Roma – Qui di seguito i tabellini della quattordicesima giornata del Campionato di Serie A Maschile giocata il 27 marzo. Girone 1 TKGroup VII Rugby Torino v Promotica I Centurioni Rugby 15-17 XIV giornata Domenica 27 Marzo 2022 ALGHERO – BIELLA 21 - 23. ALGHERO: May, Delrio, Deligios ('76 Peana), Serra, Gastaldo, Cipriani, Di Stefano ('64 Izzo), Fine, Canulli, Lo Pilato, Tveraga, Capozucca ('65 Ilie), Stefani ('76 Spirito), Marchetto, Cataldi. A disposizione: Gueye, Macchioni, Gabbi, Sanna. All. Marchetto-Cipriani Biella Rugby: Foglio Bonda, Braga ('52 Ongarello) Morosini, Laperuta ('56 Musso) Lura, Grosso, Rorato (48' Besso) Catalano, Wilson, Vezzoli, Bertone (41'Boccardo) Protto ('72 Zanotti) Vaglio Moien, Milnes ('39 Romeo) Panigoni ('58 Chaabane) A disposizione: Romeo, Ledesma, Chaabane, Boccardo, Zanotti, Besso, Musso, Ongarello. Allenatore: Porrino Arb. Luigi Palombi (Perugia) AA1 Bertocchi, AA2 Uccheddu Marcatori: '3 cp Grosso (0-3), '19 m. Milnes (0-8), '23 c.p. May (3-8), '25 m Milnes (3-13), '40+3 c.p. May (6-13), '45 c.p. Morosini (6-16), '48 sMay (9-16), '65 m. Foglio Bonda tr. Morosini (9-23), '73 m. Izzo tr. May (16-23), '79 m. Cipriani (21-23) Calciatori: May 4/7 (Alghero) Grosso (Biella)1/2 Morosini 2/3 Giallo '26 Stefani (A) '64 Moien (B) Note: Giornata coperta e ventosa, 10 gradi. Campo in erba in discrete condizioni. Trecento persone presenti sugli spalti. Player of the match: Milnes (Biella) Punti conquistati in classifica: Alghero 1 Biella 4 Rugby Parabiago vs Cus Genova 34-18 (19-6) Centro Marazzini-Venegoni 27 marzo 2022 ore 15.30 Marcatori: 3’ m. Brioschi tr. Grillotti (7-0), 20’ m. Mikaele (12-0), 27’ cp. Corona (12-3), 36’ cp. Corona (12-6), 40’ m. Fusco tr. Grillotti (19-6). st: 46’ m. Mikaele (24-6), 61’ m. Mikaele (29-6), 65’ m. Corona (29-11), 76’ m. Corona tr. Corona (29-18), 79’ m. Mamo (34-18) Rugby Parabiago: Grillotti (50’ Torchia), Calosso, Mamo, Durante (Vcap) (50’ Cozzaglio), Baudo (50’ Leorato), Grassi (59’ T. Schlecht), Vitale (2’ Castiglioni), Mikaele (Cap), Dell’Acqua, Ceaprazaru, Spinelli, Brioschi, Corbetta (40’ Diez), Fusco (59’ Palmieri), Catalano (40’ Strada) All. Mamo Cus Genova: Migliorini, Pichler, Corona, Satta, Vimercati (63’ Gesa), Ricca (59’ Grassi), Tessiore (47’ Granzella), Pendola, Imperiale F. (Cap), Repetto (75’ Bruzzone), Imperiale P., Amadio (47’ Gargiullo), Giuliano (47’ Rifi), Bortoletto (68’ Gherardi), Barry. All. Sandri Arb. Favaro A. AA1. Ciprian AA2. Filizzola Cartellini: 64’ g. Grassi (Cus Genova) Calciatori: Grillotti (Rugby Parabiago) 2/4, Mamo (Rugby Parabiago) 0/1, Cozzaglio (Rugby Parabiago) 0/1, Corona (Cus Genova) 3/4 Note: Campo in discrete condizioni, tempo soleggiato, temperatura calda, circa 500 spettatori, Player of the Match: Brioschi (Rugby Parabiago) Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 5; Cus Genova 0 Serie A, girone 1, giornata V di ritorno.

Domenica 27 marzo 2022, ore 15.30, Stadio Carlini-Bollesan di Genova.



Pro Recco Rugby - CUS Torino Rugby 3-80 (3-45)



Marcatori: pt: 2' m. Quaglia tr Reeves G. (0-7), 8' cp Romano (3-7), 14' m. Reeves G. tr Reeves G. (3-14), 19' m. Quaglia (3-19), 22' m. Valleise tr Reeves G. (3-24), 27' m. Civita tr Reeves G. (3-31), 33' m. Bakchellian tr Reeves G. (3-38), 38' m. Monfrino tr Reeves G. (3-45). S.t.: 2' m. Sangiorgi tr Reeves G. (3-52), 9' m. Monfrino tr. Reeves G. (3-59), 23' m. Ciotoli tr. Reeves G. (3-66), 33' m. Dezzani tr. Reeves G (3-73), 40' m. Dezzani tr Reeves G. (3-80).



Pro Recco: Romano L., Falchi, Balestracci (15' pt Navone), Cinquemani, Guastamacchia (31' st Salerno), Tagliavini J.D., Mitri, Rosa (c), Matulli (19' st Tomarchio), Barisone E., Cartoni (11' st Conca), Nese, Maggi S. (38' st Podestà), Noto (19' st Della Valle), Coppola (39' pt Albarello). Allenatore: Van Vuren.



CUS Torino: Monfrino E. (11' st Dezzani), Tucconi, Bakchellian (4' st Perju), Reeves G., Civita, Reeves E., Cruciani (4' st Lozzi), Pedicini (19' st Ciotoli), Quaglia (19' st Parlanti Garbero), Venco, Eschoyez, Piacenza, Racca (13' st Modonutto), Sangiorgi, Valleise (13' st Ilucas). Allenatore: D'Angelo



Arbitro: Masini (Roma). AA1: Rebuschi (Rovigo). AA2: Biagioni (La Spezia)

Cartellini: 27' st cartellino giallo Conca (Recco)

Calciatori: Romano (Recco) 1/1. Reeves G. (Torino) 10/12.

Punti conquistati in classifica: Recco 0 - CUS Torino 5

Player of the match: Piacenza (CUS Torino) Girone 2 Valpolicella Rugby 1974 v Rangers Vicenza – rinviata PETRARCA v CASALE 22-12 (8-7) Marcatori: p.t.: 4’ cp Benvenuti (3-0); 9’ m. Filippi (8-0); 15’ m. Ceccato tr. Girotto (8-7); st: 42’ cp Capraro (11-7); 45’ m. Trabucco (11-12); 49’ cp Capraro (14-12); 54’ cp Capraro (17-12); 77’ m. Longhin (22-12) Petrarca: Pavarin; Sottoriva, Filippi (46’ st Vallerini), Capraro, Stella (60’ st Franceschi); Benvenuti, Zamprotta; Ruiz, Goldin (37’ pt Franceschetto), Manni (12’-17’ pt Baldo); Longhin, Casson (41’ st Baldo); Libero, Fioriti, Mancini Parri. All.: Ravanelli Casale: Girotto; Pastrello, Ceccato, Mezzaroba, Trabucco (39’ st Zorzi); Pizzinato (32’ pt Busato), Vettorello (48’ st Meneghello); Marafatto (32’-36’ pt Carraretto, 68’ Camatta), Menegaldo (74’ st Vallaro), Zanella; Rossi (11’ st Carraretto), Lubiato; Cason (57’ st Gasparello), Cavallaro, Mazzola (57’ st Manente). All.: Giusti Arbitro: Daniele Odoardi (Pescara) Assistenti: Danilo Paolini (Pescara), Luca Giurina (L’Aquila) Note: 57’ giallo a Vallerini (Petrarca); punti in classifica: Petrarca 4, Casale 0 Padova (PD) – Stadio “Valsugana Rugby Padova” – domenica 27 Marzo 2022 Valsugana Rugby Padova vs Rugby Paese 38-13 (Pt 26-3) Marcatori:Pt 3’ M Pivetta TR Roger (7-0) 12’ M Girardi TR Roger (14-0) 26’ Cp Zanatta (14-3) 32’ M Pintonello TR Roger (21-3) 37’ M Pivetta (26-3) St 53’ M Beraldin (31-3) 60’ M Properzi (31-8) 63’ M Sottana (31-13) 80’ M Beraldin TR Roger (38-13) Valsugana Rugby Padova: D’inca(76’ Dalle palle,) Giacon,70’Parisotto l. Beraldin, Gritti, Pintonello, Roger Farias, Parisotto S, Biondi, Sturaro(,78’ Levorato,) Pavarin, Girardi(,60’Chino,) Ferraresi, Varise, (48’ Fioravanzo,) Pivetta (Cap) (44’ Giulian)Canova.(54’ Forzin.) All. Wright-Boccalon. Rubgy Paese: Stella(,50’ Ceban.) Sartori, Seno,(70’ Danesin) Geromel (Cap) Geronazzo, Zanatta M, Balzi,(70’ Pornaro) Serrotti, Cavallo F, De rovere,(55’ Sottana) Vanin, Properzi Curti, Vlad,( 26’Lazzaron) Zanatta P,(46’Dissegna) Cenedese,(55’ Cavallo) All.Menelle-Bosco. Arbitro:Rosella Franco (Rm) Calciatori:Roger Farias 6/4 Zanatta 3/1 Note: Giornata Soleggiato, campo buone condizioni. Spettatori circa 353’M0. Punti conquistati in classifica: Valsugana – Paese 5-0 Player of the Match: Pavarin Treviso, Campo San Paolo 1 - domenica 27 marzo 2022 ore 15.30 Serie A, girone 2, 14^ giornata Botter Ruggers Tarvisium vs Verona Rugby 21-22 (p.t 7-7) Marcatori: p.t 7' m. Cincotto tr Viotto (7-0), 36' m. Ambrosi. tr Gentili s.t.: 2' m Leota (7-12), 10' m Zanatta tr Gentili (7- 19), 15' m. Pozzobon Tr Viotto (14-19), 20' m. Pastrello tr Viotto (21-19), 38' cp Palazzini (21-22) Botter Ruggers Tarvisium: Viotto, Zago( 20' st Guerretta), Passarella, Bertetti (9' st Figuccia), Pastrello, Giabardo A. (c.) Curtolo (45' st Pozzobon), Lionieri (v), Scarpa, Gui (4' st Marcuz), Berlese, Cincotto (4' st Gasparotto), Fagotto (35' st Ridolfi), Scanferlato (27' Ceccato), Naka (9' st De marchi) all. Dalla Nora, Federico Verona Rugby: Cortellazzi, Bonafé, Leota, Zanatta (20' st Nastaro), Ambrosi, Gentili (15' st Palazzini), Fagioli (41' st Soffiato), Zago M,, Liut, Galvani, Parolo, Tedeschi, Galanti (1' st Thwala), Bertocco (9' st Zorzetto) , Garziera all. Ansell, Zane Arb Taggi, Fabio (Roma) AA1 Giordani, Michela AA2 Cusano, Ferdinando Calciatori: , Viotto (Tarvisium) 3/4, Gentili (Verona) 2/3, Palazzini (Verona 1/1) Note: tempo sereno., terreno in buone condizioni, spettatori 300 Punti conquistati in classifica: Tarvisium 1, Verona 4

Player of the Match: Leota, Isahia Asotasi Girone 3 Fiorini Pesaro Rugby v Amatori Rugby Catania Campionato di Serie A 2021-22 (girone 3) – V giornata ritorno Domenica 27 marzo 2022 - Stadio del Rugby di Cesena Romagna RFC - Cavalieri Union Rugby 28-39 (mete 3-6; primo tempo 28-21; punti conquistati 0-5) Romagna RFC: Giannuli, Donati, Fiori (12’ st Bastianelli), Vincic, Tauro, Gallo (19’ st Martinelli), Sergi (38’ st Babboni), Maroncelli, Scermino (15’ st Cesari), Lamptey, Baldassarri, Zani (35’ st Buzzone), Fantini (19’ st Mazzone), Manuzi (38’ st Sparaventi), Pirini (35’ st Lepenne). All: Luci Cavalieri Union Rugby: Castellana, Fattori Vanni (1’ st Pipuccio), Nistri (7’ st Mardegan), Magni, Fattori Vieri, Puglia, Marzucchi (13’ st Renzoni), Morelli (38’ st Rudalli), Conigli (16’ st Reali), Righini, Ciampolini, Taelega, Casini (1’ st Battisti), Giovanchelli, Borgioli (1’ st Scuccimarra). A disp: Lunardi. All: Chiesa Arbitro: Frasson Marcature: Primo tempo: 2’ m Marzucchi tr Puglia (0-7), 7’ m Maroncelli nt (5-7), 12’ m Nistri tr Puglia (5-14), 18’ m Donati tr Giannuli (12-14), 24’ m Gallo tr Giannuli (19-14), 29’ cp Giannuli (22-14), 32’ m Casini tr Puglia (22-21), 37’ cp Giannuli (25-21), 40’ drop Gallo (28-21) Secondo tempo: 8’ m Mardegan nt (28-26), 18’ cp Puglia (28-29), 21’ m Morelli nt (28-34), 36’ st m Morelli nt (28-39) Cartellini: 38’ pt rosso Ciampolini Calciatori: Puglia (Cavalieri) 4/7, Giannuli (Romagna) 4/5 Note: PLB Man of the Match Gallo. Spettatori circa 200. CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLAE VS UNIONE RUGBY CAPITOLINA 7-61 (0-5) CIVITAVECCHIA: CRINO, ROSSI, VENDER, DEPAOLIS, CARABELLA, NASELLO, BIANCO, AURIEMMA, NOCCHI, PERULLO, CENTRACCHIO,FRATICELLI )C), TICHETTI,ORABONA ALL. DE NISI UMBERTO UNIONE RUGBY CAPITOLINA: MASTRANGELO(20ST ORELLI), CORVISIERI,FIORE (5ST ALLEGRINI),BONINI.ROSATO, ROMANO(1-2 PAVOLINI),CRIVELLONE, MONTUORI(13ST TRAPASSO),ESPOSITO, RAGAINI)C)(1-2 MAESANO), FILONI, ZUIN, UNGARO(1-2 COLETTI),CASTELNUOVO(13ST CINI), PARLATI(13ST LUNEDINI) ALL.COCOCCETTA ANDREA ARBITRO VINCI FILIPPO MARCATURE 16PT ROMANO(M) ROMANO (T), 27PT UNGARO(M), 30PT ESPOSITO(MT), 38PT ROSATO(M) ROMANO (T), 4ST ESPOSITO(M) FIORE(T), 9ST CORVISIERI(M)PAVOLINI(T), 13ST CASTELNUOVO(M) PAVOLINI(T), 26ST BONINI(M) PAVOLINI(T), 40ST CENTRACCHIO(M) NASELLO (T) NOTE 13 PT VENDER GIALLO 20PT CARABELLA GIALLO 32 ST BIANCO GIALLO 32 ST ROSATO GIALLO