temere un suo forfait. Subito dentro Mey, che affianca il veneziano Passarella a trequarti centro, mentre davanti Odiase torna titolare al posto di Cenedese che parte dalla panchina. Nessun cambio, come ormai da prassi, tra i primi cinque uomini, fin qui una certezza assoluta per affiatamento e rendimento.



Non sarà della partita il flanker Berlese, indisponibile per i postumi dell'infortunio subito contro la Scozia: al suo posto entra nei 23 il laziale Marucchini “È l’ultima partita, e ci teniamo particolarmente a fare bene, chiudendo il nostro impegno con una performance che dia continuità alla crescita di questo gruppo”, analizza il C.T. Massimo Brunello. “Il Galles è una squadra aggressiva, soprattutto in casa, che sa giocare a rugby, in particolare con gli avanti. Noi però siamo fiduciosi, siamo carichi e vogliamo dimostrare che anche in trasferta siamo in grado di fare grandi cose. Affrontiamo la partita con serenità, consapevoli del valore dell’avversario, ma anche consapevoli del nostro valore, facendo in modo che il fattore ambientale, che certamente per il Galles avrà il suo peso, non incida sulla nostra prestazione. In Irlanda abbiamo lasciato il nostro più grande rammarico in questa competizione, perché in campo la sensazione era quella di esserre molto, molto vicini al loro valore: non vogliamo ripetere un’esperienza simile, i rammarichi questa volta non dovranno trovare spazio né durante, né dopo il match”. Otto cambi ed uno switch centro-apertura nel XV dei Dragoni deciso dall’Head Coach Byron Hayward, soddisfatto della prestazione complessiva dei suoi ragazzi malgrado l’unica vittoria fin qui centrata: "L'Italia sta dimostrando di essere una squadra decisamente forte quest’anno", le sue considerazioni. “Per battere l'Inghilterra, difensivamente sono stati eccezionali, quindi dobbiamo assicurarci di giocare con lucidità ed alzare il nostro livello in attacco e nella gestione complessiva della partita. Settimana scorsa, ad esempio, nel primo tempo avremmo potuto calciare meglio tatticamente, domenica dobbiamo assicurarci di sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno”. La Nazionale italiana è partita alla volta del Galles nella tarda mattinata di oggi, con transito su Manchester prima dell'arrivo a Calwyn Bay. Il rientro in Italia è previsto per lunedì 21 marzo.



Kick-off domenica alle 15 italiane, con diretta su Sky Sport Arena e telecronaca affidata a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.



ITALIA U20, la formazione annunciata: 15 Lorenzo PANI (Benetton Rugby Treviso Srl)

14 Flavio Pio VACCARI (Rugby Calvisano Ssd Arl)

13 Francois Carlo MEY (HBS Colorno)

12 Dewi PASSARELLA (Ruggers Tarvisium Asd)

11 Filippo LAZZARIN (Petrarca Rugby)

10 Giovanni SANTE (Mogliano Rugby 1969)

9 Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969 Ssd Arl)

8 Giacomo FERRARI - CAP (Unione Rugby Capitolina)

7 Ross Michael Alwyn VINTCENT (Accademia Nazionale I. Francescato)

6 David ODIASE (HBS Colorno)

5 Riccardo ANDREOLI (FEMI-CZ Rovigo)

4 Alessandro ORTOMBINA (Valorugby Emilia)

3 Riccardo GENOVESE (Cus Torino)

2 Lapo FRANGINI (U.S. Firenze Rugby 1931 Asd)

1 Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina) A disposizione: 16 Tommaso SCRAMONCIN (Petrarca Rugby)

17 Riccardo BARTOLINI (Florentia Rugby Asd)

18 Matteo BERNARDINELLO (Petrarca Rugby)

19 Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)

20 Giulio MARUCCHINI (Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad)

21 Andrea CUOGHI (Modena Rugby 1965 Soc. Coop. Sd)

22 Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia)

23 Arturo FUSARI (G.S. Fiamme Oro Rugby Roma) GALLES U20, la formazione annunciata: 15 Cameron Winnett (Cardiff Rugby)

14 Josh Hathaway (Scarlets)

13 Bryn Bradley (Harlequins)

12 Eddie James (Scarlets)

11 Oli Andrew (Dragons)

10 Joe Hawkins (Ospreys)

9 Morgan Lloyd (Dragons);

1 Cameron Jones (Ospreys)

2 Morgan Veness (Ealing Trailfinders)

3 Adam Williams (Dragons)

4 Benji Williams (Ospreys)

5 Ryan Woodman (Dragons)

6 Alex Mann (Cardiff Rugby – Capt)

7 Tom Cowan (Bath Rugby)

8 Ben Moa (Dragons) A disposizione:

16 Connor Chapman (Dragons)

17 Joe Cowell (Cardiff Met)

18 Nathan Evans (Cardiff Rugby)

19 Lewis Jones (Ospreys)

20 Ethan Fackrell (Cardiff Rugby)

21 Luke Davies (Scarlets)

22 Josh Phillips (Scarlets)

23 Iestyn Hopkins (Ospreys)