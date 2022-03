Reggio Emilia – Con una grande prestazione di squadra il Valorugby si aggiudica il derby emiliano superando 56-21 i Lyons nel recupero della undicesima giornata di campionato. Partita che il XV di Manghi riesce a mettere nella propria direzione al termine della prima frazione di gioco con il parziale fissato sul 28-0 nei primi quaranta minuti di gioco frutto delle mete realizzate da Bertaccini, Randisi, Colomo e Garcia tutte trasformate da Newton. Nel secondo tempo le mete di Bruno e Acosta – nei primi sei minuti e trasformate da Ledesma – riaprono la partita. Al 57’ la meta tecnica conquistata dal Valorugby allunga le distanze tra le due squadre con i padroni di casa che consolidano il vantaggio nei minuti successivi con Castiglioni e Farolini. La vittoria della squadra di Manghi vale il momentaneo secondo posto con quattro punti di vantaggio su Rovigo che ha una gara da recuperare. Peroni TOP10 – Recupero XI giornata – 25.03.22 – ore 19.10 Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 56-21 (5-0) Peroni TOP10 – Recupero X giornata – 26.03.22 – ore 15 Fiamme Oro Rugby v Rugby Transvecta Calvisano Classifica: Petrarca Rugby punti 68; Valorugby Emilia 56; Femi-CZ Rovigo* 52; HBS Colorno 44; Transvecta Calvisano*** 39 e Fiamme Oro Rugby* 39; Rugby Viadana 1970 28; Sitav Rugby Lyons* 26; Mogliano Rugby* 21; Lazio Rugby 1927 8. Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Venerdì 25 marzo 2022 PeroniI TOP10, Recupero XI giornata Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 56 - 21 (28-0) Marcatori: p.t. 3’ m. Bertaccini tr. Newton (7-0), 20’ m. Randisi tr. Newton (14-0), 34’ m. Colombo tr. Newton (21-0), 36’ m. Garcia tr. Newton (28-0); s.t. 43’ m. Bruno tr. Ledesma (28-7), 46’ m. Acosta tr. Ledesma (28-14), 57’ meta tecnica Valorugby (35-14), 65’ m. Castiglioni tr. Newton (42-14), 68’ m. Farolini tr. Newton (49-14), 73’ m. Bruno tr. Ledesma (49-21), 75’ m. Paletta tr. Castiglioni (56-21). Valorugby Emilia: Farolini (cap); Bertaccini, Castiglioni Schiabel, Colombo (60’ Paletta); Newton, Garcia; Amenta, Favaro (47’ Sanavia), Mordacci; Gerosa (58’ Ortombina), Du Preez (70’ Dell’Acqua); Randisi (64’ Mattioli), Silva (70’ Gatti)(73’ Silva), Diaz (64’ Messori). all. Manghi Sitav Rugby Lyons: Biffi (67’ Borghi); Cuminetti, Paz, Conti (61’ Filizzola), Bruno (cap); Ledesma, Fontana (41’ Via); Bottacci (41’ Cisse), Petillo, Salvetti (40’ Lekic); Van Resburg (60’ Bance), Cemicetti; Salerno (58’ Aloè), Rollero , Acosta (58’ Minervino). all. Garcia Arb.: Angelucci (Livorno) AA1 Russo (Treviso), AA2 Imbriaco (Bergamo) Quarto Uomo: D’Orsi (Napoli) TMO: Roscini (Milano) Cartellini: al 57’ giallo a Petillo (Sitav Rugby Lyons) Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 6/6, Castiglioni (Valorugby Emilia) 1/2; Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 3/3 Note: serata primaverile con circa 10 gradi, circa 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , Sitav Rugby Lyons 0 Peroni Player of the Match: Gonzalo Garcia (Valorugby Emilia)