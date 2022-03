Roma – Due i recuperi del Peroni TOP10 in calendario nel weekend. Si parte nella serata di venerdì 25 marzo con il derby emiliano tra Valorugby e Lyons valido per l’undicesima giornata di campionato. I padroni di casa hanno l’opportunità di superare Rovigo momentaneamente in classifica al secondo posto consolidando la propria posizione. La partita sarà trasmessa in diretta in streaming sul sito di Rai Sport. Nel secondo dei due recuperi programmati nel weekend il Calvisano farà visita alle Fiamme Oro in un match che metterà in palio punti importanti per la zona play-off con entrambe le squadre – appaiate a quota 39 – distanti 5 punti dal quarto posto occupato dal Colorno. Peroni TOP10 – Recupero XI giornata – 25.03.22 – ore 19.10 Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons Peroni TOP10 – Recupero X giornata – 26.03.22 – ore 15 Fiamme Oro Rugby v Rugby Transvecta Calvisano Classifica: Petrarca Rugby punti 68; Femi-CZ Rovigo* 52; Valorugby Emilia* 51; HBS Colorno 44; Transvecta Calvisano*** 39 e Fiamme Oro Rugby* 39; Rugby Viadana 1970 28; Sitav Rugby Lyons* 26; Mogliano Rugby* 21; Lazio Rugby 1927 8. Reggio Emilia, Stadio Mirabello – venerdì 25 marzo ore 19.10 Peroni TOP10, recupero XI giornata Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons Valorugby Emilia: Farolini (cap); Colombo, Castiglioni, Schiabel, Bertaccini; Newton, Garcia; Amenta, Mordacci, Favaro; Gerosa, Du Preez; Randisi, Silva, Diaz. A disposizione: Gatti, Mattioli, Sanavia, Dell’Acqua, Ortombina, Rimpelli, Dominguez, Paletta. All. Manghi Sitav Rugby Lyons: Via G; Via A, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Salvetti, Petillo; Janse van Rensburg, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta A disposizione: Minervino, Actis, Salerno, Lekic, Moretto, Bance, Cissè, Biffi All. Garcia Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) Roma, Caserma Gelsomini – sabato 26 marzo ore 15 Peroni TOP10, Recupero X giornata Fiamme Oro Rugby v Rugby Transvecta Calvisano Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Lai, Forcucci, Fusari, Guardiano; Di Marco, Marinaro (cap.); De Marchi, Chianucci, Vian; Chiappini, Stoian; Romano, Kudin, Zago A disposizione: Moriconi, Iovenitti, Iacob, Fragnito, Angelone, Taddia, Piva, Crea All. Presutti Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl, Mastandrea, Bronzini, Mazza, Ragusi, Hugo, Albabese; Vunisa (cap.), Izekor, Lewis, Ortis, Van Vuren, Leso, Luccardi, Brugnara. A disposizione: Barducci, Morelli, Gavrilita, Zanetti, Grenon, Bernasconi, Consoli, Susio. All. Guidi Arb. Federico Boraso (Rovigo)