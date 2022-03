Roma - Successo per Viadana e Calvisano nei due incontri della sedicesima giornata del Peroni TOP10 disputati oggi. Al Quaggia di Mogliano la formazione di casa cede 39-32 al XV di Viadana mentre al San Michele di Calvisano il Transvecta ha avuto la meglio sulla formazione laziale 50 a 28.

Arriva il primo verdetto di stagione con la Lazio matematicamente retrocessa alla Serie A che onora al meglio il finale di stagione con una prestazione coraggiosa contro il Calvisano.

Domani Colorno – Lyons e Fiamme Oro - Valorugby chiuderanno il programma della terz’ultima giornata di regular season del massimo campionato italiano maschile.

E sarà derby sull'HBS Stadium di Colorno: HBS Colorno e Rugby Lyons si affronteranno in un match che, sulla falsa riga della sfida d'andata vinta dai Piacentini, preannuncia fuoco e fiamme. Imperativo per i Colornesi fare risultato e portare a casa punti pesanti per continuare a sperare nel quarto posto, mentre i Tuttineri cercheranno di togliersi le ultime soddisfazioni della stagione ed innalzare ulteriormente l’asticella in vista del futuro.

Posticipo domenicale per le Fiamme Oro tra le mura amiche di Ponte Galeria, dove è atteso il Valorugby Emilia. A tre giornate dal termine della regular season, la situazione playoff è quanto mai ancora aperta, soprattutto per quanto riguarda la quarta piazza che vede in gioco ben tre squadre racchiuse nel giro di due punti: Colorno, Fiamme Oro e Calvisano.

La squadra della Polizia di Stato è chiamata all'ennesima prova importante contro i "Diavoli" attualmente terzi in classifica e in lizza per la seconda piazza; all'andata furono gli emiliani ad avere la meglio, con un punteggio finale abbastanza eloquente (36-18), in un match che però vide i Cremisi chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio di un punto, dopo aver lasciato gli avversari a zero per oltre mezz'ora.

Per il Valorugby match importante che segue di otto giorni la sconfitta maturata al Mirabello contro Rovigo e che mette i Diavoli di fronte ad una squadra in salute e in piena corsa per un posto nei play off. Reggio deve far fronte a numerose assenze tra infortuni, indisponibilità e squalifiche ma coach Roberto Manghi vuole solo un risultato: portare a casa la vittoria.

TABELLINI, SABATO 19 MARZO

Mogliano Veneto – Stadio "Maurizio Quaggia" – sabato 19 marzo 2022

Peroni TOP10, XVI giornata

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970 32-39 (p.t. 6-21)

Marcatori: pt. 6' cp. Ormson (3-0), 10' m. Ceballos tr. Zaridze (3-7), 14' cp. Ormson (6-7), 18' m. Apperley tr. Zaridze (6-14), 38' m. Zaridze tr. Zaridze (6-21), st. 43' cp. Zaridze (6-24), 49' m. Ceccato N. tr. Ormson (13-24), 54' m. Baldino tr. Ormson (20-24), 58' m. Abanga tr. Ormson (27-24), 62' m. Denti tr. Zaridze (27- 31), 70' m. Semenzato (32-31), 77' m. Gregorio (32-36), 80' cp. Zaridze (32-39)

Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna (72' Pratichetti), Abanga, Cerioni (51' Caputo), Guarducci; Ormson, Semenzato (72' Fabi); Derbyshire (Cap.), Lamanna (43' Fantini), Finotto (51' Marini); Baldino, Carraro; Ceccato N., Ferraro (60' Bonanni), Ceccato A. (78' ros) (79' Ferraro)

All.: Salvatore Costanzo

Rugby Viadana 1970: Zaridze; Jannelli, Modena, Quintieri (69'-79' Galliano), Ceballos; Apperley, Gregorio (78' Di Chio); Locatelli, Boschetti (60' Rossi), Wagenpfeil; Caila, Zottola (53' Schinchirimini); Mignucci (79' Galliano), Denti Ant., Schiavon (53' Sassi)(75' Dorronsoro). All: German Fernandez

Arb. Dante D'Elia (Bari)

AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Lorenzo Sacchetto (Rovigo)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)

Cartellini: 68' giallo Fantini (Mogliano Rugby 1969), 69' giallo Mignucci (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 5/6; Zaridze (Rugby Viadana 1970) 5/6

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 15° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 250. Centesima presenza in TOP10 per il trequarti centro del Mogliano Rugby 1969, Cristian Cerioni

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 2; Rugby Viadana 1970 4



Calvisano, Stadio "San Michele" – sabato 19 marzo 2022 ore 13

Peroni TOP10, XVI giornata

Transvecta Rugby Calvisano v Lazio Rugby1927 50-28 (19-21)

Marcatori: p.t. 5' m. D. Donato tr. Cozzi (0-7), 12' m. Coronel tr. Cozzi (0-14), 21' m. Mazza (5-14), 25' m. Mastandrea tr Hugo (14-14), 34' m. Herrera tr Cozzi (14-21), 39' m. Bernasconi (19-21); s.t. 5' m. Vunisa tr. Consoli (26-21), 7' m. Montemauri tr Cozzi (26-28), 20' m. Leso tr Hugo (33-28), 25' m. Hugo (38-28), 32' m. Brighetti tr Hugo (45-28), 38' m. Izekor (50-28).

Transvecta Rugby Calvisano: Van Zyl, Mastandrea (51' Ragusi), Panceyra Garrido (cap.), Mazza (52' Brighetti), Susio (18' Leso, 64' Gavrilita), Hugo, Consoli; Bernasconi (52' Maurizi), Izekor, Greenon (41' Vubisa), Ortis, Zanetti (41' Van Vuren), D'Amico, Morelli (47' Marinello), Gavrilita (41' Barducci).

All. Guidi.

Lazio Rugby 1927: Cozzi, D. Donato, Baffigi, Coronel (69'Gianni) Herrera (52' Pancini) Montemauri, Loro (cap.), Asoli; J. Donato, Parlatore (69' Pilati), Broglia (75' Criach), Riccioli, Maina (70' Cacciagrano), Gisonni (75' Gentile), Leiger.

All. De Angelis

Arb.: Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)

Cartellini: al 30' giallo Hugo (Transvecta Rugby Calvisano), 31' rosso D'Amico (Transvecta Rugby Calvisano), 57' giallo Maina (Lazio Rugby)

Calciatori: Hugo (Transvecta Rugby Calvisano) 4/6; Consoli (Transvecta Rugby Calvisano) 1/2, Cozzi (Lazio Rugby 1927) 4/4

Note: giornata soleggiata con circa 12°, campo in ottime condizioni. Spettatori 300 circa.

Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano 5; Lazio Rugby 1927 1

Peroni Player of the Match: Facundo Panceyra Garrido (Transvecta Rugby Calvisano).

CLASSIFICA: Petrarca Rugby punti 68; Femi-CZ Rovigo 52; Valorugby Emilia 47: Transvecta Calvisano 39; HBS Colorno 39; Fiamme Oro Rugby 38; Rugby Viadana 1970 28; Sitav Lyons 26; Mogliano Rugby 21; Lazio Rugby 1927 8.



COSI’ IN CAMPO DOMANI

Colorno, HBS Stadium, 20/03/22 - ore 15:00 – diretta ELEVEN

HBS Colorno v Sitav Lyons

HBS COLORNO: 15 - 1: Van Tonder; Del Bono; Pavese, Devoto; Batista; Pescetto, Del Prete; Sapuppo; Mattioli, Sarto (Cap); Butturini, Cicchinelli; Booysen, Elrick, Appiah

A disposizione, 16 - 23: Ferrara, Singh, Tangredi; Rebussone, Popescu; Boscolo, Rodriguez; Pasini

All.: Filippo Frati

SITAV RUGBY LYONS: Via G; Via A, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Salvetti, Petillo; Janse van Rensburg, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta

A disposizione : Minervino, Actis, Salerno, Lekic, Moretto, Bance, Cissè, Biffi

All.: Gonzalo Garcia

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Filppo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Roma, Caserma Gelsomini 20/03/22 - ore 15:00 – diretta ELEVEN

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

FIAMME ORO: Menniti-Ippolito; Spinelli, Forcucci, Vaccari, Guardiano; Di Marco, Marinaro (cap.); Zago, Chianucci, Vian; Chiappini, Stoian; Vannozzi, Moriconi, Iovenitti

A disposizione: Taddia, Mariottini, Romano, Fragnito, Angelone, Piva, Crea, Kudin/Gabbianelli.

All. Pasquale Presutti

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Leaupepe, Majstorovic, Antl, Bertaccini, Newton, Dominguez Thomas; Amenta (cap), Sbrocco, Dell'Acqua; Gerosa, Du Preez; Randisi, Silva, Diaz.

A disposizione: Gatti, Sanavia, Mattioli, Rimpelli, Favaro, Messori, Dominguez Piero, Cioffi.

All. Roberto Manghi

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto uomo: Vincenzo Iavarone (Perugia)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)