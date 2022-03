Rovigo - Va al Rovigo il 172esimo derby d’Italia fra la formazione rosso-blu ed il Petrarca, la sfida più giocata del rugby italiano. La squadra campione in carica ha superato la formazione capolista del Peroni TOP10 24 a 20 di fronte al proprio pubblico del Battaglini, ribaltando il risultato del derby di andata (27 – 25 per i petrarchini) Vittoria soffertissima, fino all’ultimo secondo; una partita molto corretta fra le due formazioni; Il commento è affidato a Filippo Cadorini, tallonatore 25enne di Vicenza, Player of the Match ed autore di due delle mete rosso-blu : “Sono molto contento perché abbiamo attraversato una delle settimane più complicate dell’anno. Un avvio difficile soprattutto nelle fasi statiche ma siamo venuti fuori non come singolo ma come una squadra. Ringrazio il pubblico che ci aiutato tantissimo”. Guardando al prossimo match contro le Fiamme Oro continua: “Affrontiamo ogni squadra come se fosse una finale. Non possiamo abbassare mai la guardia. Andiamo in campo sempre dando il 100%”. Inizia così la sedicesima giornata, terz’ultimo turno di stagione, del Peroni Top10 che proseguirà sul campo domani con la doppia sfida Calvisano-Lazio e Mogliano-Viadana e domenica con i posticipi Colorno-Lyons e Fiamme Oro-Valorugby. Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" – venerdì 18 marzo 2021

FEMI-CZ Rovigo v Argos Petrarca Padova 24-20 (14-13) Marcatori: p.t. 4' m. Chillon tr. Van Reenen (7-0), 18' c.p. Lyle (7-3), 21' m. Cadorini tr. Van Reenen (14-3), 27' m. Scagnolari tr. Lyle (14-10), 39' c.p. Lyle (14-13); s.t. 45' m. Cadorini tr. Van Reenen (21-13), 50' m. Esposito tr. Lyle (21-20), 65' c.p. Van Reenen (24-20) FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario; Bordin (56' Ghelli), Lertora, Moscardi, Bacchetti; Van Reenen, Chillon (76' Visentin); Cosi (48' Steolo), Bur, Sironi; Steolo (41' Ruggeri)(56' Lubian), Ferro (cap.); Swanepoel (71' Pomaro), Cadorini, Quaglio(63' Rossi); all. Coetzee Argos Petrarca Padova:Lyle; Scagnolari (53' Broggin), Fou, Sgarbi, Esposito; Faiva, Citton (67' Panunzi; Trotta, Makelara (58' Ruiz), Catelan (45' Nostrana); Ghigo, Galetto (53' Panozzo); Hasa (73' Mancini Parri), Carnio, Spagnolo (58' Borean); all.Marcato Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo:Francesco Cagnin (Venezia)

TMO: Matteo Liperini (Livorno) Calciatori: Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 4/4, Lyle (Argos Petrarca Padova) 3/3 Cartellini: 44' cartellino giallo a Sgarbi Note: Derby d'Italia numero 172, giornata con circa 10°, circa 2000 spettatori Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4; Argos Petrarca Padova 1 Player of the Match: Filippo Cadorini (FEMI-CZ Rovigo)



Il programma di sabato e domenica – Diretta Eleven Sport 19.03.22 - ore 13.00

Transvecta Calvisano v Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970 20/03/22 - ore 15:00

HBS Colorno v Sitav Lyons

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia Classifica: Petrarca Rugby punti 71; Femi-CZ Rovigo* 49; Valorugby Emilia* 47: HBS Colorno 39; Fiamme Oro Rugby* 38; Transvecta Calvisano*** 34; Sitav Lyons* 26; Rugby Viadana 1970 24; Mogliano Rugby* 19; Lazio Rugby 1927 7. *1 partita in meno *** tre partite in meno