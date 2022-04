DAL 10 APRILE LA FASE PLAY OFF PER IL TITOLO ITALIANO

Roma – Esaurita lo scorso 13 marzo la fase regolare, prenderà il via nel prossimo fine settimana la seconda fase del Campionato Italiano di Serie A femminile con un importante novità: l’istituzione della Coppa Conference, competizione riservata alle squadre non coinvolte nella fase play off per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia di Serie A femminile 2021/22, cui si aggiungono tre neonate formazioni.

“E’ la prima volta in assoluto che nel massimo Campionato Femminile anche le squadre che non accedono alla contesa per il Titolo avranno la possibilità di aggiudicarsi un Trofeo” – spiega Maria Cristina Tonna, coordinatrice FIR del settore femminile – “Prolungare la stagione sportiva per dare ai club e alle giocatrici più occasioni di confronto e, dunque, di crescita era uno degli obiettivi prefissati, così come la possibilità di partecipazione in questa seconda fase di nuove squadre. Registriamo tre squadre in più rispetto all’inizio del Campionato e per questo non posso non ringraziare le strutture tecniche regionali per il supporto quotidiano e tutte le componenti del movimento - club, tecnici e giocatrici - per aver creduto e sostenuto questa partecipazione. Tutte e tre le squadre, infatti, nascono grazie all’unione di più club partecipanti alle attività regionali femminili con progetti comuni che porteranno ad un’ulteriore crescita sul territorio”.

Forum Iulii (Friuli Venezia Giulia), Teramo (Abruzzo) e Montebelluna (Veneto) sono le squadre che andranno a completare la griglia di partenza della Coppa Conference al via domenica prossima, 3 aprile, per le diciassette formazioni partecipanti.

Domenica 10 aprile, invece, prenderà il via la seconda fase del campionato per le squadre che hanno acquisito il diritto di concorrere per il Titolo italiano: con le prime due classificate del girone 1 già qualificate per il doppio turno di semifinale del 15 e 22 maggio, sono in corsa per gli ulteriori due posti la terza e quarta classificata del Girone 1 e le prime classificate dei gironi territoriali più la migliore seconda.



