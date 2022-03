Roma - Il Responsabile Nazionale per il Rugby a 5, Zeno Zanandrea, ha ufficializzato il calendario del Trofeo Italiano di Beach Rugby, il circuito che da inizio Maggio a fine Luglio vedrà le numerosissime squadre iscritte contendersi i punti necessari alla qualificazione al Master Finale di Terracina, in programma il 30 Luglio.



Le 40 tappe partiranno da Uboldo, in provincia di Varese, dove il 7 maggio sarà dato il via ufficiale alla competizione. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Campania, Abruzzo le regioni che ospiteranno la contesa, prevedendo in parallelo i titoli territoriali del Trofeo dei Dogi (Veneto), Sardinia Rugby Cup (Sardegna) e Apulia Beach 5's Rugby (Puglia).



"Una vera festa per il nostro sport, in un contesto organizzativo che edizione dopo edizione sta crescendo in qualità e quantità, garantendo alla Federazione uno dei veicoli più suggestivi ed efficaci per intercettare nuovi bacini di interesse", il commento del Responsabile Nazionale di Promozione & Sviluppo, Francesco Grosso. "Lo spettacolo del Beach , versione divertentissima del rugby, si fonde con quello degli scenari dove si svolgono le tappe attraendo pubblico e interesse locale: mai come quest'anno proprio il Beach Rugby simboleggia la voglia del nostro ambiente di riappropriarsi della sua normalità, del suo spirito competitivo ma anche del suo lato più festoso, ed il grande fermento che ha portato a ben 40 gli eventi sparsi su tutto il territorio nazionale lo testimonia appieno. Siamo certi che tutto il circuito sarà un successo, e che il Master Finale del 30 luglio sarà per l'appunto una Festa nella Festa: l'Italia è del resto il movimento leader in Europa per questa disciplina, e grazie alle atlete, agli atleti ed agli organizzatori che vi si dedicano con cuore ed impegno gli obiettivi sono destinati a diventare ancora più ambiziosi".

Anche per Zeno Zanandrea un misto di attesa e di soddisfazione: "40 tappe sono un numero davvero significativo, considerato il contesto difficilissimo da cui arriviamo. Il Beach Rugby e tutto il Rugby a 5 sono strumenti nei quali la Federazione ha deciso di puntare fortemente, e grazie alla collaborazione con le tante realtà impegnate nell'organizzazione di questo circuito la sua diffusione può contare su una base molto solida. I Trofei paralleli in Veneto, Puglia e Sardegna testimoniano ulteriormente la vivacità di questo movimento, mentre per quanto riguarda il Master Finale, dopo aver vinto lo sprint per aggiudicarselo Terracina si prepara ad ospitarlo al meglio, pronta a farne un grande evento di sport, spettacolo e cultura".









Di seguito il calendario ufficiale del Trofeo Nazionale Beach Rugby 2022:

Uboldo (Varese) 7 maggio

Monopoli (Bari) 28 maggio APULIA BEACH 5’S RUGBY

Rimini 29 maggio

Alba Adriatica (Teramo) 29 maggio

Bari 4 giugno APULIA BEACH 5’S RUGBY

Cellatica (Brescia) 11 giugno

Tuoro Sul Trasimeno (Perugia) 11 giugno

Sassari 11 giugno SARDINIA RUGBY CUP

Catania (Villaggio Turistico Internazionale La Plaja) 11 giugno

Catania 2 (Villaggio Turistico Internazionale La Plaja) da definire

Terracina (Latina) 11 giugno

Anzio (Roma) 18 giugno

Grosseto 18 giugno

Bagnoli (Napoli) 18 giugno

Padova 18 giugno TROFEO DEI DOGI

Oristano 18 giugno SARDINIA RUGBY CUP

Trani (Barletta) 18giugno APULIA BEACH 5’S RUGBY

Cervia 19 giugno

Caorle 25 giugno TROFEO DEI DOGI

Ravenna 25 giugno

Ardea (Roma) 25 giugno

Pescara 25 giugno

Salerno 25 giugno

Novara (Bulè Sport Village) 25 giugno

Pesaro 25 giugno

Olbia 25 giugno SARDINIA RUGBY CUP

Muggia (Trieste) 25 giugno

Marina di Pescoluse (Lecce) 25 giugno APULIA BEACH 5’S RUGBY

Ragusa 26 giugno

Rosolina Mare (Rovigo) 2 luglio TROFEO DEI DOGI

Fregene (Roma) 2 luglio

Lecco 2 luglio

Porto di Vasto (Chieti) 2 luglio APULIA BEACH 5’S RUGBY a cura della Delegazione del Molise

Alghero 2 luglio SARDINIA RUGBY CUP

Torre San Giovanni - Lido Onda Marina (Lecce) 9 luglio APULIA BEACH 5’S RUGBY

Sinnai (Cagliari) 9 luglio SARDINIA RUGBY CUP

Alpago (Belluno) 16 luglio TROFEO DEI DOGI

Vigna di Valle (Bracciano Roma) 16 luglio

Viareggio 23 luglio

TERRACINA (Latina) FINALE MASTER 30 LUGLIO